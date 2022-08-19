7 фактов о знаменитом Воронцовском дворце в Алупке

Что общего у этого английского замка в Крыму и Букингемского дворца в Лондоне?

1. Построен по проекту английского придворного архитектора

Воронцовский дворец в Алупке Legion Media Legion Media

Первый владелец дворца, генерал-губернатор Новороссийского края граф Воронцов был англоманом — сын российского посла, он провел в Лондоне детство и юность. Неудивительно, что летнюю резиденцию в Крыму он решил оформить в английском стиле, и привлек к работе Эдварда Блора, знаменитого своими работами для королевского двора.

Эдвард Блор (1787-1879) Global Look Press Global Look Press

Блор завершил строительство Букингемского дворца после отставки Джона Нэша, и именно ему принадлежит главный фасад. Он также занимался реконструкцией Сент-Джеймского дворца в Лондоне и построил в Виндзорском замке башню Солсбери. Правда, в Крым он не приезжал ни разу, а воплощением проекта на практике занимался его ученик Уильям Гунт.

2. В архитектуре и интерьерах объединены разные стили и эпохи

Обширный сад с фонтанами и статуями Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

Строительство дворца заняло 20 лет — с 1828 по 1848 гг. В итоге на побережье у подножия горы Ай-Петри появился замок из пяти корпусов со 150 комнатами. Вероятно, подражая настоящим английским замкам, которые достраивались несколькими поколениями владельцев, Блор использовал элементы разных эпох — неприступные средневековые башни сменяются застекленными эркерами, высокие дымовые трубы с декоративными элементами и большие окна напоминают о стиле Тюдор XVI века.

Арка в мавританском стиле Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

В XIX веке в Крыму еще ощущалось турецкое влияние, и архитектор добавил мавританские элементы — подковообразную арку над южным входом и башни, напоминающие минареты.

3. Скульптуру для парадной лестницы заказывали в Италии

Лев работы Джованни Бонанни Server Amzayev/Global Look Press Server Amzayev/Global Look Press

Один из самых эффектных архитектурных элементов — лестница южного фасада, который выходит в парк, спускающийся к морю. Ее главное украшение — львы из каррарского мрамора, заказанные в мастерской итальянского скульптора Джованни Бонанни.

Спящий лев Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

Сам мастер высек очаровательного спящего льва, а просыпающегося и бодрствующих доверил ученикам.

4. Ландшафтный парк разбил немецкий ботаник

Туристы в Воронцовском парке Legion Media Legion Media

Большой пейзажный парк был (и остается) не менее важной частью поместья, чем дворец — его разбивка началась за два года до строительства. Парком занимался потомственный немецкий ботаник Карл Кебах.

Цветы у южного фасада замка Server Amzayev/Global Look Press Server Amzayev/Global Look Press

Получив от Воронцова задание создать в Алупке «зимний сад под открытым небом», он высаживал экзотические деревья и растения, добиваясь того, чтобы они прижились в новой среде.

Северный фасад замка Вадим Некрасов/Global Look Press Вадим Некрасов/Global Look Press

Все новинки расположенного неподалеку в Крыму Императорского Никитского ботанического сада тут же появлялись в саду графа Воронцова.

5. Интерьеры середины XIX века сохранились без изменений

Парадная столовая Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

Несмотря на бурную историю ХХ века, парадные интерьеры дворца практически не пострадали и сохранили первоначальную отделку. Середина XIX века была временем эклектики и комнаты оформлялись в разных исторических стилях. Об английских замковых традициях напоминает холл с деревянным потолком, массивными креслами и фамильными портретами, стены Китайского кабинета покрыты циновками из тонкой рисовой соломки.

Зал для приемов в рыцарском стиле Legion Media Legion Media

Голубая гостиная украшена лепным растительным орнаментом и обставлена мебелью в стиле русского классицизма, а Парадная столовая переносит посетителей в рыцарский зал средневекового замка. В Зимнем саду среди экзотической зелени стоят многочисленные мраморные скульптуры.

Голубая гостиная Legion Media Legion Media

У кухни в хозяйственном корпусе даже есть конкретный прототип — кухня королевского дворца в Брайтоне, построенного несколькими годами раньше.

6. Первый владелец дворца был заметной личностью в русской истории

Томас Лоуренс. Портрет Михаила Семеновича Воронцова Эрмитаж Эрмитаж

Граф Михаил Воронцов был весьма заметной политической и военной фигурой своего времени. Его отец был известным дипломатом и русским послом в Лондоне. Воронцов участвовал во всех главных военных походах первой половины XIX века, был героем русско-турецкой и Наполеоновских войн, участвовал во взятии Парижа в 1815 г. В отличие от многих высших военных чинов, лично участвовал в сражениях и составил для своих подчиненных новый свод правил, в котором впервые были отменены телесные наказания. В качестве наместника на юге России и на Кавказе много сделал для процветания этих регионов. Лучший из его образов написан блестящим английским портретистом Томасом Лоуренсом и сейчас хранится в Эрмитаже.

7. Был резиденцией Черчилля и дачей сотрудников НКВД

В Парадной столовой дворца состоялись два совещания министров иностранных дел СССР, США и Великобритании Global Look Press Global Look Press

С 4 по 11 февраля 1945 г., во время Ялтинской конференции, на которой главы СССР, США и Великобритании решали судьбу послевоенной Европы, Воронцовский дворец был резиденцией Уинстона Черчилля и британской делегации.

После войны в течение десяти лет дворец находился в ведении НКВД и использовался как госдача — здесь регулярно отдыхали вторые после Сталина лица государства, отвечающие за внутреннюю безопасность страны: Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов. С 1956 г. дворец стал музеем.