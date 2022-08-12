Восточные мотивы в архитектуре Санкт-Петербурга

Увлечение ориентализмом, пришедшее из Европы в Россию в начале XVIII века, воплотилось в северной столице с щедрым русским размахом. Здесь можно обнаружить островки Китая, Египта, Тибета.

Для жителей самого европейского города России Восток всегда был окружен ореолом романтики и тайны: возможностью отправиться туда обладали немногие. Образы далеких, чужих культур будоражили воображение ценителей экзотики, и те, кому позволяли средства, воплощали свои грезы в архитектурном облике зданий и изысканных интерьерах. А со временем, благодаря усилиям национальных общин и развитию побратимских связей, в городе стали появляться и другие островки Дальнего и Ближнего Востока.

Китайский дворец в Ораниенбауме

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Ораниенбаум — одна из загородных резиденций династии Романовых. В 1762-1768 гг. итальянский архитектор Антонио Ринальди по заказу Екатерины II строит здесь Китайский дворец. Внешне здание выдержано в стиле западноевропейского рококо, однако некоторые интерьеры были оформлены в модном для того времени китайском стиле.

ГМЗ Петергоф ГМЗ Петергоф

Восточные мотивы легко узнаются в убранстве стеклярусного кабинета: его стены декорированы двенадцатью панно, расшитыми стеклярусом и шелком в стиле шинуазри.

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А вот Малый и Большой китайские кабинеты будто целиком перенесены из далекой страны. Наборные деревянные панно представляют сцены из жизни Поднебесной, а оконные проемы сторожат драконы.

Большая хоральная синагога

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В середине 50-х годов XIX века император Александр II смягчил положение закона о запрете проживания евреев в столице. Община стала быстро расти, а с ней и число молелен. В 1869 году царь даровал петербургским евреям право построить взамен молелен синагогу. Еще десять лет община собирала деньги и искала место под строительство. Потом дело дошло до обсуждения самого здания, которое возводилось тоже 10 лет, с 1883 по 1893-й.

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Своим обликом оно обязано архитектурному критику Василию Стасову, который вдохновился берлинской синагогой в арабо-мавританском стиле, построенной по проекту еврейского архитектора Кноблауха.

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Считается, что в Европе еврейские общины строили синагоги на манер мавританских в память об эпохе расцвета еврейской культуры в мусульманской Испании.

Дацан Гунзэчойнэй

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Самый северный в мире буддийский храм появился в Петербурге благодаря представителю XIII Далай-ламы в России, бурятскому ламе Агвану Доржиеву. В 1908 году, после установления дипломатических отношений между Россией и Тибетом, он добился от властей империи разрешения на возведение в столице культового буддистского сооружения.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

За образец был взят тибетский соборный храм дукан, однако его облик был переосмыслен архитекторами под влиянием модного в то время стиля северный модерн. Деньги на строительство были пожертвованы Доржиевым, XIII Далай-ламой и буддистами Бурятии и Калмыкии.

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Храм освящен в 1915 году. Во время Гражданской войны в России (1918-1923 гг.) пострадал от погромов, в 20-30-е годы был передан Тибето-монгольской миссии в СССР, но в 1938 году она была ликвидирована, ламы арестованы, а здание отошло государству. Культовое значение ему было возвращено только в начале 90-х.

Сфинксы на набережных

Fotograd (CC BY-SA 3.0) Fotograd (CC BY-SA 3.0)

В Петербурге можно насчитать почти три десятка сфинксов. Самые старые и известные «живут» на Университетской набережной, напротив Академии художеств. Это подлинные египетские скульптуры из розового гранита, созданные в XIV веке до н. э. для оформления поминального храма Аменхотепа III. Они были привезены в российскую столицу в 1832 году, установлены в 1834-м.

Есть городская легенда, что если долго смотреть сфинксам в глаза, то можно сойти с ума. Их дурной славе способствовало и то, что к набережной со сфинксами, как говорили в народе, прибивало утопленников со всей Невы выше по течению.

Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Среди других петербургских сфинксов особо выделяются две мрачные скульптуры авторства Михаила Шемякина, составляющие памятник жертвам политических репрессий в СССР. Они расположены прямо напротив печально известной тюрьмы «Кресты», где содержались политические заключенные.

Kora27 (CC BY-SA 4.0) Kora27 (CC BY-SA 4.0)

Фигуры разделены на две половины. К жилым домам обращены чувственные профили дев с обнаженной грудью, к тюрьме — черепа. Этот прием символизирует трагедию разделенного народа: одни жили в неведении, другие гибли от диктатуры.

Китайский сад дружбы

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Он появился на Литейном проспекте в 2003 году: это подарок к 300-летию Петербурга от Шанхая, города-побратима. Сквер представляет собой миниатюрную копию шанхайского «Сада Радости». Центральными его украшениями стали Пагода дружбы и Стена девяти драконов, «отгоняющих злых духов».

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Согласно китайской традиции, если встать под стену и девять раз повторить про себя слово «успех», дела пойдут в гору.

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Сад также оформлен скульптурами и камнями с расположенного в Южном Китае озера Тайху: они олицетворяют горные хребты. Весной, когда в саду цветет сакура, сад превращается в одну большую фотозону для жителей и гостей города.

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