7 молодых российских брендов одежды, за которыми будущее (ФОТО)

Этим российским дизайнерам удается не только следовать последним мировым трендам, но и мастерски использовать национальный колорит и собственную неординарность.

1. Sasha Gapanovich

Саша Гапанович из заполярного города Мурманск называет свои вещи «женской одеждой с крайнего севера». Ее уютные наряды подойдут для холодной погоды, она много использует шерсть и ручную вязку, вдохновляется русскими мотивами и винтажем.

Съемки к своим коллекциям устраивает на фоне суровых северных пейзажей потрясающей красоты. Например, в Териберке, атмосферной арктической деревне в Мурманской области, где снимался культовый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

sashagapanovich.ru

2. Coshè

Светлана Коше основала свой бренд одежды и элитное ателье в 2015 году. В ее коллекциях много изделий кожи. Кроме того, она появляется и как деталь самых разных предметов одежды - в виде оторочек на платьях, пиджаках, льняных костюмах или, например, классическом тренче.

Пресс фото Московской недели моды Пресс фото Московской недели моды

Бренд шьет и дорогие шубы из натурального меха на заказ - да, все еще актуальный предмет одежды для российских холодов. Есть и своя линейка аксессуаров - бейсболки, кожаные сумки и галстуки.

coshe.ru

3. White Crow

Основа бренда - одежда стрит-стайл, вдохновленная японской эстетикой. Футболки, сумки-шопперы, свитшоты и худи - в White Crow простые формы, лаконичные цвета и текстуры тканей.

На первое место создатели бренда, дизайнеры Ната и Антон, ставят удобство и минимализм. И даже небольшие эксперименты с формой - например, комбинезоны и брюки с запахом а ля кимоно - выглядят как вполне доступный стильный вариант на каждый день.

Также на собственном производстве в Москве бренд помогает корпорациям создавать свой стильный мерч.

storewhitecrow.com

4. EQ.ONA

Одежда марки EQ.ONA всегда про женственность и элегантность, а также силуэт, подчеркивающий фигуру. Философия создательниц - образ уверенной и самодостаточной женщины, которая знает толк в качественных вещах.

Особенное внимание стоит обратить на фирменные тренчи с необычными принтами, а также на пальто из альпаки и кашемира, которые, как утверждают дизайнеры, подойдут даже для русских холодов.

Одна из последних коллекций «Загадка Востока» вдохновлена китайскими и японскими акварелями и узорами.

eqona.ru

5. DISOBEDIENCE

Молодой бренд из Санкт-Петербурга шьет хулиганскую уличную одежду в стиле панк. Цветовая гамма в основном черно-белая, с добавлением цвета хаки.

Пресс фото Московской недели моды Пресс фото Московской недели моды

Ассортимент хоть и небольшой, но можно составить не один стрит-стайл образ: худи, футболки с дерзкими надписями, карго, бомберы, платья с оголенными плечами и даже кеды.

Одна из последних «фишек» бренда - privacy mask, маска, полностью закрывающая лицо. По заверению дизайнеров материал позволяет видеть и дышать не показывая лица.

disobedienceaac.ru

6. Osipova Dasha

С 2016 года Дарья Осипова создает одежду для «взрослых девочек». Она использует нарочито пестрые цвета и инфантильные принты с цветами и бабочками.

Крой одежды часто простой, однако, отвечает трендам. Тут и пижамный костюм оверсайз с шортами, и объемные худи-платья с лифами поверх.

Пресс фото Московской недели моды Пресс фото Московской недели моды

Дарья не только дизайнер, но еще и иллюстратор. Одежду своего бренда она характеризует как «уютные и по-настоящему индивидуальные вещи», а яркие принты наивной манеры должны нарушить все правила и «противостоять будничной серости».

vk.com/osipova__dasha

7. Studio 29

Совершенно новый бренд одежды от сибирячки Тани Фомичевой, девушки родом из небольшого поселка в Иркутской области.

В арсенале Studio 29 много базовой одежды нейтральных цветов, но также есть и смелые кричащие оттенки, яркие принты и паттерны. Фишка и лицо бренда - брючные костюмы и хлопковые рубашки для любого образа.

Фомичева вдохновляется природой родных мест. Например, принты новой коллекции «Вид сверху» - отсылка к пейзажам, которые видно из иллюминатора самолета над Сибирью: мозаичным полям и деревням, верхушкам деревьев, формам гор и извилистых линий русел рек.

Пресс фото Московской недели моды Пресс фото Московской недели моды

studio-29.ru