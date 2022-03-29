10 футуристичных новинок от российских дизайнеров (ФОТО)

1. Вазы «Времена года», Treivas x B.Lab

Ирина Белоносова Ирина Белоносова

Серия «Времена года» включает четыре хрустальных вазы с разным рисунком (снежинки, лепестки, солнечные блики, листья). Её вдохновил непростой 2020-й, когда наблюдать за сменой сезонов нам пришлось в основном из окна. Бюро Treivas под руководством архитектора и художника Ольги Трейвас переосмысляет сам характер материала. Хрусталь традиционно ассоциируется с хрупкостью, эти же объекты, напротив, кажутся монументальными и даже брутальными. Помимо подачи материала дизайнеры предлагают иной взгляд на его культурный бэкграунд: хрусталь в СССР был не только синонимом типового и дефицитного, но и символом праздника, волшебства. Серия выпущена совместно с «Бизнес-лабораторией Ирины Барановой B.Lab» и реализована на исторических Гусевском и Бахметьевском хрустальных заводах.

2. Часы-диффузор Spiritus, KIBARDINDESIGN studio

KIBARDINDESIGN studio KIBARDINDESIGN studio

Вадим Кибардин начал выпуск Spiritus by KIBARDIN. Запатентованная дизайнером разработка выполняет сразу несколько функций: это и аромадиффузор, и электронные часы с интеллектуальным управлением. Модель заключена в корпус под обожжённое дерево (в духе традиционной японской техники якисуги) и оснащена встроенной светодиодной подсветкой, дающей почти магический эффект. Можно задать время работы диффузора (бак рассчитан на 300 мл) от 30 до 180 минут.

3. Скамья из серии BABUSHKA, Ольга Энгель

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Дизайнер работает в стиле «эмоционального ресайклинга». Её произведения «дают вторую жизнь» детским воспоминаниям и предметам из прошлого. Так, коллекция BABUSHKA воскрешает быт деревенского дома бабушки Ольги. В дизайне мебели считываются образы лопат для выпечки хлеба, которые использовались для русской печи, и прялок. Серия передаёт это настроение детской безмятежности и теплоты родного дома. Она включает семь разных по форме скамеек, выполненных из дуба. Они выходят ограниченным тиражом - каждая по 20 экземпляров. Их можно найти и в европейских галереях дизайна Mia Karlova Galerie (Амстердам) и Armel Soyer (Париж).

4. Скульптура-светильник «Новый взгляд», Polli Products

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За эффектным арт-объектом из гипса и оптического пластика стоит целая философия. «Новый взгляд» – это ответ на нашу меняющуюся реальность. Дизайнеры называют свою работу размышлением на тему нового восприятия мира, которое формируется у современного человека через призму социальных сетей и тотальной цифровизации.

5. Витрина, Made in AUGUST

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Дизайн-лаборатория Виталия Жуйкова работает на стыке ремесла и новых технологий. Например, регулярно пополняемая коллекция Portal включает уникальные предметы интерьера в духе «краеведческого ресайклинга»: они сделаны из старинных оконных наличников. Так, эта уникальная витрина создана из отреставрированного наличника начала 20 века из Городца, который исторически славится своей резьбой. Изнутри витрина украшена жостовской росписью (мастерская UG-ART HOME DESIGN).

6. Ковёр из коллекции Hear my Roooar, Андрей Будько

Полина Полудкина Полина Полудкина

Андрей развивает тему ковров из фетра, материала, характерного для русской традиции. Они украшены digital-принтами, нанесёнными с помощью простёжки на станках с числовым программным управлением. Принты отсылают к вышивке, когда-то украшавшей народную одежду. Каждый рисунок изображает паттерн, который сегодня ассоциируется с суперсилой: камуфляж маскирует и тем самым даёт преимущество в битве, татуаж (как на шкуре волка) служит защитным талисманом.

7. Арт-шахматы «Другое королевство», Тарас Желтышев

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Желтышев первым на российской арт-сцене применил NFT-технологию для создании предметного искусства. Тарас придумал высокотехнологичные шахматы, в которые интегрированы чипы – вечный виртуальный «паспорт» изделия, предназначенный для отслеживания аутентичности продукта в digital-пространстве. Дизайнер использовал гонконгскую разработку. Он уверен, что новый лексикон предметного дизайна, это как раз «токены» и «блокчейн». Шахматы выходят лимитированным тиражом в 20 экземпляров. Ювелирно проработанные фигуры создаются с помощью высокоточной 3D-печати и дорабатываются вручную.

8. Маски re:d totems, 52 Factory

Ольга Огонева Ольга Огонева

Маски из переработанного пластика в прошлом году вошли в число финалистов международной профильной премии RO Plastic Prize 2021. Коллекция, названная re:d totems, включает восемь образов, вдохновлённых славянской обрядовой традицией. Так прошлое встречается с современностью: когда-то маски делали из веток, бересты и лент, а сегодня – из переработанного пластика, который может снова послужить людям.

9. Гребень из коллекции Tropicana, Григорий Масленников

Gregory Emvy Gregory Emvy

Художник и дизайнер часто обращается к русским корням, переосмысляя национальные культурные паттерны. Прошлый год для него запомнился стартом коллекции гребней для молодого московского бренда ювелирных изделий Bun Jewellery. В поисках нового культурного кода, он создал традиционное русское украшение для волос в модернистском ключе.

10. Светильник Amulet, Алексей Данилин для Maytoni

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Работа Алексея получила с десяток престижных дизайнерских наград за прошлый год, включая IDA International Design Awards 2021. Образ светильника навеян украшениями древних, которые имели сакральный смысл и служили амулетами. Тогда на них нанизывали ракушки, сегодня это высокие технологии. Так, светильник крепится к потолку на магнитах, а энергия подаётся непосредственно по тросам, к которым подвешена конструкция. Благодаря этому светильник кажется не громоздким, а лёгким и лаконичным. Источником света служит светодиодная лента каркаса, а элементами декора - «бусины» из выдувного стекла.

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