7 духов с запахом России: зима, Чебурашка, истребитель Checkmate и другие

1. Запах ГУМа — Ciel de Gum от Francis Kurkdjian

randewoo.ru randewoo.ru

Однажды французский парфюмер Франсис Куркджян посетил Москву и впечатлился архитектурой ГУМа, легендарного столичного универмага на Красной площади. Особенно восхитила его купольная крыша здания.

В 2013 году к 120-летию ГУМа Куркджян выпустил аромат Ciel de Gum ("Небо ГУМа"). По задумке, ноты амбры напоминают аромат дорогих бутиков, аккорды корицы и красного перца — продуктовый Гастроном №1 внутри универмага, а древесные и цветочные ароматы должны погрузить в новогоднюю атмосферу исторического торгового центра.

Где купить: Randewoo, 32106 рублей ($428) за 70 мл.

2. Запах русских берез — «Березовый сок» от Ладаники

ladanika.ru ladanika.ru

Весна, первые зеленые листья и березовый сок — именно так творческий парфюмерный проект «Ладаника» описывает аромат от российского парфюмера Елены Марковой, который вышел в марте 2021 года. Также в состав вошли белый мускус, альдегиды, деготь и трава, которые обещают заряжать “живительной энергией ранней весны” круглый год.

Где купить: «Ладаника», 3950 рублей ($52,7) за 15 мл.

3. Запах советских мультиков от «Союзмультфильма»

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Запах меда и вареной сгущенки - это «В гостях у Винни-Пуха», плюшками с малиновым вареньем, конечно, пахнет Карлсон, который живет на крыше. Водянистый и земляной аромат с нотой можжевеловых веточек принадлежит «Ежику в тумане» из культового советского мультфильма Юрия Норштейна, а запах апельсинов - Чебурашке. Все это - одеколоны от киностудии «Союзмультфильм», которая выпустила их к своему 85-летию. По задумке создателей, ароматы должны погружать в атмосферу советского детства и старых добрых мультфильмов.

Где купить: Библиотека ароматов, 1950 рублей ($26) за 30 мл.

4. Запах сибирской зимы — Russian Leather от Memo Paris

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На улице - 48С, заснеженный сосновый лес, стадо северных оленей, зимние лучи солнца и снежинки. Именно такие ассоциации вызывает аромат от французского дома Memo Paris из "кожаной коллекции".

В основу туалетной воды легли мята, розмарин и кедр, также в ней чувствуются огненные ноты бобов тонка, пачули и шалфей. Кроме того, в аромате есть новый аккорд, который парфюмеры назвали Frozen Fougère или «морозный папоротник», который можно встретить в зимних лесах Сибири.

Где купить: Memo Paris, $300 за 75 мл.

5. Запах молодежной Москвы — Гоша Рубчинский и Comme Des Garcons

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В основе аромата от популярного российского дизайнера и японского модного дома — корень ангелики и экстракт растения бучу. Также в нем можно почувствовать ноты мандарина, ромашки, стиракса, ветивера и пачули. Он, по мнению создателей, напоминает запах «юности и свободы» в московских парках, а флакон, на котором кириллицей написано имя Рубчинского, отсылает к дизайну культовых советских духов «Красная Москва».

Где купить: DSML E-Shop, £65 ($73 )за 100 мл.

6. Запах чая — Russian Tea от Masque

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Летний вечер, костер, запах диких трав, малины и горячего чая из термоса — итальянские парфюмеры при создании аромата вдохновлялись походами по русским лесам и дружескими посиделками у костра, разведенного под звездным небом. В основу композиции легли малина, черный перец, мята, черный чай, магнолия, а также береза, кожа и ладан.

Где купить: Amazon, $153 за 35 мл.

7. Запах российского истребителя — Checkmate

Александр Уткин/ rostec.ru Александр Уткин/ rostec.ru

Чем пахнет истребитель? Об этом задумались в госкорпорации «Ростех» и вместе с Гильдией парфюмеров России разработали духи с ароматом истребителя пятого поколения Checkmate.

Выход духов приурочили к международной премьере прототипа самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2021. По заверению производителя, духи содержат в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета в сочетании с оттенками можжевельника, пачули и дубового мха.

Увы, парфюм пока в свободной продаже не замечен.