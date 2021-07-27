10 советских брендов, которые популярны и сегодня

Самый вкусный торт, главные духи советской женщины и самая известная за рубежом российская водка. Рассказываем о популярных брендах времен СССР, товары которых можно купить и в современной России.

1. Духи «Красная Москва»

Покупательница у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду выбирает духи. 1958 Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

История создания любимых духов советских женщин, выпускаемых московской фабрикой «Новая Заря» с 1925 года, обросла множеством легенд.

По одной из версий, это вариация духов «Букет императрицы», которые в 1913 году владелец отечественной фабрики мыла, помад и духов Генрих Брокар подарил жене Николая II, императрице Александре Федоровне.

Кто-то считает, что советские парфюмеры пытались воспроизвести французский аромат Chanel №5, другие уверены, что это копия «L'Origan» Франсуа Коти, выпущенные в 1905 году.

По еще одной легенде, создание «Красной Москвы» лично курировала жена советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, но документальных подтверждений этому, как и другим мифам, нет.

Фабрика до сих пор не раскрывает полную формулу духов, а в журнале «Химия и жизнь» 1973 года их описывали так: «Тонкий, тёплый, благородный аромат с оттенком флёрдоранжа». Стоили духи прилично, 5 рублей. За эти деньги можно было оплатить коммунальные услуги за месяц, но женщины все равно стояли за «Москвой» в очередях.

Духи и одеколон "Красная Москва" 2016 г. выпуска Vecherovskaya (CC BY-SA 4.0) Vecherovskaya (CC BY-SA 4.0)

Ближе к 90-м интерес к духам упал, и их начали воспринимать как нечто устаревшее. В 2004 году фабрика объединилась с французскими парфюмерами в совместный проект «Новая Заря — Nouvelle Etoile». Они продолжили продавать «Красную Москву» и даже раскрыли ноты аромата — от бергамота и нероли с грейпфрутом до жасмина, роз и шлейфом в виде ирисов, ванили, амбры и бобов.

Современные покупатели нередко жалуются, что в этих духах от советской «Красной Москвы» почти ничего не осталось, однако и цена у них невысокая — всего 713 рублей ($9,6) за 42 мл.

2. Кеды «Два мяча»

Занятия в детской теннисной школе Дворца спорта "Локомотив". Украинская ССР Борис Кауфман/Sputnik Борис Кауфман/Sputnik

Прочные, удобные белые кеды с дерзким для того времени дизайном, логотипом и рисунком на подошве и рифлеными носками, появились в СССР в 1965 году. Их носили все — от Юрия Гагарина и Виктория Цоя до Волка из мультфильма «Ну, погоди!». Особенно популярны кеды были среди молодежи, несмотря на высокую для того времени цену — 4 рубля. Другую спортивную обувь можно было купить за 1,25 руб.

Ближе к 1990-м годам людей стали больше привлекали кроссовки, а не кеды. Кроме того, после распада СССР в России стали чаще появляться вещи из-за границы, которые в тот период были куда востребованнее одежды и обуви отечественного производства.

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В 2016 году выпускник факультета менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» Евгений Райков возродил бренд «Два мяча» и стал продавать кроссовки, произведенные по той же самой ГОСТовской технологии. Единственное отличие — более широкая цветовая палитра и современные анатомические стельки, ну и цена — минимум 4,2 тыс. рублей за пару.

3. Фотоаппараты Zenit

Анатолий Грахов/TASS Анатолий Грахов/TASS

Теплая зернистая картинка с круговым размытием — за это даже современные фотолюбители по-прежнему любят фотоаппараты Zenit, особенно в сочетании с советскими объективами «Гелиос».

Эти фотоаппараты начал выпускать Красногорский механический завод в 1952 году. Разные модели фототехники выпускали здесь вплоть до 1990-х годов. Фотоаппарат мог стоить от 90 до 300 рублей в зависимости от комплектации (то есть как одна или несколько зарплат советского человека), так что удовольствие было не из дешевых.

Новый отечественный цифровой фотоаппарат "Зенит-М" в цехе сборки гражданской продукции и товаров народного потребления на Красногорском заводе им. С. А. Зверева в Московской области Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В 2019 году завод начал производить цифровую беззеркальную версию советского фотоаппарата Zenit М. Стоит он вместе с объективом Зенитар 1/35 470 тыс. рублей, поэтому современная модель пользуется популярностью только у обеспеченных поклонников советской эстетики. Все остальные скупают старую советскую фототехнику на сайтах объявлений — благо, цена за легендарные фотоаппараты и объективы редко превышает 5 тыс. рублей.

4. Шоколад «Аленка»

alenka.ru alenka.ru

В начале 1960-х советское правительство приняло новую продовольственную программу, согласно которой в СССР должны были начать производство доступного молочного шоколада. Рецепт придумали кондитеры московской фабрики «Красный Октябрь».

На ранних этикетках «Аленка» была в синем платке, иногда с собачкой или зайчиком. Фабрика также хотела поместить на упаковку картину художника Виктора Васнецова «Аленушка», но идею не одобрила специально созданная комиссия. Тогда руководство фабрики объявило конкурс, и в нем победило фото журналиста Александра Геринаса, который сфотографировал свою восьмимесячную дочь Лену в шелковом платке. Пухлощекая девочка на этикетке в сочетании с ценой в 80 копеек (дешевле упаковки майонеза в то время) быстро сделали шоколад популярным во всем Союзе.

Шоколад "Аленка" на кондитерской фабрике "Красный Октябрь" в Москве Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Шоколад производился на разных фабриках по всему СССР, включая «Рот Фронт» и «Бабаевский», однако после распада Союза товарный знак стал принадлежать «Красному Октябрю».

Сегодня у «Аленки» есть свой фирменный магазин, где помимо классического шоколада и его вариаций продаются прочие сладости от «Октября» и других производителей.

5. Часы «Победа»

Марк Боярский Марк Боярский

«Вот пока эти часы будут ходить, и я буду жить, мама», — так о механических часах «Победа» c круглым циферблатом отзывался поэт-фронтовик Сергей Орлов, который получил их в подарок от матери в 1946 году. К слову, прослужили ему они больше 30 лет буквально до самой смерти — у Орлова случился сердечный приступ, и только при падении они разбились.

Производство часов начал Пензенский завод в 1945 году, в честь победы СССР в Великой Отечественной войне. Первая партия составила 10 тыс. штук. Часы стоили 475 рублей, больше средней месячной зарплаты в те годы.

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В 1950-х часы производились на Втором московском, Петродворцовом и Куйбышевском часовых заводах. Выпуск увеличивался, цена снижалась — в 1956 году классическая модель стоила 342 р. Тогда «Победу» начали выдавать для служебного пользования, их получали все, от инженеров до пастухов, каждый подарок производил настоящий фурор. 17 вариантов этой модели часов производили для экспорта в Китай и другие страны.

«Победу» ждала судьба многих других советских брендов: в начале 1990-х годов в стране начали появляться иностранные модели часов, которые пользовались большим успехом, чем «Победа».

В 2014 году Петродворцовый завод возобновил производство часов, но не механических, а кварцевых. Их цена - от 7 до 23 тыс. рублей, среди моделей как классическая версия, так и розовые женские часы, а также ограниченная серия «Крым 2014», посвященная присоединению Крыма к России.

6. Сырок «Дружба»

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Сырок «Дружба» был идеальным ингредиентом для многих рецептов советских домохозяек, а также оказался неплохой закуской к алкоголю. С 1963 года его производил Московский завод плавленых сыров N1. Нежный сливочный плавленный сыр стоил всего 23 копейки, поэтому быстро полюбился советским гражданам.

Валерий Бушухин/TASS Валерий Бушухин/TASS

В 1990-х заводом стал владеть Останкинский молочный комбинат, но к 1996 году пришел в упадок.ю и его хотели закрыть. Тогда его выкупил бывший инженер советского объединения «Молоко», на котором в свое время и придумали «Дружбу», Владимир Корсун. Завод переименовали в «Карат», там сыр производится по сей день и продается в каждом российском супермаркете.

7. Торт «Птичье молоко»

Сергей Козлов/TASS Сергей Козлов/TASS

Рецепт воздушного торта с нежным суфле, покрытого шоколадной глазурью, который был чуть ли не главным десертом советского праздничного стола, изобрел шеф-повар ресторана «Прага» на Арбате Владимир Гуральник в 1978 году. Через четыре года он получил патент на свое кулинарное произведение.

«Птичье молоко» производили партиями по 2 тыс. тортов в сутки и продавали в коробках с изображением Жар-птицы. Гуральник также рассказывал, что к юбилею советского генсека Леонида Брежнева цех готовил 15-килограммовую версию «Птичьего молока»:

«Я не знаю, понравился ли ему торт, но это всё, что он мог есть со своими постоянно выпадающими зубными протезами», — приводит цитату Гуральника журнал «Дилетант».

Кондитерская фабрика Черемушки Кондитерская фабрика Черемушки

Сегодня торт «Птичье молоко» является всероссийским брендом, его производят разные компании, но с добавлением большого количества консервантов.

8. Водка «Столичная»

Водка "Столичная" с Московского ликеро - водочного завода. 1970 Ю. Левьянт/Спутник Ю. Левьянт/Спутник

Золотые буквы на фоне здания известной московской гостиницы «Москва» (ныне здесь расположился Four Seasons) известны по всему миру. Бутылка появлялась в руках Билли Боба Торнтона в «Плохом Санте», Чарли Шина в «Два с половиной человека» и других голливудских фильмах. С 1973 года по 1981 год ее продавали в США, продажи за этот период составили$25 млн, за поставки отвечала PepsiCo.

Рецепт и товарный знак водки разработали в 1938 году, впервые разлили ее в 1941 в блокадном Ленинграде, а массовое производство началось только 2 года спустя - в 1943 году. «Столичная» считалась элитарной из-за цены: она стоила 3 рубля, что на 30-50 копеек дороже конкурентов тех лет.

В 1970-е водка пользовалась в США популярностью, у нее даже был свой лозунг: «Only vodka from Russia is genuine Russian vodka»! (Только водка из России – настоящая русская водка»). Тогда же водка возглавила престижный рейтинг мировых алкогольных брендов - 100 International Top Spirits Brands, сообщается на сайте Союзплодоимпорта.

Кинофестиваль Tribeca 2012 After-Party Для Тришны, Организованный Компанией "Столичная Водка". Нью-Йорк, 2012 Getty Images Getty Images

В 1990-х Внешнеторговое объединение «Союзплодоимпорт», которое десятилетиями производило “Столичную”, потеряло на нее право после акционирования компании. Несколько лет водку с таким названием мог производить любой человек. В 1997 году права на марку выкупила частная компания с таким же названием и продала их другому своему юридическому лицу Spirits International из Нидерландов. 20 лет бренд «Столичная» принадлежал частной международной компании.

В 2018 году сделку по продаже прав на бренд признали незаконной, и государство передало «Столичную» новому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт» — оно и контролирует производство водки и ее качество на территории страны и за рубежом.

9. Костюмы от «Большевички»

Швейная фабрика "Большевичка" по пошиву мужских костюмов Юрий Артамонов/Sputnik Юрий Артамонов/Sputnik

Лаконичные немаркие пиджаки, брюки и пальто советская фабрика «Большевичка» отшивала с 1929 года. В годы Великой Отечественной войны бренд выпускал кители и шинели для бойцов Красной армии, и в 1945 шил обмундирования для участников парада Победы.

В 1970-е годы салоны по пошиву мужской одежды «Большевики» были в большинстве крупных универмагов Москвы, а швеи фабрики даже сшили форму для советской Олимпийской сборной на Олимпиаде-80.

Большевичка https://www.bolshevichka.ru https://www.bolshevichka.ru

Начиная с 1980-х «Большевичка» начала работать с зарубежными компаниями из Франции и Италии, в 1990-х открыла свою сеть магазинов.

Cегодня фабрика также продает костюмы по вменяемым ценам - от 20 тыс. рублей.

10. Мотоцикл «Урал»

Мотоцикл "Урал-3 М66". Продукция "Ирбитского мотоциклетного завода" М. Филимонов/Sputnik М. Филимонов/Sputnik

Запоминающиеся яркие мотоциклы с колясками, на которых катаются такие знаменитости, как Брэд Питт и Стивен Тайлер, производит завод Ирбит с 1941 года, Изначально модель предназначалась для военных, но затем ее стали производить и для советских граждан вплоть до… вы угадали, 1990-х годов.

После распада Союза завод обанкротился, к 2006 году новые владельцы наладили производство, закупая часть деталей за рубежом, и в том же году выпустили 1755 мотоциклов. Все модели продали за границу.

Ural GEAR UP 2021 https://uralmoto.ru https://uralmoto.ru

Производство снизилось с 130 тысяч до 1200 моделей в год, цена на «Урал» начинается от 821 тысяч рублей, их успешно продают в США, Австралию, Японию и другие страны. В России байк непопулярен из-за высокой стоимости, а также из-за поклонников более ранних, советских «Уралов», которые выступают против любых модификаций.