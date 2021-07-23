7 зодчих, создавших архитектуру Советского Союза

Перед авангардистами, классиками и конструктивистами стояла одна общая задача - создать идеальные города для советских граждан. Рассказываем, кто были эти люди.

1. Алексей Щусев: от Мавзолея до самой красивой станции метро

Алексей Щусев. Александр Становов/Sputnik Александр Становов/Sputnik

Станция метро «Комсомольская» по праву считается самой роскошной: мраморные колонны, хрустальные люстры, искусные мозаичные панно. Настоящий дворец! Эта станция была последним проектом Алексея Щусева (1873-1949), обладателя множества высоких титулов. Он работал в разных стилях: модерн, ар-деко, конструктивизм. До революции он весьма успешно проектировал храмы и усадьбы (включая Марфо-Мариинскую обитель).

Мавзолей на Красной площади. Legion Media Legion Media

В СССР к нему пришла известность после строительства Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади (1926-1930). По его проекту было построено также здание Казанского вокзала (начато в 1912 и закончено в 1940), Москворецкий мост (1938), гостиница «Москва» на Охотном ряду (1930-е, сейчас на том же месте ее копия 2013 года) и несколько жилых домов.

Метро "Комсомольская". Legion Media Legion Media

Но отдельными зданиями Щусев не ограничивался: под его руководством вместе с командой других архитекторов был создан проект генеральной реконструкции Москвы. Они хотели превратить советскую столицу в город-сад: администрацию перенести на Ходынское поле, чтобы сохранить старинную архитектуру центра, построить комплекс центральных вокзалов, соединить железные дороги разных направлений, чередовать жилые кварталы с парками. Однако план Щусева не был принят (хотя некоторые пункты были и включены в план 1935 года, например, радиально-кольцевая планировка города). И Москва в итоге, к сожалению, все-таки лишилась многих архитектурных шедевров (они были снесены для расчистки пространства для новых строений): Китайгородской стены, Сухаревой башни, Страстного монастыря.

2. Иван Фомин: создатель «пролетарской классики»

Иван Фомин. Архивное фото Архивное фото

Что будет, если скрестить строгие конструктивистские формы с античными колоннами? Именно так представлял себе Иван Фомин (1872-1936) идеальные здания для советского человека. Свой стиль он назвал «пролетарской классикой», или «красной дорикой».

Дом на Большой Лубянке. Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

В ранние послереволюционные годы он занимался генеральной реконструкцией Санкт-Петербурга (современный вид Марсово поле обрело благодаря ему), но особенно интересно его концепция воплотилась в жизнь в городе Иванове - текстильной столице СССР. Там он построил целый университетский квартал, в том числе, учебные корпуса и библиотеку.

Ивановский химико-технологический институт (сейчас университет). Alexei Beloborodov (CC BY-SA 4.0) Alexei Beloborodov (CC BY-SA 4.0)

В Москве самыми известными его работами стали жилой дом общества «Динамо» на Большой лубянке и офис РЖД на Красных Воротах. «Визитной карточкой» Фомина можно считать парные колонны, которые он очень любил добавлять к своим творениям.

3. Константин Мельников: главный авангардист в архитектуре

Константин Мельников. Sputnik Sputnik

Москва 1920-х годов была городом авангарда, а его лидером был, безусловно, Константин Мельников (1890-1974). Он работал вместе с Алексеем Щусевым и Иваном Жолтовским надо архитектурным обликом Москвы, и занимался, по большей части, проектированием клубов для культурного досуга (например, Дом культуры имени Русакова) и гаражей для московского транспорта (трапециевидный Бахметьевский гараж, гараж Госплана с круглым окном-фарой сегодня считаются памятниками культуры).

Дом культуры имени Русакова. Legion Media Legion Media

Но самым необычным зданием, которое построил Мельников был, пожалуй, его собственный дом-мастерская (конец 1920-х) в виде цилиндра.

Дом-мастерская Мельникова на Старом Арбате. Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Мельников спроектировал и центральную часть Парка Горького, которая сохранилась до наших дней почти сто лет спустя. В последние годы жизни он преподавал архитектуру студентам.

4. Лев Руднев: ведущий архитектор «сталинского ампира»

Лев Руднев. TASS TASS

По предложению Иосифа Сталина, в послевоенные годы в Москве должны были появиться восемь высотных зданий, которые бы символизировали 800-летие города (успели построить семь из них - «семь сестер»). Одним из основных архитекторов проекта стал Лев Руднев (1885-1956), который работал с Фоминым над планировкой Марсова поля.

Главное здание МГУ. Legion Media Legion Media

Руднев спроектировал главное здание МГУ на Воробьевых горах, Дворец культуры и науки в Варшаве, Военную академию и здания Министерства обороны в Москве, Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде.

Здание Минобороны на Фрунзенской. Legion Media Legion Media

Все эти сооружения выполнены в канонах «сталинского ампира». Архитектор пережил блокаду Ленинграда и после войны активно принимал участие в восстановлении Риги, Воронежа и Москвы.

5. Иван Жолтовский: от богатых особняков к промышленным объектам

Иван Жолтовский. Владимир Савостьянов/TASS Владимир Савостьянов/TASS

До революции Иван Жолтовский (1867-1959) возводил преимущественно загородные виллы и городские дома для богатых жителей Москвы. В советские годы он вместе со Щусевым занимается крупными строительными проектами в своем любимом неоклассическом стиле.

ГЭС-1 на Раушской набережной. ПАО «Мосэнерго» (CC BY-SA 3.0) ПАО «Мосэнерго» (CC BY-SA 3.0)

Так, он спроектировал здание старейшей тепловой электростанции страны на Раушской набережной (она до сих пор снабжает энергией Кремль!), перестроил Московский ипподром, построил несколько санаториев в Крыму, Ривьерский мост в Сочи и ряд домов для партийных работников.

Знаменитый дом на Смоленской площади. A.Savin A.Savin

Самым грандиозным из жилых строений Жолтовского стал «дом с башенкой» на Смоленской площади: это одно из редких зданий, которое имеет собственный вход в метро. После войны мастерская Жолтовского принимала участие в одном из первых конкурсов на строительство панельных домов.

6. Виталий Лагутенко: автор первых «хрущевок»

Виталий Лагутенко. Семен Фридлянд Семен Фридлянд

Послевоенную советскую жилую архитектуру нередко упрекают за серость и обезличенность, однако именно панельные дома позволили в короткий срок решить «квартирный вопрос» миллионов граждан. Над типовыми быстровозводимыми домами работали многие архитекторы, но в итоге самым удачным оказался проект Виталия Лагутенко (1904-1969).

Дом серии К-7 в Хорошеве-Мневниках. Artem Svetlov (CC BY-SA 3.0) Artem Svetlov (CC BY-SA 3.0)

Первые дома серии К-7 появились в 1960-х в Москве, Саратове, Петербурге, Мурманске и других городах. Идею Лагутенко стали развивать и другие архитекторы, а для строительства домов в крупных городах организовали комбинаты по выпуску железобетонных панелей.

7. Михаил Посохин: олимпийская Москва

Народный архитектор СССР, лауреат Государственной и Ленинской премий Михаил Посохин. Юрий Иванов/Sputnik Юрий Иванов/Sputnik

Советская столица необычайно преобразилась к летним играм 1980 года. Иностранные гости, которые попадали в закрытую страну, должны были увидеть ее во всем блеске. Под руководством Михаила Посохина (1910-1989) был построен Олимпийский стадион - самый большой на тот момент в Европе (на 35 тысяч зрителей), который поражал воображение.

Магистральная застройка Нового Арбата (тогда он назывался Проспектом Калинина) велась в 1964-1969 гг. Борис Елин/Sputnik Борис Елин/Sputnik

По проекту Посохина был застроен Новый Арбат домами-книжками, на Красной Пресне появился Экспоцентр и Центр международной торговли, а в Северном Чертанове возвели экспериментальный образцово-показательный микрорайон, представляющий собой жилые дома разной этажности с необходимой инфраструктурой.

Российское посольство в Вашингтоне. Aaron Siirila (CC BY-SA 2.5) Aaron Siirila (CC BY-SA 2.5)

Кроме того, Посохин занимался и проектированием зданий для государственных нужд: так, в Кремле по его проекту построен Дворец съездов, а в Вашингтоне - российское посольство.