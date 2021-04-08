Где за рубежом тоже есть сталинские высотки?

Эти советские небоскребы до сих пор считаются одними из самых высоких и роскошных зданий в своих странах.

«Семь сестер» - одни из самых узнаваемых зданий Москвы, построенных в 1940-1950-х годах по предложению Сталина. Похожие здания в стиле «сталинского ампира» были построены по советским проектам и за рубежом. Среди них есть не только жилые дома, но и гостиницы, офисные здания и даже академия наук.

Дворец культуры и науки, Варшава

Nagy Gyula/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0); Pannini (CC0 1.0) Nagy Gyula/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0); Pannini (CC0 1.0)

Это 187-метровое здание (вместе со шпилем - 270 метров) было построено по советскому проекту в центре Варшавы в качестве «подарка от советского народа». Строили Дворец культуры и науки более трех тысяч рабочих в 1952-1955 годах, причем изначально архитектор Лев Руднев (который до того проектировал главное здание МГУ) планировал куда более скромное здание, всего 120 метров. Однако советское руководство в итоге решило сделать здание гигантским. Ход строительства постоянно освещался в прессе.

Сегодня на 42 этажах работает обзорная площадка, выставочные залы, офисные пространства, четыре театра, четыре музея, Польская академия наук, кинотеатры и даже бассейн. И это до сих пор самое высокое здание Польши.

Гостиница International, Прага

Simon Legner (CC BY-SA 4.0) Simon Legner (CC BY-SA 4.0)

Сегодня сложно назвать 16-этажное здание небоскребом, однако в середине 1950-х оно очень выделялось на фоне старинной малоэтажной Праги, да и сегодня считается одним из самых больших в городе. В этом здании должны были разместиться квартиры для военных, а также объекты государственного значения, однако впоследствии было принято решение отдать его под гостиницу. Внутри холл украшают мозаики с народными чешскими мотивами и видами Праги.

А так эта гостиница выглядела раньше. Nagy Gyula/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0) Nagy Gyula/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0)

Кстати, здесь до сих пор сохранилось убежище гражданской обороны на 600 человек - из него сейчас сделали склад одежды для персонала.

Дворец свободной прессы, Бухарест

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В этой высотке 1950-х располагалась редакция газеты «Скынтея», официального СМИ румынской компартии. С 1960 по 1990 год на площади перед высоткой стояла огромная статуя Ленина. Здание до 2007 года было самым высоким в Румынии - 92 метра без учета 12-метровой антенный. Оно было даже изображено на купюре самого большого достоинства в 100 румынских лей.

А вот и статуя Ленина. Gyöngyi/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0) Gyöngyi/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0)

Сегодня здесь находятся редакции разных местных изданий, а вместо статуи Ленина на площади возвышается монумент антикоммунистического движения в виде крыльев.

Здание Академии наук Латвии, Рига

Здание в 1960-х и в наши дни. Наум Грановский/ТАСС; Sjaak Kempe (CC BY 2.0) Наум Грановский/ТАСС; Sjaak Kempe (CC BY 2.0)

Дом для ученых проектировали латышские архитекторы по образу московских высоток. Здесь и сегодня располагаются институты Академии наук, центры по исследованию латышского языка и культуры, а на высоте 65 метров находится обзорная площадка.

А вот интерьеры претерпели изменения в 1991 году: после распада СССР убрали все «идеологические» барельефы Ленина и Сталина, а со шпиля убрали звезду.

Комплекс Ларго, София

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Три здания в стиле «сталинского ампира» в центре столицы Болгарии были построены в середине 1950-х годов для государственных органов. В центре - бывший Партийный дом, где размещалась болгарская компартия (сегодня здесь заседает Народное собрание Болгарии). В одном боковом здании - Совет министров и универмаг, в другом - резиденция президента, министерство образования и гостиница «Балканы».

Партийный дом. Виктор Янков/TASS Виктор Янков/TASS

В 2000 году был демонтирован памятник Владимиру Ленину у комплекса и заменен Святой Софией. Вместо звезды на шпиле сегодня государственный флаг.

Дом со шпилем, Харьков

Archive photo; Vladimir Korsunsky (CC BY 3.0) Archive photo; Vladimir Korsunsky (CC BY 3.0)

Жилой дом в центре этого украинского города - настоящая достопримечательность. После войны центральный Харьков сильно пострадал, и в 1950-х этот дом был построен на месте разрушенных зданий для сотрудников местного турбинного завода. Интересно, что одно крыло этого дома сильно отличается от всего остального здания: дело в том, что дом достраивался уже в 1960-х, при Хрущеве, который был против архитектурных излишеств.

Бонус

Шанхайский выставочный центр

Fayhoo (CC BY-SA 3.0) Fayhoo (CC BY-SA 3.0)

В 1955 году в Шанхае был открыт Дом советско-китайской дружбы. Построено это здание было советскими специалистами, а вот оформлением занимались китайские архитекторы.

Здание Дворца советско-китайской дружбы. 1956 г. TASS TASS

Внешне это здание напоминает главный павильон ВДНХ, тем более, что автором проекта был архитектор Виктор Андреев, который также работал над созданием выставочного комплекса в Москве. Сейчас это здание в Шанхае используются для проведения деловых выставок.