10 неожиданных фактов о спорте в СССР

Мы собрали самые странные и интересные факты о спортивном прошлом нашей страны. От первой олимпиады до футбольных матчей на Красной площади, зрителем которого был Иосиф Сталин.

1. Публичное появление коммунистического флага в Европе

Советские футболисты — участники первого матча рабочих команд Франции и Советского Союза в 1926 году в Париже. Знамя держит капитан советской команды Пётр Артемьев. Общественное достояние Общественное достояние

Символика и гимны социалистических стран на международных соревнованиях в Европе не приветствовались: красный флаг СССР, например, показывать было запрещено, как и исполнять советский «Интернационал». Из ситуации хитро вышли футболисты советской сборной во время международного турне 1932 года по странам Балтии, Скандинавии и Германии. Капитан команды Петр Артемьев провез через таможню флаг, обмотав его вокруг тела. Команда вышла на стадион, неся над собой огромное полотнище.

2. Первый радиорепортаж о спорте в СССР

Вадим Синявский. Общественное достояние Общественное достояние

Распространение радио происходило одновременно с популяризацией спорта. 26 мая 1929 года футбольный матч между сборной Украины и Сборной Москвы впервые в истории комментировал по радио 22-летний Вадим Синявский, в будущем легендарный комментатор, один из первых спортивных журналистов в СССР. Занимательно, что одним из главных талантов Синявского был идеальный слух — до принятия на должность инструктора по физкультурному вещанию он работал тапером в московских кинотеатрах.

3. Футбольный матч на Красной площади

Матч на красной площади. Общественное достояние Общественное достояние

В 1936 году футбольный матч провели на… Красной площади. Главным его зрителем стал Иосиф Сталин, большой фанат этого вида спорта. Футбольный матч запланировали в финале масштабного физкультурного парада. На поле играл основной состав “Спартака” и его команда-дублер. Для матча по площади раскатали гигантский ковер зеленого цвета из войлока площадью 9000 кв. м, его шили три сотни человек. Игра, кстати, проходила по заранее написанному сценарию, чтобы Сталин мог увидеть голы на любой вкус.

4. Нормы ГТО как знак качества советского гражданина

В 1932 году в стране появляется массовый проект в области физической культуры, определяющий новую концепцию жизни советского человека, с аббревиатурой ГТО (Готов к труду и обороне). Согласно плану, каждый советский человек должен был хорошо бегать, прыгать, стрелять, метать, плавать, подтягиваться и т.д. Степень его готовности определялись нормами ГТО, а успех отмечался значком. Проект существовал вплоть до развала СССР.

5. Приз чемпионата по футболу из вазы

Никита Симонян – главный тренер команды «Арарат» с кубком СССР по футболу. Александр Абаза/МАММ/МДФ

Долгое время советское руководство было против поощрения спортсменов. Считалось, что медали и награды — веяния буржуазного Запада, которым не пристало существовать в социалистической стране. С течением времени эта позиция изменилась. Приз чемпионата по футболу смоделировал глава футбольного совета Алексей Соколов. В 1930-е годы он приобрел вазу-крюшонницу в одном из антикварных магазинов Москвы. Ювелиры приделали ей ножки и разместили посередине герб СССР, а сверху фигурку футболиста.

6. Судьба братьев Старостиных

Футболисты «Спартака» на параде физкультурников. 1937. Общественное достояние Общественное достояние

Весной 1942 года НКВД арестовало символ столичного «Спартака», заслуженного мастера спорта Николая Старостина. Позднее на Лубянку привезли и трех его братьев, также игроков «Спартака». Следствие по делу длилось более 1,5 лет — их обвиняли в попытке убийства Сталина на параде в 1937 года, позднее обвинение переквалифицируют на «восхваление буржуазного спорта и попытки протащить в советский спорт буржуазные нравы». Якобы машина, оформленная в виде футбольной бутсы, проходила в десяти метрах от Мавзолея — это позволило бы Старостиным осуществить террористический акт. Братьев осудили на 10 лет и отправили в ссылку — каждого по разным направлениям, чтобы они не пересекались.

7. Спортсмены во время Второй мировой войны

На ринге бойцы ОМСБОНа. Слева Ю.Г.Трофимов. Стрельбище «Динамо» в Мытищах, август 1941 г. Общественное достояние Общественное достояние

Москва оставалась одним из последних мест на территории Европы, где во время войны проводился чемпионат по футболу. Несмотря на ожесточенные столкновения с силами врага, спортсмены продолжали играть в футбол, хотя впоследствии чемпионат все-таки приостановили. На пятый день войны была сформирована ОМСБОН (Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД), куда входили самые разные спортсмены — от легкоатлетов и стрелков до лыжников, боксеров и пловцов. Основная задача ОМСБОНа — диверсионные операции на фронте и в тылу врага.

8. «Динамо» в Великобритании

Команда "Динамо" перед игрой с футболистами "Челси", 1945 год. Sputnik Sputnik

После войны, осенью 1945 года, советская команда «Динамо» отправляется в турне по городам Великобритании. Официально это было спортивное мероприятие, задачей которого было поддержание союзников в тяжелое послевоенное время и демонстрация общих достижений в спорте. Однако советская делегация предъявила британцам список требований к регламенту товарищеских матчей: выход на поле только с английскими клубами не чаще раза в неделю (исключительно по субботам), никаких развлекательных мероприятий, не связанных с футболом, разминки и тренировки до игры (этот пункт британцам казался в диковинку). Советские футболисты провели 4 матча, выиграли два из них, а два сыграли вничью.

9. Главная шахматная держава

Шахматный матч-турнир на звание чемпиона мира между гроссмейстерами Михаилом Ботвинником (СССР) и Самуэлем Решевским (США). Москва, 1948 год. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Михаил Ботвинник в 1948 году выиграл матч-турнир в Гааге и Москве и стал чемпионом мира по шахматам. После этой победы игра превращается в государственный вид спорта, а советская шахматная школа занимает доминирующее положение во всем мире на несколько десятилетий: любители и профессионалы разбирают по деталям схемы и матчи советских гроссмейстеров — Ботвинника, Таля, Петросяна, Спасского, позднее Карпова и Каспарова.

10. Главный стадион советского спорта

На трибунах стадиона "Динамо" во время футбольного матча. 1937. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Одним из первых и самым масштабным стадионом страны стала арена ведомственного спортивного общества «Динамо». Это был первый и удачный опыт работы со спортивными сооружениями из железобетона такого масштаба: вместимость стадиона — 25 тысяч зрителей. Его построили в рекордные сроки, всего за год, и уже летом 1928-го там принимали Всесоюзную Спартакиаду. Проект сооружения принадлежал Дмитрию Иофану и Моисею Гинзбургу, но в итоге стадион построили по скорректированному плану Аркадия Лангмана и Лазаря Чериковера.

Russia Beyond благодарит документальный проект онлайн-кинотеатра KION “Спорт XX века” за помощь в подготовке материала.