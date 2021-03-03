Как дизайнер дает вторую жизнь советским вещам

В детских садах у советских детей были яркие, пушистые войлочные одеяла. Со временем они изнашивались и отправлялись в утиль. Сегодня 24-летний российский дизайнер Рома Уваров разыскал их и сделал частью коллекции одежды и аксессуаров, засветившейся в съёмках российского Vogue.

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

Из одеял скроили пиджаки, свитшоты, что-то пошло на женские сумочки. Получились штучные вещи: пиджак такой один, свитшотов и сумочек по паре. Ожидается новая партия, но уже в другом цвете. Глядя на эти вещи, вы никогда не поймёте, что за ними стоит советское бытовое. Конечно, у кого-то они вызовут смутные воспоминания о сырниках с кефиром и обязательном тихом часе (лучшем времени, чтобы пошалить) в детском саду времен СССР, но в целом стилизованный цветочный принт смотрится свежо и современно, а сами вещи достойны подиума. Их обычно там и показывают - бренд Roma Uvarov Design регулярно участвует в Moscow Fashion Week. В январе марке исполнилось пять лет. Одежду Ромы носят разные российские селебрити - телеведущей и экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак и fashion-дивы Алёны Долецкой до поп-звезды Филиппа Киркорова.

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

Марка выпускает и тиражные вещи, но это скорее исключение. Большая часть моделей Roma Uvarov Design – это эксклюзив. Всё дело в raw materials: ДНК бренда – редизайн винтажа, которого априори немного. Исходным материалом может стать всё, что угодно. От старых фотографий из семейного альбома и потрепанных букварей, найденных на развалинах сгоревшего дома, до самых привычных бытовых мелочей вроде пачки объявлений из почтового ящика.

«Мне нравится превращать в одежду всё, что захочется, на что упадет взгляд, – говорит дизайнер Russia Beyond. – Мы проводим такой ресайклинг жизни: берём и актуализируем самые обычные вещи, будь то советский или дореволюционный винтаж или же вещи из недавних 1990-х и даже что-то современное».

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

Старые алюминиевые ложки, какими пользовались в казённых столовых, кружевные воротнички – хит моды 1960-х, бабушкины ковры, школьная форма – всё это неожиданно обретает вторую жизнь в виде эффектных деталей гардероба богемной аудитории. Недавний проект марки – коллаборация с Российской государственной библиотекой в Москве, в рамках которой ребята сделали набор сувениров (масок, хлопушек, шарфов) на основе старых каталогов, открыток и рекламных постеров из особого отдела библиотеки, куда попадают некнижные ценности. Хлопушки, например, из старой бумаги, в которую заворачивали книги, – чтобы и тактильно, и визуально отсылать к культурному коду прошлого.

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

Актуальная коллекция бренда посвящена теме детства и иконической детской красоте, которая может стать мощным оружием манипуляции, ведь прелестному малышу так сложно в чём-то отказать. Фасоны так и смотрятся - как если бы взрослый надел что-то из гардероба сына или дочери, но своего размера. Во всех вещах считываются паттерны прошлого. Так, форму кружевных фартуков вспомнит каждый, кто учился в советской школе. Они и сшиты из старого кружева, которое дизайнер и его команда нашли в магазине винтажных тканей и бережно отреставрировали. «Мы “видели” перед собой все эти Фестивали молодёжи и студентов, когда девушки носили банты, – говорит Рома. – Я бы не хотел, чтобы мои вещи как бы переносили на сорок лет назад. Мы не поднимаем всё советское на стяг, и нашу одежду не покупают из ностальгии. Но нам нравится эмоциональный посыл единения и романтики, который за ними стоит».

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

В коллекции есть шапочки из резиновых игрушек, которые заставят умилиться не одного нынешнего сорокалетнего россиянина. «Солнечные» очки дизайнер делает из суповых мельхиоровых ложек, а модную моносерьгу – из десертных. Есть и серия клипс в виде узнаваемых фарфоровых собачек.

Roma Uvarov Design Roma Uvarov Design

У дизайнера есть ряд поставщиков винтажных тканей, но многое он покупает сам через интернет или на барахолках. Собачки – как раз из такого «улова»: это серия расписанных вручную фарфоровых фигурок со знаменитого Гжельского завода. Дизайнер купил весь тираж, 400 штук, на развале у женщины, чья мать работала на этом заводе. В 1990-е в России часто товаром выдавали зарплату.