Эта итальянская модельер разработала одежду для 40 миллионов советских женщин (ФОТО)

В 1930-е годы одежда и обувь в СССР распределялась по карточкам, так что большая часть населения относилась к вещам лишь как к предмету первой необходимости. Кроме того, несмотря на работу ткацких предприятий, в стране катастрофически не хватало качественной ткани.

Советское руководство рассчитывало изменить ситуацию с помощью налаживающихся связей с Европой. В мае 1935 года был заключен военный франко-советский пакт о взаимопомощи, а уже к концу года в Москве состоялась Французская торговая выставка с участием большой делегации во главе с министром Эдуардом Эррио. Среди участников была и итальянка, работавшая в Париже, Эльза Скиапарелли. От нее, как представителя модной индустрии, ожидали предложений о будущем образе советских женщин.

Карикатура «Невозможное интервью» в журнале Vanity Fair, Мигель Коваррубиас. Иосиф Сталин и Эльза Скиапарелли беседуют о влиянии моды на души советских женщин. Архив Архив

Одежда для «средней» гражданки

На выставке свою продукцию, помимо дизайнера, представляли крупные текстильные компании, производители перчаток, парфюмерии, ликеров и шампанского. Скиапарелли достался скромный стенд, который она украсила шарфами с рисунком в виде газетных вырезок. На столе перед стендом она разложила модные иностранные журналы, которые тут же вызвали интерес у посетительниц - для них они были в новинку.

Эльза Скиапарелли, 1936 г. Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images

Эту поездку Скиапарелли позже вспоминала в своей книге «Моя шокирующая жизнь». По ее мнению, Сталин в тот период хотел, чтобы советские военные носили хорошо сшитую форму, а их жены научились хорошо одеваться. Кроме того, происходило разделение на рабочую одежду и праздничную: даже труженицам заводов нужны были вечерние наряды, чтобы пойти, например, в театр. Именно такую женственную одежду и стремились разработать советские модельеры.

Скиапарелли была приглашена открыть показ мод в новом Доме моделей на Сретенке. Ее платье должно было быть «одеждой для средней советской гражданки, такой, чтобы любая женщина независимо от условий жизни могла купить и носить». Дом моделей в то время был буквально всесоюзным центром: отсюда вещи, снабженные зарисовками, техническим описанием и выкройками, поступали на швейные фабрики по всей стране для массового производства.

Эскиз платья и пальто, придуманный Эльзой Скиапарелли для советских женщин. Daily Herald Archive/National Science & Media Museum / SSPL via Getty Images Daily Herald Archive/National Science & Media Museum / SSPL via Getty Images

В западной прессе моментально распространилась новость, что Скиапарелли разработала одежду для сорока миллионов советских женщин. Впрочем, это было не совсем так. Дизайнер действительно придумала наряд, но абсолютно в своем стиле - скромное черное платье с высоким воротником, в котором можно было отправиться и на работу, и в театр. К этому образу прилагалось широкое красное пальто на черной подкладке с большими пуговицами и шерстяная вязаная шапочка с застежкой-молнией. По одной из версий, советским чиновникам не понравились большие карманы пальто, которые могли привлечь воришек в общественном транспорте, по другой - платье показалось слишком простым. В любом случае, в массовое производство комплект так и не пустили.

Манекенщица во время показа в демонстрационном зале Дома моделей на Сретенке. Николай Кубеев/TASS Николай Кубеев/TASS

Вдохновленная Страной Советов

В своих мемуарах Скиапарелли описывает, как ее поразили наряды из шифона, кружева и бархата, увиденные ею на манекенах в Доме моделей. Совсем не такой она представляла себе одежду для советских женщин.

«Демонстрируя потребителям образцы изысканных нарядов, власти по-прежнему не могли обеспечить адекватный уровень производства», - пишет историк социалистической моды Джурджи Бартлетт в книге «Fashion East: Призрак, бродивший по Восточной Европе». А элегантная одежда из витрин Дома моделей использовалась в театральных и кинопостановках и была доступна очень узкому кругу лиц, в основном - женам советской номенклатуры и звездам кино.

Русская балерина Любовь Чернышева в костюме от Скиапарелли. «Моя шокирующая жизнь», Э.Скиапарелли / Изд. Этерна, 2018 г. «Моя шокирующая жизнь», Э.Скиапарелли / Изд. Этерна, 2018 г.

Саму дизайнера отказ советских коллег никак не тронул - об этом она даже не вспоминала. Зато смогла найти вдохновение в своем путешествии по СССР - увидела необычную картину на аэродроме в Москве с санитарками-парашютистками, в считанные минуты собиравшими после приземления полевой госпиталь. Уже в следующем году она представила в Париже весенне-летнюю коллекцию «Парашют». В ее основе - платье с узким лифом и пышной юбкой, разделенной на секторы. Когда модель шла в нем, то напоминала качающийся на воде цветок.

Платье из коллекции «Парашют» весна-лето Эльзы Скиапарелли, 1936 г. Архив Архив

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен