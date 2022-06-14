Как фабрики-кухни освободили советских женщин от стояния у плиты

В конце 1920х-1930е годы СССР переживал расцвет строительства фабрик-кухонь. Делалось все, чтобы избавить женщин от домашней работы и вывести их в общественное пространство.

В 1920х годах советское правительство взяло курс на индустриализацию. Новые заводы требовали большого количества работников, в том числе женщин. Чтобы наладить централизованное питание, а также освободить работниц от готовки дома, появился проект фабрик-кухонь. К тому же, руководство боролось с пьянством и считало, что работникам нужно меньше времени проводить дома, а больше работать и даже досуг проводить вместе с другими рабочими - и предпочтительнее всего это делать на фабриках-кухнях. Фабрика-кухня стала местом, где можно поесть, купить готовую еду на вынос и культурно провести досуг - в зданиях располагались универмаги, почтамты, спортзалы и библиотеки.

Плакаты «Фабрика кухня освобождает работницу от домашней кухни» и «Долой кухонное рабство!» Общественное достояние Общественное достояние

Сначала фабрики-кухни размещались в уже существовавших зданиях, но вскоре была разработана архитектурная программа по строительству отдельных строений. Это были огромные комплексы, которые по аналогии с «дворцами культуры» называли «дворцами питания».

Каноны строительства «дворцов питания»

Обед на фабрике-кухне. Суп обычно ставили на стол в кастрюле, рассчитанной на нескольких рабочих. Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Высота типовой фабрики-кухни - три-четыре этажа, внизу размещался подвал с холодильниками и продуктовым складом. Также в зданиях был полуподвал с хлеборезкой и комнатой персонала. На первом этаже находились производственные цеха, лаборатория, гардероб для посетителей, а также помещение закусочной и магазина полуфабрикатов. На втором этаже находились обеденные залы, на третьем - залы для банкетов.

Фабрики-кухни строили либо с высокими окнами от пола до потолка, либо с ленточным остеклением. В обоих случаях - залы должны были быть светлыми, чтобы посетители могли обедать при естественном свете. Это имело эстетическую ценность и позволяло экономить на электричестве. Крыши фабрик строили плоскими, чтобы в летнее время там можно было поставить столы со стульями и поесть.

Первые фабрики-кухни

Рабочая столовой на Фабрике-кухне № 2. Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Первая фабрика-кухня открылась в 1925 году в здании бывшего общежития ситцепечатной фабрики в городе Иваново-Вознесенске (сейчас Иваново). Этот город и сейчас известен не только невестами, но и своей текстильной промышленностью. Оставшись снаружи неизменным, внутри здание кардинально преобразилось. Оборудование для приготовления пищи закупили в Германии, в здании установили холодильники, подъемники, электрические мойки, сушилки и хлеборезки.

На фабрике в Иваново в конце 1920-х каждый день обедали до 600 человек, а также производили готовую еду для восьми заводских столовых. Народный комиссар здравоохранения того времени Николай Семашко назвал эту фабрику-кухню «бомбой, брошенной в старый быт». Он признал проект успешным, и вскоре подобные заведения стали открываться по всему СССР.

Фабрика-кухня № 1. Москва, Ленинградский проспект, 7. 1931 год Общественное достояние Общественное достояние

Знаменитой стала Московская фабрика-кухня № 1, открытая в 1928 году, на Ленинградском проспекте. Здание символично разместилось напротив ресторана «Яръ» — излюбленного места кутежа дореволюционной аристократии и творческой интеллигенции. Проект здания в духе советского модернизма впервые был разработан с нуля архитектором Алексеем Мешковым. В здании построили обеденный зал на 1200 человек. Помимо фабрики-кухни там разместилась закусочная на 250 человек, в которой можно было купить завтрак, обед и ужин. Тут же работали магазин, сберкасса, почта и телеграф. К 1936-му году в Москве насчитывалось 25 фабрик-кухонь. по крайней мере, столько их было учтено в адресно-справочной книге «Вся Москва» (1936 г.).

Ленинград тоже не остался в стороне - в 1930 году здесь было открыто сразу четыре фабрики-кухни. Самым большим - площадью более 20 тыс. м² - стал комплекс в Кировском районе, который обслуживал рабочих завода «Красный путиловец».

Фабрика в форме серпа и молота

В 1929 году администрация города Самара решила построить фабрику-кухню для оборонного завода имени Масленникова. Руководить проектом поручили первой советской женщине-архитектору Екатерине Максимовой, которая к тому времени уже работала над подобными зданиями в Москве и других городах в числе группы специалистов Нарпита (товарищество «Народное питание»).

Фабрика-кухня в Самаре. Kak vse (CC BY-SA 4.0) Kak vse (CC BY-SA 4.0)

Максимова считала, что «в будущем фабрика-кухня должна... освободить женщину от скучных домашних обязанностей и дать возможность полноценной жизни и самовыражения наравне с мужчинами».

Максимова спроектировала двухэтажное здание в стиле конструктивизма в форме серпа и молота - советского символа единения крестьян и рабочих. У Максимовой необычная форма помогала разделить здание по функционалу.

В молоте на первом этаже разместились кухня и технические помещения, в серпе - гардероб и три столовые: для детей, рабочих и сотрудников фабрики. С помощью конвейера еда из кухни в «молоте» подавалась в столовые в «серпе». Пропускная способность фабрики в сутки составляла девять тысяч обедов, в виде полуфабрикатов ежедневно изготавливалось три тысячи обедов.

Второй этаж здания занимали технические помещения и рабочие кабинеты сотрудников. Этажи соединяли шесть лестниц, пролеты которых были украшены цветными витражами. На крыше устроили террасу, на которой летом при хорошей погоде можно было обедать. Помимо обеденных залов, в здании находилась кулинария, библиотека, почта и спортивная школа.

Стали ли фабрики-кухни успешными?

Фабрики-кухни как места общественного питания имели ряд преимуществ перед готовкой дома или едой в небольшом кафе: оптовые закупки продуктов и высокая производительность при механизированных способах приготовления пищи позволяли производить обеды по цене домашних с существенной экономией времени. И если раньше рабочие на время обеда просто отходили от станка и ели кусок хлеба и другую простую пищу, принесенную из дома, то теперь все рабочие ели в светлых столовых из чистых фарфоровых тарелок блестящими столовыми приборами блюда, приготовленные по единым стандартам.

Обед на фабрике-кухне. Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Несмотря на все плюсы, строительство фабрик-кухонь закончилось к середине 1930х годов. Строительство огромных зданий с высокотехнологичной начинкой было дорогим. Рентабельность была невысокой. Чуть в лучшем положении были фабрики-кухни, которые продавали питание для столовых других заводов оптом. Правда, в это время многие предприятия сами стали открывать столовые и обеспечивать сотрудников едой. К тому же, в это время активно развивалась пищевая промышленность, в СССР стали производить консервы, которые также облегчали готовку пищи дома. Полного отказа от домашней еды не произошло.

Фабрики-кухни проработали до развала СССР. В 1990е годы вернулся частный бизнес, а рентабельность фабрик-кухонь частников не устраивала. В зданиях фабрик-кухонь стали открывать магазины и другие предприятия, приносящие больший доход.

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