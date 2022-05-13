Как в России используют мухоморы для красоты и здоровья

Этот красочный, но несъедобный гриб, как оказалось, обладает невероятными способностями. Он может не только лечить множество болезней, но и продлевать вашу красоту и молодость.

Производители косметики научились производить кремы и мази едва ли не из всех доступных природных компонентов, в том числе из экстрактов грибов. Уже мало кого удивят в составе крема лисички (они увлажняют кожу), вешенки (улучшают цвет лица) или грибы шиитаке, которые помогают устранить пигментные пятна. Но есть нюанс - все они съедобные. Намазать же на себя мухомор или поганку решаются пока не все -и, как выяснилось, зря. При этом некоторые поганки могут замедлить процессы старения, гриб-паразит чага способен не только разрушить дерево, на котором растет, но и обладает успокаивающими свойствами.

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Мухомор же оказался кладезем полезных веществ, который обещает увлажнить кожу и разгладить морщины. Пользу грибов ученые объясняют входящими в состав биологически активных полисахаридов, которые отвечают за уровень увлажненности кожи и ускоряют процесс ее обновления.

«На всей территории европейской части России красный мухомор уже много столетий традиционно используется не только для приготовления жидкости для изведения мух, но и как лекарственный гриб», - пишет известный миколог Михаил Вишневский в книге «Его Величество Мухомор».

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«Настои и компрессы из этого гриба помогают при заживлении ран, ушибах, ревматизме, желудочных заболеваниях, заболеваниях нервной системы, опухолях желез, туберкулезе и массе других болезней. Результаты биохимических экспериментов показали, что в кожице шляпки красного мухомора содержится антибиотическое вещество мускаруфин — огненно-оранжевый пигмент, тормозящий развитие опухолей*. Ценными лечебными свойствами обладает и мякоть гриба», - отмечает Вишневский.

Народные рецепты

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В древние времена шаманы западной Сибири ели ядовитые грибы сырыми или варили из них отвары для своих оккультных целей. Повсеместно это не было распространено, зато мухоморы широко использовались для создания ловушек и ловли мух, клопов и других насекомых - поэтому гриб и получил свое название (от слов «мор» и «мух»).

С 19 века распространилось наружное применение этих ядовитых грибов. Настой мухомора на льняном масле стали применять для растирания больных ревматизмом. В Московской области для этого готовили солевой отвар из мухоморов, в Санкт-Петербурге опухшие суставы натирали докрасна полугнилыми шляпками грибов.

Также готовили настойку из мухомора на водке - как лечебное средство от туберкулеза, заболеваний нервной системы, раковых опухолей - ее применяли внутрь. Однако любые эксперименты с применениям настоек из ядовитых грибов опасны для здоровья и жизни, так что не все больные благополучно переживали такое лечение.

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В ход шли и другие грибы: соком млечных грибов и настойкой чаги лечили кожные заболевания, отваром трутовика ополаскивали волосы - они приобретали красивый блеск.

Бизнес на мухоморах

В 2015 году Евгений Федоров и Виктория Шевченко открыли в Краснодаре семейную фабрику «Бизорюк» по производству косметики из растительных и природных компонентов, в том числе из мухоморов. Сырье для косметики поставляется из Краснодарского края и Северного Кавказа.

«Бизорюк» «Бизорюк»

Так, крем для лица с мухомором обещает увлажнение, восстановление кожи, уменьшение морщин и снятие воспалений. Стоимость такого многообещающего средства достаточно скромная - флакон объемом 30 мл стоит 300 рублей. Помимо масляной вытяжки из мухомора, крем содержит гиалуроновую кислоту, масло кокоса и еще десяток масел и других полезных компонентов, которые точно не навредят коже. Также с мухомором изготавливают крем для ног от варикоза и отеков, мази для суставов. Продукция, как утверждают производители, оказалась востребованной.

Пара - не единственные, кто продвигает лекарственные свойства мухоморов в России. Компания «Эрилем» из Новосибирска разработала антивозрастную линию «Мухомор против». В нее входит десяток кремов для лица, рук и ног. Например, крем-масло для пяток против трещин и сухости обещает смягчить кожу ног и защитить от грибка. Помимо экстракта мухомора, в составе есть масло съедобных грибов рыжиков. По словам производителя, оно обладает «смягчающим действием, превосходящим персиковое», а настой из грибов чаги и коры ивы в составе крема снижает потливость. С экстрактами грибов соседствуют отвар брусники, сок алоэ и подорожника, морская соль, AHA-кислоты и цитрат серебра - единение народной медицины с технологиями в одном тюбике.

Спрос на мухоморы

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Можно подумать, что использование мухоморов в домашних условиях, осталось далеко в прошлом, но это не так. Бабушки в деревнях, до сих пор, собираясь по грибы, берут с собой дополнительный пакет для мухоморов. Ценный материал они замачивают на несколько дней в спирте или водке, а получившейся настойкой натирают суставы.

На рынках можно купить мухоморы на развес. А в подмосковных лесах в сезон встречаются объявления о скупке шляпок мухоморов. Правда, не известно, используются ли они впоследствии для лечебных целей.

В Интернете можно найти видео-ролики, в которых показано, как сделать маску или мазь из мухоморов, но повторять это самостоятельно не стоит. На чувствительной коже может начаться аллергическая реакция или более серьезное поражение при попадании на слизистую. На профессиональном производстве грибы проходят очистку, и там следят за необходимым количеством грибов в креме.

*Официальная медицина допускает только наружное применение настоек и мазей из мухоморов.

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