Как лоскутное шитье стало в России настоящим искусством (ФОТО)

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Александра Гузева
Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния

Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния

Русский музей
Поколения рукодельниц использовали оставшиеся кусочки ткани для создания новых вещей. У многих эта простая рутинная работа превратилась в создание настоящих шедевров.

В последние годы самые различные виды хендмейда становятся все более популярным хобби. А среди рукодельниц по всему миру распространился «квилт» - изготовление стеганых тканей с разнообразными рисунками и орнаментами. 

Ф.В. Бровцына. Лоскутное одеяло. 1979. Д. Кортала, Бокситогорский район, Ленинградская область

Ф.В. Бровцына. Лоскутное одеяло. 1979. Д. Кортала, Бокситогорский район, Ленинградская область

Русский музей

Кусочки ткани нашивают на уже готовую нетканую подложку (например, из ваты) или соединяют друг с другом. Одна из техник такого процесса - лоскутное шитье, еще с XIX века была очень популярна в России.

Старинное мастерство

На Руси всегда бережно относились к тканям. В каждом доме была своя прялка: домотканые полотна ценились очень высоко, а мастерство рукодельницы было одним из козырей при поиске жениха. Девушки сами шили себе и платья, и приданое - одеяла на свадьбу или на рождение ребенка. 

Константин Маковский. За прялкой, 1900

Константин Маковский. За прялкой, 1900

Константин Маковский

От домотканых полотен лишних кусочков почти оставалось - их чаще делали четко нужного размера. Любые же остатки или части испорченных вещей, уже не пригодных для носки, применялись для ремонта другой одежды и заплаток. Ничего не выбрасывали! 

До самопрялок с колесом использовались вот такие ручные прялки (1910)

До самопрялок с колесом использовались вот такие ручные прялки (1910)

Сергей Прокудин-Горский

Традиции лоскутного шитья стали складываться в России в XIX веке, когда появилось множество швейных фабрик, и распространились фабричные ситцевые ткани с ярким набивным рисунком. Крестьянки стали носить платья из дешевых и пестрых хлопчатобумажных тканей, а когда те приходили в негодность, им давали вторую жизнь. Большие куски перешивали на платья и другую одежду, а обрезы стали бережно собирать и сшивать в лоскутные одеяла, коврики, салфетки. 

В середине XIX века писатель Владимир Соллогуб описывал, что в крестьянской избе за русской печью стояла кровать, покрытая «одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков». 

Лоскутное покрывало в русской избе

Лоскутное покрывало в русской избе

Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0)

В каждой мест­ности и области на протяжении веков формировались свои приемы, формы и образы в декоративно-прикладном искусстве (даже резные наличники окон везде были разными). Самобытные и неповтори­мые паттерны передавались из поколения в поколение, она повлияли и на рукоделие. 

«В формировании художественных принципов и приемов создания орнаментальных лоскутных композиций мастерицам помогал многовековой опыт работы над крестьянским костюмом», - считают эксперты Отдела народного искусства Государственного Русского музея. В народных одеждах было принято соединять фактуры, ткани, узоры, русский наряд часто был сложносоставной и с обилием декоративных элементов, в том числе кружевных и тканых вставок, шелковых лент и цветных тесемок.  

Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния

Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния

Русский музей

Большинство предметов лоскутного шитья собирались из треугольных или квадратных кусочков примерно одного размера, сшитых в разных последовательностях - по квадрату, кругу, узором или зигзагом. 

Лоскутное одеяло. Конец XIX века. Казанская губерния

Лоскутное одеяло. Конец XIX века. Казанская губерния

Русский музей

Настоящим же искусством лоскутное шитье стало в конце XIX века. До наших дней сохранились текстильные панно 1890-х годов, сделанные в Казани. Они составлены из сотен миниатюрных деталей, сшитых вручную: квадратов, ромбов, треугольников из фабричных тканей, сложенных в единую масштабную композицию. Это уже не просто сшитые кусочки, но сложнейшая мозаика с узорами. 

Советский взгляд

Заинтересовались техникой народного коллажа, как и лубком, художники авангарда. Они обыгрывали народное творчество в самых разных формах, лоскутную геометрию можно встретить и в супрематизме Малевича.

Казимир Малевич. Женщина с граблями

Казимир Малевич. Женщина с граблями

Казимир Малевич

А также в его эскизах костюмов к футуристической опере «Победа над солнцем».

Эскизы костюмов к опере

Эскизы костюмов к опере "Победа над солнцем"

Казимир Малевич

Художница Варвара Степанова в начале XX века придумывала узоры для тканей, многие из которых напоминают лоскутные паттерны.

Эскизы узоров для ткани

Эскизы узоров для ткани

Варвара Степанова

В советское время в малых городах и селах активно занимались лоскутным шитьем на досуге. Во время Второй мировой войны это стало не простым хобби, а серьезной необходимостью - лоскутные одеяла служили действительно для тепла, а не как элемент декора. Позже во время серьезного дефицита, советские хозяйки вновь стали сами шить одежду и предметы домашнего обихода. У многих были свои швейные машинки. 

М.А. Кузнецова. Коврик. 1981. Д. Песок, Вожегодский район, Вологодская область

М.А. Кузнецова. Коврик. 1981. Д. Песок, Вожегодский район, Вологодская область

Русский музей

До сих пор многие в России могут помнить, как их мамы и бабушки занимались рукоделием: вышивали из бисера, вязали, шили одежду или постельное белье - и конечно, использовали остатки тканей, сшивая разрозненные лоскуты в новое и всегда разное полотно.

Слева - Ф. В. Бровцына. Коврик. 1979. Ленинградская область, справа - Г. С. Вишневский. Коврик. 1970-е. Псковская область

Слева - Ф. В. Бровцына. Коврик. 1979. Ленинградская область, справа - Г. С. Вишневский. Коврик. 1970-е. Псковская область

Русский музей

Лоскутным шитьем занимались девочки на уроках труда в школах, как в советское время, так в современной России. 

Л. И. Плюснина. Лоскутное одеяло. 1987. Архангельская область

Л. И. Плюснина. Лоскутное одеяло. 1987. Архангельская область

Русский музей

Лоскутное шитье не перестало быть популярным в России и сегодня. При обилии самых разных готовых тканей и одежд, уже нет острой необходимости в самостоятельном шитье, как это было в СССР.  

А.Ф. Шенина. Лоскутное одеяло. 1970-е. Д. Гришинская, Вилегодский район, Архангельская область

А.Ф. Шенина. Лоскутное одеяло. 1970-е. Д. Гришинская, Вилегодский район, Архангельская область

Русский музей

По всей России появляются сообщества любителей «пэчворка», как еще называют лоскутное шитье. Мастера продают свое творчество перед интернет, а также устраивают курсы и школы, делясь секретами и творческим почерком. В стиле пэчворка делается и одежда, и игрушки, обшивки к предметам интерьера.

Победитель конкурса

Победитель конкурса "Лоскутная мозаика России": Светлана Золотарева. Панно "Древо жизни", 2020 г., Пермский край

Светлана Золотарева/Лоскутная мозаика России

А например, в текстильной столице, городе Иваново, где был эпицентр ситцевой промышленности, устраивают фестиваль «Лоскутная мозаика России». 

Выставка «Русское лоскутное шитье» проходит в Русском музее Санкт-Петербурга до 13 сентября 2022 года 

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