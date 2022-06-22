Как лоскутное шитье стало в России настоящим искусством (ФОТО)

Поколения рукодельниц использовали оставшиеся кусочки ткани для создания новых вещей. У многих эта простая рутинная работа превратилась в создание настоящих шедевров.

В последние годы самые различные виды хендмейда становятся все более популярным хобби. А среди рукодельниц по всему миру распространился «квилт» - изготовление стеганых тканей с разнообразными рисунками и орнаментами.

Ф.В. Бровцына. Лоскутное одеяло. 1979. Д. Кортала, Бокситогорский район, Ленинградская область Русский музей

Кусочки ткани нашивают на уже готовую нетканую подложку (например, из ваты) или соединяют друг с другом. Одна из техник такого процесса - лоскутное шитье, еще с XIX века была очень популярна в России.

Старинное мастерство

На Руси всегда бережно относились к тканям. В каждом доме была своя прялка: домотканые полотна ценились очень высоко, а мастерство рукодельницы было одним из козырей при поиске жениха. Девушки сами шили себе и платья, и приданое - одеяла на свадьбу или на рождение ребенка.

Константин Маковский. За прялкой, 1900 Константин Маковский Константин Маковский

От домотканых полотен лишних кусочков почти оставалось - их чаще делали четко нужного размера. Любые же остатки или части испорченных вещей, уже не пригодных для носки, применялись для ремонта другой одежды и заплаток. Ничего не выбрасывали!

До самопрялок с колесом использовались вот такие ручные прялки (1910) Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Традиции лоскутного шитья стали складываться в России в XIX веке, когда появилось множество швейных фабрик, и распространились фабричные ситцевые ткани с ярким набивным рисунком. Крестьянки стали носить платья из дешевых и пестрых хлопчатобумажных тканей, а когда те приходили в негодность, им давали вторую жизнь. Большие куски перешивали на платья и другую одежду, а обрезы стали бережно собирать и сшивать в лоскутные одеяла, коврики, салфетки.

В середине XIX века писатель Владимир Соллогуб описывал, что в крестьянской избе за русской печью стояла кровать, покрытая «одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков».

Лоскутное покрывало в русской избе Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0) Dennis Jarvis (CC BY-SA 2.0)

В каждой мест­ности и области на протяжении веков формировались свои приемы, формы и образы в декоративно-прикладном искусстве (даже резные наличники окон везде были разными). Самобытные и неповтори­мые паттерны передавались из поколения в поколение, она повлияли и на рукоделие.

«В формировании художественных принципов и приемов создания орнаментальных лоскутных композиций мастерицам помогал многовековой опыт работы над крестьянским костюмом», - считают эксперты Отдела народного искусства Государственного Русского музея. В народных одеждах было принято соединять фактуры, ткани, узоры, русский наряд часто был сложносоставной и с обилием декоративных элементов, в том числе кружевных и тканых вставок, шелковых лент и цветных тесемок.

Лоскутное панно. Конец XIX века. Казанская губерния Русский музей

Большинство предметов лоскутного шитья собирались из треугольных или квадратных кусочков примерно одного размера, сшитых в разных последовательностях - по квадрату, кругу, узором или зигзагом.

Лоскутное одеяло. Конец XIX века. Казанская губерния Русский музей

Настоящим же искусством лоскутное шитье стало в конце XIX века. До наших дней сохранились текстильные панно 1890-х годов, сделанные в Казани. Они составлены из сотен миниатюрных деталей, сшитых вручную: квадратов, ромбов, треугольников из фабричных тканей, сложенных в единую масштабную композицию. Это уже не просто сшитые кусочки, но сложнейшая мозаика с узорами.

Советский взгляд

Заинтересовались техникой народного коллажа, как и лубком, художники авангарда. Они обыгрывали народное творчество в самых разных формах, лоскутную геометрию можно встретить и в супрематизме Малевича.

Казимир Малевич. Женщина с граблями Казимир Малевич Казимир Малевич

А также в его эскизах костюмов к футуристической опере «Победа над солнцем».

Эскизы костюмов к опере "Победа над солнцем" Казимир Малевич Казимир Малевич

Художница Варвара Степанова в начале XX века придумывала узоры для тканей, многие из которых напоминают лоскутные паттерны.

Эскизы узоров для ткани Варвара Степанова Варвара Степанова

В советское время в малых городах и селах активно занимались лоскутным шитьем на досуге. Во время Второй мировой войны это стало не простым хобби, а серьезной необходимостью - лоскутные одеяла служили действительно для тепла, а не как элемент декора. Позже во время серьезного дефицита, советские хозяйки вновь стали сами шить одежду и предметы домашнего обихода. У многих были свои швейные машинки.

М.А. Кузнецова. Коврик. 1981. Д. Песок, Вожегодский район, Вологодская область Русский музей

До сих пор многие в России могут помнить, как их мамы и бабушки занимались рукоделием: вышивали из бисера, вязали, шили одежду или постельное белье - и конечно, использовали остатки тканей, сшивая разрозненные лоскуты в новое и всегда разное полотно.

Слева - Ф. В. Бровцына. Коврик. 1979. Ленинградская область, справа - Г. С. Вишневский. Коврик. 1970-е. Псковская область Русский музей

Лоскутным шитьем занимались девочки на уроках труда в школах, как в советское время, так в современной России.

Л. И. Плюснина. Лоскутное одеяло. 1987. Архангельская область Русский музей

Лоскутное шитье не перестало быть популярным в России и сегодня. При обилии самых разных готовых тканей и одежд, уже нет острой необходимости в самостоятельном шитье, как это было в СССР.

А.Ф. Шенина. Лоскутное одеяло. 1970-е. Д. Гришинская, Вилегодский район, Архангельская область Русский музей

По всей России появляются сообщества любителей «пэчворка», как еще называют лоскутное шитье. Мастера продают свое творчество перед интернет, а также устраивают курсы и школы, делясь секретами и творческим почерком. В стиле пэчворка делается и одежда, и игрушки, обшивки к предметам интерьера.

Победитель конкурса "Лоскутная мозаика России": Светлана Золотарева. Панно "Древо жизни", 2020 г., Пермский край Светлана Золотарева/Лоскутная мозаика России

А например, в текстильной столице, городе Иваново, где был эпицентр ситцевой промышленности, устраивают фестиваль «Лоскутная мозаика России».

Выставка «Русское лоскутное шитье» проходит в Русском музее Санкт-Петербурга до 13 сентября 2022 года