В какие игрушки играли дети русских крестьян

«Катиться кубарем» – знакомое выражение, но что такое кубарь? А ведь эту игрушку русские дети обожали в течение многих столетий. Были и другие, о которых тоже стоит вспомнить.

Главное, что объединяет все русские народные детские игрушки, – простота и дешевизна изготовления. Эти игрушки делались из подручных материалов и в свободное от тяжелой работы время. А техники изготовления передавались от родителей к детям и были отточены веками. Практически любой отец мог вырезать из дерева сыну – лошадку, а дочери – куклу, которую она потом наряжала в лоскутки материи.

«Варька». Карл Лемох. В руках у девочки – деревянная кукла, одетая в тряпицы. Карл Лемох. Карл Лемох.

Игрушек в крестьянской избе было немного, так что их берегли. Да и время для игр у крестьянских детей было более ценным – ведь уже с 5-6 лет их начинали привлекать для помощи по дому, прежде всего, для присмотра за маленькими братьями и сестрами. Как раз примерно в пять лет дети уже сами учились делать простейшие игрушки для младших.

Куклы: закрутки, стригушки, няжашки

Тряпичные куклы. Иван Корбун (CC BY-SA 4.0) Иван Корбун (CC BY-SA 4.0)

Русским куклам никогда не рисовали лица и глаза. Как пишет исследователь вопроса Галина Дайн, «безликость народной тряпичной куклы – это явный след анимистических воззрений славян. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в нее злых сил». Лица у кукол появились только к концу XIX века, под влиянием западной городской игрушки. Зато изобретательности в создании разных видов кукол русским было не занимать.

Согласно древним обычаям, как только женщина понимала, что у нее будет ребенок, она начинала мастерить тряпичную куклу-закрутку. Это делалось без иголки, только руками, так как металл считался «опасным» элементом. Она могла быть чисто тряпичной, или наполняться крупой, сеном или шерстью. Еще до родов закрутка укладывалась в подготовленную люльку, а когда младенец рождался, становилась его первой игрушкой-оберегом.

Такую куклу можно было пеленать, наряжать, баюкать. Конечно, со временем кукла обтрепывалась и пачкалась – несложно было ее развязать, постирать и собрать обратно, чему дети постепенно учились сами. Разновидность куклы-закрутки – кукла-няжашка (от слова нежить), собранная из чистых тряпиц, чтобы ребенок мог ее поцеловать без вреда для здоровья.

Куклы-стригулки с плетеными косами и фартуками. Legion media Legion media

Куклы-стригушки делались из соломы, часто буквально в поле, чтобы успокоить и развлечь малыша. Ведь маленьких детей, за которыми было некому присмотреть, пока вся семья в поле, приходилось таскать с собой. Дома с ней можно было играть веселее – обряженный в тряпичное платье и обрезанный снизу, этот пучок соломы мог стоять на столе или на полу, а от вибрации – топота или стука – стригушка «танцевала».

Куклы-стригушки с «функцией» танца. Legion media Legion media

Правильно сделанный обрез соломы снизу – полукруглой формы – позволял кукле, не падая, мелкими «шагами» перемещаться по столу, причем танец никогда не повторялся! А собрав вместе нескольких стригушек, можно было устроить целый русский танец.

Стригушек покрупнее ставили между оконными рамами на зиму – солома хорошо впитывала влагу, и рамы не разбухали в оттепель, когда оттаивал иней со стекол. Такие большие стригушки доставались детям только после сезона «службы» между рамами.

Кубарь

Русский кубарь и кнутик к нему Polina Cicura

Тот самый кубарь – по сути, простой волчок, но к нему в русской традиции прилагался кожаный кнутик, который делал игру с кубарем гораздо увлекательнее. Кубарь вытесывался из цилиндра диаметром от 4 до 8 сантиметров и высотой от 5 до 11 сантиметров. Игрушка была настолько популярна на Руси, что ее находят в самых разных археологических слоях, начиная с X века. В кубарь играли и Вещий Олег, и князь Игорь, и Владимир Красно Солнышко. Можно уверенно говорить о том, что игры с кубарем у древних русичей были одними из самых распространенных.

Кубарь раскручивается руками, а затем подгоняется хлесткими ударами кнутика – от них кубарь подпрыгивает и раскручивается сильнее. Игр с кубарем множество. Веселее всего играть зимой – на льду реки обозначается игровое поле, и два игрока, поочередно хлестая кубарь, пытаются согнать его с поля на сторону соперника. Мастера игры в кубарь могли провести его по «маршруту» с препятствиями или заставить делать сальто в воздухе. Да и выражение «катиться кубарем», конечно, происходит от названия этой игрушки.

Мальчик, подгоняющий кубарь. Legion Media Legion Media

Кубарь – это, по сути, русская разновидность бильбоке – развивающей игрушки, тоже состоящей из палки, веревки и шара. Как и кендама (японское бильбоке, игрушка, которую дарили маленьким японцам из знатных семей, будущим воинам), кубарь развивал в русских детях ловкость, подвижность, дух борьбы и состязательности в групповых играх.

Игрушки «с движением»

Игрушка «Мужик и медведь» Eugene Zelenko (CC BY-SA 4.0) Eugene Zelenko (CC BY-SA 4.0)

Русские кинетические игрушки, или игрушки «с движением», как говорили в старину, требовали уже специальных навыков резьбы по дереву и применения пропорций, и делали их артели мастеров-игрушечников. Таких артелей было много, каждая со своим стилем и традициями, но бесспорно самым известным местом, где профессионально делали деревянные игрушки, в том числе кинетические, стали окрестности Сергиева Посада. Промысел стал широко развиваться здесь с начала XIX века, но существовал с незапамятных времен. По преданию, сам святой Сергий Радонежский любил мастерить деревянные игрушки и одаривать ими детишек.

Заяц-барабанщик. Музей богородской игрушки. https://bogorodskoe.ru/ https://bogorodskoe.ru/

Богородские резчики были столь искусны, что могли сымитировать в дереве фарфоровую статуэтку. Резались игрушки из мягких пород дерева – липы и осины, тех же, из которых делали церковную деревянную мебель, иконостасы и декор. А в этом у местных мастеров был многовековой опыт.

Центром производства игрушек «с движением» было село Богородское, в 30 километрах от Сергиева Посада, где игрушку резали буквально в каждом доме. В отличие от игрушек большинства других артелей, богородские игрушки оставались некрашеными – их смысл был в движении. Посмотрим на самые известные «модели». Прежде всего это «Мужик и медведь», по очереди ударяющие по наковальне, если двигать прямоугольную подставку.

Курицы, клюющие зерно. Музей богородской игрушки. https://bogorodskoe.ru/ https://bogorodskoe.ru/

А еще было множество игрушек с подвешенной на нитке деревянной гирькой, вращая которую, можно было заставить стоящих в кругу птиц клевать зерно, косцов – косить траву, и так далее. А самая простая игрушка с такой гирькой – заяц (или солдат) с барабаном.

Игрушки со звуком

Обыкновенная русская трещотка. Legion media Legion media

Самая известная звуковая игрушка – глиняный соловей, внутрь которого наливали воду. Птичка устроена так, что, подув ей в хвост, можно услышать «соловьиные» трели. Искусствовед Елена Ковычева пишет: «Свист на все лады, напоминавший пение птиц, отпугивал, по мнению наших предков, злые силы». В Вятской губернии даже был весенний праздник – Свистунья, или Свистопляска, в ходе которого дети дудели в глиняных соловьев несколько дней кряду – призывая весну и прогоняя бесов. Эту же функцию исполняли множество разновидностей трещоток, шумелок, фырчалок и погремушек.

Абашевские глиняные игрушки. Пензенские художественно-производственные мастерские. Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Были, конечно, и разнообразные глиняные свистульки в виде зверей и людей, устроенные по принципу окарины. Существуют и до сих пор дымковская (Вятская губерния), хлудневская (Калужская губерния), абашевская (Пензенская губерния) традиции глиняных игрушек, причем, к примеру, абашевская игрушка явно пронесла через века древние образы сказочных зверей, напоминающие первобытное искусство.