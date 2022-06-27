Почему в России такие разноцветные новостройки? (ФОТО)

Чем ярче дом, тем больше он должен радовать глаз! Или нет?

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

В советское время большинство «спальных» районов крупных городов выглядели примерно так: монохромные бетонные хрущевки и серый асфальт улиц. Лишь летом их разбавляла зелень, в то время как зимой палитру освежал снег.

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Однако сегодня жилые кварталы выглядят иначе. Иностранцы часто удивляются, почему в российских городах так много пестрых жилых домов.

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Яркие новостройки можно найти и в Москве…

Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

И в Санкт-Петербурге…

Михаил Киреев/Sputnik Михаил Киреев/Sputnik

И во Владивостоке…

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

И в Новосибирске.

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Старые бетонные или кирпичные дома довольно часто отдают для украшения художникам граффити.

Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Причин для цветастых нововведений в России несколько. Во-первых, чиновникам и застройщикам кажется, что так «красивее». Однотонная архитектура приглушенных оттенков подвергается критике.

«Красивый дом!» – выносит вердикт очередной яркой новостройке президент республики Татарстан Рустам Минниханов. «Если бы этих цветовых решений не было, балконов там, то он тоже был бы каким-то мрачным и неинтересным».

Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

«При такой „серой“ среде на промышленных объектах резко упадет производительность труда, в жилой среде — рождаемость, а в коровниках — надои молока», - вторит главе Татарстана архитектурный чиновник из города Набережные Челны.

mos.ru mos.ru

Безусловно, яркие цвета уместны в качестве акцентов – или для отдельно стоящих зданий (как эта детская больница в Москве). Но когда целый квартал окрашен в много разных ярких цветов, это скорее вызывает раздражение.

Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Кстати, считается, что детские площадки и другие объекты для детей непременно должны быть цветными.

«Цветовые решения для школ и детских садов нам утверждают чиновники, даже предоставляют свой бренд-бук с предпочтениями. Порой приходится долго согласовывать, и это всегда очень яркие цвета», – рассказывает владелец строительной фирмы в Московской области.

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Но если в Москве или Казани яркие дома – это дело вкуса, то на крайнем севере они считаются практически необходимостью. Бóльшую часть года люди на севере наблюдают в основном монохромный черно-белый пейзаж, лишь на короткое летнее время разбавленный скудной зеленой растительностью. От таких пейзажей люди могут впасть в депрессию, поэтому глазу требуются яркие краски.

Мария Плотикова/Sputnik Мария Плотикова/Sputnik

В северных краях с суровым климатом еще с конца 1980-х стали раскрашивать дома в яркие цвета. Например, красками пестрит город Салехард на полярном круге (на фото выше) и Анадырь на Чукотке (на фото ниже).

Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

Кроме того, цветные дома помогают лучше ориентироваться во время сильных метелей и снегопадов. Особенно это актуально, например, для Норильска.

Денис Кожевников/TASS Денис Кожевников/TASS

Для этого в Норильске также номера домов и названия улиц пишут очень крупно.

Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

В самые невероятные цвета покрашены и фасады домов в самом северном международном морском порту России – Дудинке.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

На Сахалине с помощью стрит арта решили проблему навигации. В одном из поселков острова очень много одинаковых улиц с одинаковыми домами – не заблудиться и легко найти нужное строение помогают яркие муралы.

Арт Сахалин Арт Сахалин

«Желание сделать архитектуру цветной связано с психологией советских людей, которые сегодня все еще принимают ключевые решения: советский человек долгое время жил в условиях “ущемленного разнообразия”, в однотонной серой среде. Наступило время цветной компенсации», – считает известный российский архитектор Борис Бернаскони.

Впрочем, архитектор предупреждает: «Цвет – сильная штука. С ним надо вести себя очень аккуратно, иначе это может привести к дисбалансу». По его словам, серьезной проблемой в градостроительстве является отсутствие экспертного фильтра, который бы помогал с правильным цветовым решением. У современных девелоперов все еще нет системной работы с архитекторами, которые как авторы должны вести строительство от начальной стадии проекта до финала.

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Пользователи же сети сравнивают раскрашенные дома с «бойцовскими петухами» или с неумелой накрашенной девушкой, которая только портит свою красоту «боевым раскрасом». (На фото выше – жилой квартал в Новосибирске)

Сами жители сетуют, что часто за яркой краской к тому же пытаются скрыть разруху и плохое состояние фасада.

Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Но с другой стороны… Вспомните, как выглядит самое известное здание России! «Эстетика цветного Храма Василия Блаженного у нас в генах. Это и есть русская архитектура», – уточняет Бернаскони.

Legion Media Legion Media

Ведь даже устаревшее значение слова «красный» – не что иное, как «красивый». Именно поэтому главная площадь страны – Красная.

Legion Media Legion Media

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен