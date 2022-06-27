Почему в России такие разноцветные новостройки? (ФОТО)

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Александра Гузева
Чем ярче дом, тем больше он должен радовать глаз! Или нет?

Алексей Куденко/Sputnik

В советское время большинство «спальных» районов крупных городов выглядели примерно так: монохромные бетонные хрущевки и серый асфальт улиц. Лишь летом их разбавляла зелень, в то время как зимой палитру освежал снег. 

Максим Блинов/Sputnik

Однако сегодня жилые кварталы выглядят иначе. Иностранцы часто удивляются, почему в российских городах так много пестрых жилых домов. 

Максим Блинов/Sputnik

Яркие новостройки можно найти и в Москве…

Павел Бедняков/Sputnik

И в Санкт-Петербурге…

Михаил Киреев/Sputnik

И во Владивостоке…

Виталий Аньков/Sputnik

И в Новосибирске.

Александр Кряжев/Sputnik

Старые бетонные или кирпичные дома довольно часто отдают для украшения художникам граффити.

Антон Денисов/Sputnik

Причин для цветастых нововведений в России несколько. Во-первых, чиновникам и застройщикам кажется, что так «красивее». Однотонная архитектура приглушенных оттенков подвергается критике. 

Илья Варламов (CC BY-SA 4.0)/Sputnik

«Красивый дом!»  выносит вердикт очередной яркой новостройке президент республики Татарстан Рустам Минниханов. «Если бы этих цветовых решений не было, балконов там, то он тоже был бы каким-то мрачным и неинтересным». 

Максим Боговид/Sputnik

«При такой „серой“ среде на промышленных объектах резко упадет производительность труда, в жилой среде — рождаемость, а в коровниках — надои молока», - вторит главе Татарстана архитектурный чиновник из города Набережные Челны.

mos.ru

Безусловно, яркие цвета уместны в качестве акцентов или для отдельно стоящих зданий (как эта детская больница в Москве). Но когда целый квартал окрашен в много разных ярких цветов, это скорее вызывает раздражение.

Станислав Красильников/TASS

Кстати, считается, что детские площадки и другие объекты для детей непременно должны быть цветными. 

domkor-dom/Sputnik

«Цветовые решения для школ и детских садов нам утверждают чиновники, даже предоставляют свой бренд-бук с предпочтениями. Порой приходится долго согласовывать, и это всегда очень яркие цвета»,  рассказывает владелец строительной фирмы в Московской области.

Кирилл Каллиников/Sputnik

Но если в Москве или Казани яркие дома – это дело вкуса, то на крайнем севере они считаются практически необходимостью. Бóльшую часть года люди на севере наблюдают в основном монохромный черно-белый пейзаж, лишь на короткое летнее время разбавленный скудной зеленой растительностью. От таких пейзажей люди могут впасть в депрессию, поэтому глазу требуются яркие краски. 

Мария Плотикова/Sputnik

В северных краях с суровым климатом еще с конца 1980-х стали раскрашивать дома в яркие цвета. Например, красками пестрит город Салехард на полярном круге (на фото выше) и Анадырь на Чукотке (на фото ниже). 

Андрей Зима/Sputnik

Кроме того, цветные дома помогают лучше ориентироваться во время сильных метелей и снегопадов. Особенно это актуально, например, для Норильска. 

Денис Кожевников/TASS

Для этого в Норильске также номера домов и названия улиц пишут очень крупно. 

Кирилл Кухмарь/TASS

В самые невероятные цвета покрашены и фасады домов в самом северном международном морском порту России Дудинке.

Владимир Астапкович/Sputnik

На Сахалине с помощью стрит арта решили проблему навигации. В одном из поселков острова очень много одинаковых улиц с одинаковыми домами не заблудиться и легко найти нужное строение помогают яркие муралы. 

Арт Сахалин

«Желание сделать архитектуру цветной связано с психологией советских людей, которые сегодня все еще принимают ключевые решения: советский человек долгое время жил в условиях ущемленного разнообразия”, в однотонной серой среде. Наступило время цветной компенсации», считает известный российский архитектор Борис Бернаскони. 

Впрочем, архитектор предупреждает: «Цвет сильная штука. С ним надо вести себя очень аккуратно, иначе это может привести к дисбалансу». По его словам, серьезной проблемой в градостроительстве является отсутствие экспертного фильтра, который бы помогал с правильным цветовым решением. У современных девелоперов все еще нет системной работы с архитекторами, которые как авторы должны вести строительство от начальной стадии проекта до финала.

Александр Кряжев/Sputnik

Пользователи же сети сравнивают раскрашенные дома с «бойцовскими петухами» или с неумелой накрашенной девушкой, которая только портит свою красоту «боевым раскрасом». (На фото выше  жилой квартал в Новосибирске)

Сами жители сетуют, что часто за яркой краской к тому же пытаются скрыть разруху и плохое состояние фасада. 

Антон Денисов/Sputnik

Но с другой стороны… Вспомните, как выглядит самое известное здание России! «Эстетика цветного Храма Василия Блаженного у нас в генах. Это и есть русская архитектура», уточняет Бернаскони. 

Legion Media

Ведь даже устаревшее значение слова «красный»  не что иное, как «красивый». Именно поэтому главная площадь страны Красная.  

Legion Media

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