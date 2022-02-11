Московский художник выставил себя на продажу в IKEA (ФОТО)

Представьте: заходите вы в IKEA в поисках новых салфеток, свечей и тарелочек, а в идеальных кухонных интерьерах находите мужчину с ценником — всего за 1599 рублей.

@psof/Instagram.com @psof/Instagram.com

Такую акцию устроил московский художник Psof: он отправился в магазин, надел на себя бирку и позировал с ней в интерьерах шведского производителя мебели, будто его тоже можно купить.

Рядом с ценой он написал «Psof. Мужчина. Белый. 78 × 173. Выставочный образец». В своем инстаграме он добавил, что обмену не подлежит.

@psof/Instagram.com @psof/Instagram.com

«Мне было просто интересно посмотреть, что получится, если использовать IKEA не по назначению. Например, не как магазин, а как музей. Или человека не как покупателя, а как часть этого выставочного мира мебели», — пояснил Russia Beyond художник.

Согласно первоначальной идее он должен был встречать Новый год в магазине — вместе с салатом оливье и шампанским.

@psof/Instagram.com @psof/Instagram.com

«Должно было создаться впечатление, будто человек очень одинок или он принял мир IKEA за настоящий. Но из-за очень сложных обстоятельств пришлось отложить реализацию, в итоге сняли как сняли», — сказал Psof.

Во время съемки почти никто не обращал на художника внимание.

@psof/Instagram.com @psof/Instagram.com

«У людей в IKEA очень серьезные дела — сейчас вот купим этот шкаф, кровать или диван, и жизнь наладится. А тут художники какие-то бегают, им было не до меня», — рассказал Psof.

Акция художника вызвала живую реакцию у пользователей соцсетей — они стали задавать вопросы и комментировать «товар», например «А есть в других цветах? Или только белый?», «Китай?», «Изделие будет в собранном виде?», и «Ура, наконец-то у меня будет мужчина!».

Кстати, это не первая его акция, связанная с сетью магазинов.

@psof/Instagram.com @psof/Instagram.com

В одном ролике он ходит по магазину со значком Sims, изображая из себя персонажа игры.

В другом видео он стоит в забавной шляпе возле магазина с картонкой, на которой написано «Вывожу из Икеи без покупок. Женатым скидки!».