Как бывшая узница гестапо дрессировала в СССР боевых дельфинов

Вся страна видела, как каскадер Галина Шурепова «тонула» в кино. Никто и понятия не имел, кто она на самом деле.

У берега стоят клетчатые вольеры с дельфинами-афалинами. При помощи своего природного сонара, даже взаперти, они способны замечать любой подводный объект в радиусе полкилометра. По этой причине они здесь.

Обнаружив пловцов, дельфин нажимает на специальную педаль - и в воздух поднимается сигнальная ракета. Затем он встает так, что носом указывает примерное местоположение «гостя». После этого дельфин жмет на другую педаль, и вольер открывается. Дельфин несется к цели и обезвреживает ее.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Эта типичная сцена «работы» боевого дельфина. Одна из многих вещей, которым их обучила девушка по имени Галина Шурепова - бывшая узница гестапо и дочь офицера.

Похищенный ребенок

Когда Шуреповой было три года, началась Вторая мировая война. «Мы жили на границе, в Литве. Немцы вошли в город Вилькавишкисе уже через полчаса после начала войны. Бомба угодила в наш дом», - вспоминала она.

Ее отца, руководителя особого отдела внешней разведки, контузило, и его без сознания отправили в тыл вместе со всей партийной верхушкой. Галина с полуторагодовалой сестрой и матерью остались. Но кто-то донес на них, сообщив немцам, что это семья советского офицера. Мать Александру Федоровну сразу отправили в концлагерь в Германию, а девочек, как самых здоровых, отобрали в донорскую группу «Пфляуме», где переливали их кровь раненым немецким солдатам.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

После войны их отправили в приют, где подвергали физическому и психологическому насилию. «Однажды директор-немец меня избил и сломал мне руку, потому что я бумагу из-под маргарина облизывала и девочкам давала», - рассказывала Галина.

Отец и мать (ей удалось пережить концлагерь) все это время не переставали их искать, хотя ответ на запрос из ГДР пришел однозначный: дети Шуреповых попали в группу «Пфляуме», затем были сожжены в газовых печах концлагеря. Несмотря на это, их продолжали искать - и нашли только через восемь лет. В очередном списке привезенных из Германии детей были две девочки, которых опознали по совпадающим датам рождения. Детям поменяли фамилию и имена, они забыли русский язык, но без сомнения - это были сестры Шуреповы.

Актриса блокбастера

Галина, окончив школу, пошла учиться в Ленинградский институт физкультуры, где открыла в себе страсть к подводному спорту. Уже через год тренировок она стала чемпионкой СССР по подводному плаванию.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

На одном из первенств присутствовал кастинг-менеджер съемочной группы - он искали спортсменку на роль каскадера в фильме «Человек-амфибия» (1961) - первом советском блокбастере постсталинского периода. Галина, с ее профессионализмом и внешностью, получила эту роль. Позже этот фильм стал лидером советского проката.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Впрочем, кинокарьеру Шурепова строить не стала. Отказавшись от квартиры и работы в Ленинграде, она уехала за 6 тысяч километров к океану, на Сахалин, открыла там первую секцию подводного плавания и снялась в документальном фильме о дельфиньем промысле, с ужасом наблюдая, как дельфинов жестоко забивают и перерабатывают их в рыбную муку - продукт, используемый для кормежки скота. На этом ее связь с дельфинами прервалась до 1967 года, когда в дверь позвонили: «Открываю дверь, а на пороге - двухметровый моряк: “Вы приглашены на работу в военно-морской центр по исследованию дельфинов в Севастополе. Завтра я за вами заеду’», - вспоминала она.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Шурепова взяла маленького сына, трехколесный велосипед, небольшой чемодан и уехала с военными в Казачью бухту.

Сутками сидела в воде

Военные искали человека, который бы знал что-то о морских животных, мог работать под водой и был физически вынослив. К концу 60-х американцы уже долгое время изучали способности морских животных выполнять военные задачи, в то время как в Советском Союзе в этом не сильно продвинулись. Никто не понимал, как это делать, никакой научной базы не было. Как оказалось, поначалу не понимала в том числе и Шурепова.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Она сутками сидела в воде и не знала, с чего начать. «Я наблюдала за ними, они - за мной, - рассказывала она. - Похудела до 45 килограммов… А однажды случайно отбросила в сторону мешавшие водоросли. Дельфин проследил за моим движением. Бросила еще раз. Он снова проводил взглядом. Я ему - рыбу, чтобы подкрепить реакцию. Когда он подтолкнул водоросли ко мне, снова дала ему пищу. Так закрепила рефлекс».

Потом в ход пошли другие предметы - носовые платки, мячи. Дельфины научились делать «апорт», как собаки, выучили несколько жестов, реагировали на человеческую речь.

Учила «уничтожать» диверсантов

Два года Галина с ребенком жили в двухместной палатке на берегу бухты в условиях жестких армейских тренировок. «Это круглосуточное наблюдение, присутствие около дельфина на вольере. Только свободная минута - сразу ложусь и смотрю. Иногда видит, что наблюдаю, и делает такие вещи, чтобы я заинтересовалась, чтобы дали рыбку ему», - говорила она.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Галину Шурепову зачислили в ряды Военно-морского флота как первую в СССР женщину-водолаза, а ее работу засекретили. В 1967 году в Казачьей бухте открыли первый советский военный океанариум, куда доставили 50 дельфинов-афалинов. В 1970-х к этой работе подключилось несколько десятков научных институтов. «Дельфинов и тюленей готовили по нескольким направлениям: охрана и патрулирование местности, уничтожение диверсантов, поиск и обнаружение тех или иных подводных объектов», - рассказывал главный военный тренер Севастопольского океанариума Владимир Петрушин.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

«Уничтожение» диверсантов означало, что дельфин срывал с человека маску акваланга и выталкивал его на поверхность. Долгое время ученые пытались сделать из дельфинов убийц, но практика показала, что высокоразвитые животные слишком эмоционально реагируют на подобный стресс и саботируют дальнейшие операции после нападения с ножом или парализующей иглой. «Дельфины умеют думать, говорить, любить, страдать. Они живут до сорока лет, умирают от воспаления лёгких и инфаркта», - говорила Шурепова.

А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007 А.Малечкин/Центр-студия национального фильма "XXI век", 2007

Она добилась отличных результатов. Некоторые ее методики дрессировки используют в дельфинариях до сих пор. В военном океанариуме Шурепова проработала 40 лет. Чтобы посмотреть на сделанную ей шоу-программу, сюда приезжали артисты, актеры, космонавты и крупные чиновники. Но за службу она заплатила здоровьем. После выхода в отставку ей заменили суставы ног, женщина ходил на костылях. Она умерла в 2017 году в 78 лет.