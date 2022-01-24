Как работает российская конная полиция (ФОТО)

На улице — 13С, пожилая женщина с зонтиком, глядя себе под ноги, идет по небольшому скверу. Она поднимает голову и видит девушку в полицейской форме, которая ведет белую лошадь.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«Вы погладьте, она не кусается», — с лучезарной улыбкой говорит Елена Агаркова, старший сержант полиции и кавалерист первого отделения первого взвода первой роты первого кавалерийского батальона (вот так звучат должности в конной полиции!).

«Не, вы что, я боюсь!», — произносит бабушка, но ее рука уже тянется, чтобы погладить лошадь по морде.

По словам Елены, во время патрулирования пожилые люди, с семьи с детьми или иностранные туристы радуются лошади, просят ее погладить или сфотографироваться.

Как попасть в конную полицию

Первый оперативный полк конной полиции, где служат Елена и ее конь Диктатор, основали при МВД больше сорока лет назад, в 1980 году. В его задачи входит обеспечение порядка на массовых мероприятиях — митингах, крупных концертах и фестивалях, футбольных матчах и так далее.

Антон Белицкий Антон Белицкий

Всего в полку служит около 250 лошадей, их отбирают с лучших российских конезаводов. Одного из коней, Золотого луча, полку подарил президент России Владимир Путин в 2018 году.

Обычно в полк попадают трех-четырехлетние лошади и кони с уже окрепшими спинами. Лошадей, родившихся в один год, называют на одну и ту же букву алфавита: Курьер, Ковбой и так далее.

Антон Белицкий Антон Белицкий

В течение нескольких месяцев лошадей готовят к службе — специально обученные сотрудники учат их ходить под седлом, преодолевать препятствия, не бояться дорожной толпы, постороннего шума и так далее.

Антон Белицкий Антон Белицкий

Обучение кавалеристов занимает от девяти месяцев до года. Для мужчин — обязательно с опытом службы в армии. Сначала будущие сотрудники проходят медкомиссию и психологическое обследование. Врачи решают, сколько будущим кавалеристам нужно проходить обучение с лошадьми, — как правило, это либо три, либо шесть месяцев, рассказывает Елена Агаркова. Но это только начало.

Антон Белицкий Антон Белицкий

Сперва кавалеристы обучаются верховой езде, учатся седлать лошадь, шиповать ее (то есть устанавливать в подковы специальные антискользящие шипы) и налаживать с ней контакт. Обучение проходит на разных лошадях с разными характерами — от самого буйного до спокойного, чтобы уметь ладить со всеми животными.

При этом далеко не все выдерживают такую стажировку.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«Каждому стажеру выдают лошадь, за которой он, в том числе, должен ухаживать и убирать. Были случаи, когда убирать не хотят, мол «Это не мое, не буду я убирать», и сами уходят. А однажды у девчонки началась аллергия на лошадиную шерсть, и вот из-за этого мы не смогли ее взять, она пошла служить в пеший батальон», — рассказывает майор полиции Вячеслав Французов, заместитель командира роты специального полка.

Далее кавалеристы попадают в учебный центр, где их обучают служебной, правовой и боевой подготовке. В конце они сдают экзамен и поступают на службу.

Один день из жизни конного полицейского

Елена служит уже четвертый год. Она обучалась в колледже полиции, с юности занималась конным спортом со своей сестрой-двойняшкой, которая тоже работает в полку.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«Мы приходили сюда на экскурсию, и все совпало, и образование, и любимое дело, выбор был очевиден», — вспоминает Елена.

Вместе с ней служит ее муж, Михаил Агарков, старший сержант полиции, кавалерист второго отделения второго взвода первой роты первого батальона (ох уж эти кавалеристские должности!). Его с юных лет интересовала служба в МВД или в армии.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«До армии я также интересовался конным спортом, ну и совместил одно с другим. Не люблю сидячую работу, не представляю в офисе», — делится Михаил Агарков.

На фото они с двумя лошадьми, Принцессой (черная) и Сказкой (белая), но службу чаще проходят на «своих» лошадях, Елена на своем Диктаторе, Михаил – на Ереване.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«Диктатору надо постоянно контактировать с людьми, он очень общительный и гиперподвижный, не может устоять на одном месте. Если мимо проходишь и его не погладишь, он начинает поджимать уши», — нежно рассказывает Елена о своем коне.

Михаил характеризует Еревана одним словом «Ленивый». Между собой они шутят, что все лошади похожи на хозяев и говорят, что даже перенимают их настроение. Именно поэтому так важно приходить на работу в хорошем расположении духа, и радовать их лакомствами.

Антон Белицкий Антон Белицкий

В обычный зимний день cмена у кавалеристов начинается в 8:45 утра. Они приходят в полк, проходят инструктаж, где им рассказывают о распорядке дня и при необходимости дают ориентировки на преступников. Кавалерист готовит свою лошадь, получает все необходимую экипировку — наручники, рацию, дубинки, планшеты с базой данных и служебную документацию. Коней заводят в специальный транспорт, коневозку, которая вмещает в себя шесть лошадей, и едет на службу, чаще всего в лесопарковую зону. После этого они возвращаются в полк, отчитываются о своей работе и идут домой.

Антон Белицкий Антон Белицкий

Во время службы на мероприятиях — концертах, митингах или футбольных матчах – начало смены сдвигается. Иногда сотрудники конной полиции работают там пешком, без лошадей.

Как не замерзнуть верхом

Конная полиция работает вплоть до -25С. Начиная с -10С, кавалеристы работают посменно — пока одни служат пару часов, другие греются в служебном транспорте.

Антон Белицкий Антон Белицкий

«Надеваем подшатниики, термобелье, свитера из флиса, даже стельки и перчатки с подогревом используем. На лошади надеваем специальные теплые попонки, но они постоянно в движении, а мы сидим, так что они мерзнут не так, как мы. Также помогают маски, защищают лицо от замерзания и обветривания», — рассказывает Елена о главных рабочих «лайфхаках» работы в мороз.

Все свое свободное время Агарковы проводят также с лошадьми — обучаются джигитовке и участвуют в соревнованиях по конкуру, которые проходят как среди сотрудников полка, так и с другими конными клубами.

Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве

«Где-то сложно в броне шесть часов простоять, это физически тяжело, где-то мороз, где-то нервы во время каких-то выступлений Но самое лучшее — это то, что мы не просто перебираем бумажки, а постоянно участвуем в мероприятиях, и развиваем навыки по конному спорту, и к коням относимся, как к родным», — подводит итог Елена Агаркова.