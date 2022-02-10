7 фактов о Борисе Пастернаке, которые вы могли не знать

10 февраля - день рождения одного из самых необыкновенных писателей ХХ века. За что его ругал Набоков и прочие интересные детали жизни.

1. Родился в творческой семье

Леонид Пастернак. Портрет сыновей Бориса (слева) и Александра Общественное достояние Общественное достояние

Его отец Леонид Пастернак был известным художником, академиком Петербургской Академии художеств, мастером книжной иллюстрации: он создал иллюстрации к книгам М. Лермонтова, а также к романам Л. Толстого, который лично одобрил его работы. Работы Леонида Пастернака хранятся в ведущих мировых музеях. Мать писателя Розалия Пастернак – талантливая пианистка, преподаватель музыки.

2. «Доктор Живаго» был под запретом аж 30 лет

Обложка первого итальянского издания "Доктора Живаго" Общественное достояние Общественное достояние

Знаменитый роман Пастернака, написанный в 1955, был под запретом в СССР более 30 лет. Писателю пришлось отдать рукопись западным издателям, и впервые роман был опубликован в Италии в 1957 году. В 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе, от которой он вынужден был отказаться под давлением властей. Писатель подвергся настоящей травле, которую инициировал во многом сам Никита Хрущев.

В 2015 году был рассекречен архив ЦРУ, где подтверждается участие американской разведки в распространении романа на Западе. В СССР роман был напечатан лишь в 1988 году, уже после начала перестройки, в том самом журнале «Новый мир», который в свое время отказался от его публикации.

3. «Доктор Живаго» потеснил набоковскую «Лолиту» в США

Современник Пастернака, знаменитый русский и американский писатель Владимир Набоков, резко отрицательно высказался о романе «Доктор Живаго», который потеснил его «Лолиту» в американских списках бестселлеров за 1958 год. Набоков назвал роман «болезненным, бездарным, фальшивым» и «чудовищно написанным». «На мой вкус это – неуклюжая и глупая книга», - написал он в письме к своему приятелю издателю Р. Гринбергу.

4. У женщин Живаго есть реальные прототипы

Кадр из фильма "Доктор Живаго" Дэвид Лин/Metro-Goldwyn-Mayer, 1965 Дэвид Лин/Metro-Goldwyn-Mayer, 1965

У героинь «Доктор Живаго» - женщин, которых любил главный герой, есть прототипы в реальной жизни. Образ Тони Громеко – жены Живаго заключал в себе черты двух жен Пастернака – первой, художницы Евгении Лурье, и второй – пианистки Зинаиды Нейгауз. В образе Лары, главной и самой яркой героини романа, поэт, как считают исследователи, больше всего отображена Ольга Ивинская – последняя любовь поэта, c которой он не был связан официальными отношениями.

О прототипе Лары Пастернак писал в 1958 году, что Ольга Ивинская «и есть Лара моего произведения», «олицетворение жизнерадостности и самопожертвования». В интервью английскому журналисту 1959 г. писатель утверждал: «В моей молодости не было одной, единственной Лары… Но Лара моей старости вписана в мое сердце ее (Ивинской) кровью и ее тюрьмой».

Ольга Ивинская за связь с Пастернаком дважды сидела в тюрьме. Он был морально раздавлен этим. Но тем не менее они оба утверждали, что были счастливы все эти 14 лет, и книга воспоминаний Ивинской «В плену времени» полна радости и света.

5. Любовный треугольник с Цветаевой и Рильке

Слева направо: Пастернак, Цветаева, Рильке Общественное достояние Общественное достояние

Этот треугольник вошел в историю литературы как «тройственный союз». Много лет Борис Пастернак, Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке вели переписку, своеобразный «роман в письмах». Он начался в 1922 году, продолжился после смерти Рильке в 1926 году уже между Пастернаком и Цветаевой. Они написали друг другу около 200 писем, некоторые из которых изданы. Это были очень откровенные разговоры о творчестве, стихах и о личной жизни. Литературоведы изучают их переписку как предмет еще и творческого союза. Переписка прекратилась после того, как они наконец встретились в Париже в 1935 году и... не нашли общего языка. Цветаева назвала эту встречу «невстречей».

6. Переводил поэзию с разных языков

ullstein bild/Getty Images; Пушкинский Дом ullstein bild/Getty Images; Пушкинский Дом

Пастернак знаменит не только как писатель и поэт, но и как мастер поэтического перевода. Его переводы Байрона, Верлена, Шиллера, Шекспира и Гете считаются шедеврами и настоящим достоянием русской литературы, так как он сумел вложить в них огромную часть своей поэтической души. Русского читателя он также познакомил с несколькими грузинскими поэтами.

7. Советские власти отобрали дачу в Переделкино

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Более 20 лет Пастернак с семьей жил на знаменитой даче в подмосковном поселке Переделкино. В 1984 году спустя 24 года после смерти поэта, власти отбирали дачу у его родственников. Вещи были буквально выброшены на улицу, друзьям и родственникам поэта c огромным трудом удалось сохранить их. В 1990 году после многих усилий дача наконец-то приобрела статус музея. Вещи вернули на свои места. Хранителем музея сейчас является внучка Пастернака.