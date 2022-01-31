Эти мировые звезды без ума от русской литературы!

Голливудские актеры, режиссеры и просто известные писатели до сих пор вдохновляются русской литературой. А Орландо Блум, читающий Достоевского, и вовсе стал мемом.

Орландо Блум и Федор Достоевский

Орландо Блум Getty Images Getty Images

Самый известный пример, который стал популярнейшим мемом - Орландо Блум, читающий «Братьев Карамазовых» Достоевского в парке. В интернете фотографии актера стали вирусными - юзеры отмечали, что Блум познал всю загадочность русской души. Такой у него был озадаченный вид.

orlando bloom reading the brothers karamazov is me reading the brothers karamazov (thank u @DOST0EVSKI, it needed to be seen by everyone) pic.twitter.com/u8ZjRWSzTe — ❄️ 梅疏影、winter goat ❄️ (@karamazovas) May 30, 2019

Николас Кейдж и Федор Достоевский

Николас Кейдж Getty Images Getty Images

Еще один поклонник «Братьев Карамазовых» - Николас Кейдж. На пресс-конференции в Москве в 2016 году обладатель Оскара признался, что мечтает прочитать его в оригинале. «Я люблю Достоевского, в частности «Братьев Карамазовых», но я понимаю, что читаю в переводе. Я бы хотел по-настоящему знать, что имел в виду Достоевский, проникнуться поэзией его слов».

Весь Голливуд и «Преступление и наказание» Федора Достоевского

Гвинет Пэлтроу Getty Images Getty Images

Самый известный роман писателя читал практически весь Голливуд: Джим Керри, Дэниэл Рэдклифф, Гвинет Пэлтроу... Последняя рассказывала, что сама ужаснулась от того, что отождествляла себя с Раскольниковым, правда не как с убийцей, а как с человеком, который знает, что что-то неправильно, но все равно делает это. «Мне было 17 лет, когда я прочитала эту книгу, и ощущение того, что человек предал свое чувство правильного и неправильного, а затем живет с последствиями - это то, с чем я могла полностью отождествить себя».

Кадр из фильма "Матч-пойнт" реж. Вуди Аллен, 2005 / BBC Films реж. Вуди Аллен, 2005 / BBC Films

«Преступление и наказание» повлияло на оскароносный сценарий фильма «Матч пойнт» Вуди Аллена. Главный герой Крис (Джонатан Рис-Майерс), кстати, по сюжету также увлекается Достоевским. И своему преступлению он находит оправдание. Достоевский в целом серьезно повлиял на Вуди Аллена - и он невероятно ценит его (и других русских романистов). «Сложно представить, чтобы кто-то глубже погружался в экзистенциальные, духовные темы», - говорил режиссер.

Дэниэл Рэдклифф и Михаил Булгаков

Дэниэл Рэдклифф Getty Images Getty Images

Актер, известный по роли Гарри Поттера, заядлый читатель. Среди своих любимых авторов он называет В том числе Михаила Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» он и вовсе включил в свои книжные рекомендации.

«Сейчас это мой любимый роман - это просто величайший взрыв воображения, безумия, сатиры, юмора и сердца», - говорил в интервью Рэдклифф.

Кадр из сериала "Записки юного врача" реж. Алекс Хардкасл, 2012-2013 / Big Talk Productions реж. Алекс Хардкасл, 2012-2013 / Big Talk Productions

Кроме того, Рэдклифф блестяще сыграл главную роль в сериале «Записки юного врача» по мотивам одноименной книги Булгакова.

Джонни Депп и Владимир Маяковский

Джонни Депп Getty Images Getty Images

Главный пират Голливуда оказался без ума от поэзии Владимира Маяковского. В 2018 году Депп приехал в Москву выступать на концерте в составе рок-группы Hollywood Vampires. И перед концертом он посетил мавзолей Ленина, Кремль и... Музей Маяковского. Во время этого частного визита актер признался, что давно мечтал туда попасть, и что поэтом он зачитывался еще с подросткового возраста, давно влюблен в «его страсть, драматизм, драйв и невероятную силу».

А началось все с того, что актёр купил книгу стихов Маяковского, восхитившись портретом на обложке: «Когда я увидел эту бритую голову и его недоброе лицо, я подумал - о, определённо я беру эту!».

Квентин Тарантино и Борис Пастернак

Квентин Тарантино Getty Images Getty Images

Еще один «мем» родился из фото Тарантино, задумчиво припавшего к могиле Пастернака. Удивительно, но факт - когда режиссер приезжал в Москву в 2004 году, он сразу же отправился не куда-нибудь, а на кладбище, где похоронен автор знаменитого романа «Доктор Живаго».

Квентин Тарантино у могилы Бориса Пастернака Сергей Берменьев @bermeniev

Тарантино провел у надгробия около получаса и позже признался, что ему удалось наладить духовный контакт с гениальным писателем.

Июнь Ли и Лев Толстой

Июнь Ли Getty Images Getty Images

В марте 2020 года в самом начале пандемии и локдауна американская писательница Июнь Ли решила запустить акцию: совместное чтение и обсуждение романа «Война и мир». Ли и ее онлайн-слушатели со всего мира в течение 85 дней не расставались с Толстым (впечатления они оставляли в соцсетях под хештэгом #TolstoyTogether).

Для многих это был шанс впервые прочитать легендарный роман, ну а Ли, оказывается, каждый год перечитывает его! «Я обнаружила, что чем неопределеннее жизнь, тем больше основательности и фундамента дает “Война и мир”», - говорит писательница.

И уже в сентябре 2021 года она повторила свою акцию.

Орхан Памук и Лев Толстой

Орхан Памук Getty Images Getty Images

Еще один писатель, на которого Толстой оказал больше влияние, - турецкий живой классик Памук. На вручении премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого в Москве он рассказал, что когда только начинал свой путь литератора, то вырезал и повесил на стену репродукцию портрета Льва Толстого кисти Ильи Репина. Так что великий бородач смотрел на него со стены, пока он писал свои первые работы.

«Я считаю, что “Анна Каренина” - это лучший из всех когда-либо написанных романов»". Сейчас он знает текст чуть ли не наизусть и преподает его студентам в Колумбийском университете.

Жерар Депардье и русские поэты

Жерар Депардье Getty Images Getty Images

Как настоящий россиянин (французский актер получил российское гражданство в 2013 году), Депардье обожает русскую поэзию, причем даже немного читает по-русски. В 2018 году он принял участие в концерте, посвященном 80-летию Владимира Высоцкого и со сцены признался, что любит трех русских поэтов: Пушкина, Лермонтова (и даже прочитал строчку из стихотворения «Бородино» по-русски: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...») и Высоцкого. В конце 1970-х Депардье должен был даже сниматься в фильме по повести «Венские каникулы» Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, но проект тогда не состоялся.

Эмир Кустурица и Федор Достоевский (и не только)

Эмир Кустурица Getty Images Getty Images

В 2019 году сербский режиссер сказал, что «крепко привязан к классике российских литературы и кинематографа». И главный его духовный ориентир - Федор Достоевский. «Достоевский же у меня на повестке дня всегда. Нет такого дня, когда бы я не вспоминал о нём и его произведениях». Кроме того, Кустурица объявил о том, что пишет книгу по мотивам «Преступления и наказания» и потом планирует снять по ней фильм, возможно даже на русском языке!

Кроме того, Кустурица высоко ценит и даже хочет экранизировать повесть Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана», а также перенести на современную почву «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова. Режиссер признавался, что знаком с творчеством современного автора Захара Прилепина, а его роман «Обитель» - одна из лучших книг, что Кустурица прочитал за последние десять лет.