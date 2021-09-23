Необычные места Москвы, на которые захотели посмотреть Голливудские звезды

Оказавшись в российской столице, все обычно спешат на Красную площадь и в Кремль. Но эти оригиналы не ограничились обязательной программой.

Квентин Тарантино - Могила Пастернака и Музей Кино

Последний раз знаменитый режиссер приезжал в Москву в 2019 году представлять свой фильм «Однажды в Голливуде». Тогдашний министр культуры провел мэтру экскурсию по Кремлю и его музеям, фотографии откуда разошлись на мемы. Министр также подарил Тарантино томик стихов Бориса Пастернака. И это было неслучайным жестом.

Квентин Тарантино и Владимир Мединский в Кремле Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Предыдущий раз мэтр приезжал в Москву в 2004 году и сразу же отправился не куда-нибудь, а на могилу Бориса Пастернака - оказалось, что это любимый автор режиссера. Тарантино провел на кладбище около получаса, причем очевидцы вспоминали, что это был не дежурный визит, а режиссер сидел прижавшись к надгробию, и словно «куда-то улетел». Сам Тарантино позже признался, что ему удалось наладить духовный контакт с гениальным писателей.

После кладбища, находящегося на окраине Москвы, Квентин попросил заехать в Макдональдс, а потом внезапно заявился в Музей Кино. Экскурсию ему провел директор Наум Клейман, стараясь показывать то, что эрудированный режиссер возможно еще не видел - мэтр остался в восторге.

Джонни Депп - Мавзолей Ленина и Музей Маяковского

Самый знаменитый пират мира был в Москве не раз с премьерами самых разных фильмов, но самый необычный визит случился в 2018 году. Депп приехал выступать в составе рок-группы Hollywood Vampires, которую он создал с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри.

Перед концертом на стадионе Олимпийский, Депп посетил немного немало… Музей Маяковского. Оказывается, актер уже давно мечтал попасть в музей, а поэтом он зачитывался еще с подросткового возраста и давно влюблен в «его страсть, драматизм, драйв и невероятную силу». Как-то раз он купил книгу стихов, восхитившись портретом: «Когда я увидел эту бритую голову и его недоброе лицо, я подумал - о, определённо я беру эту!»

Кроме того, актер побывал в мавзолее Ленина и осмотрел некрополь у кремлевской стены. Позже на пресс-конференции он сетовал, что у него всегда слишком мало времени в Москве, чтобы посмотреть все прекрасные достопримечательности.

Том Харди - Ледяная пещера и Московское метро

Том Харди на презентации "Венома" в парке Зарядье Антон Новодережкин/TASS Антон Новодережкин/TASS

Фильм «Веном» приезжал представлять в Москву в 2018 году Том Харди. Он встретился с фанатами, прогулялся в модном парке «Зарядье» у Кремля, где зашел в павильон, имитирующий Ледяную пещеру. Чтобы у актера не замерзли уши, ему подарили меховую шапку, чем он был очень доволен и хвастался на пресс-конференции.

Кроме того, Харди прокатился на московском метро! Не без охраны, конечно, но актер успел проникнуться подземкой и даже потереть на удачу нос бронзовому псу на станции «Площадь революции».

Арнольд Шварценеггер - Инновационный центр Сколково и Третьяковская галерея

Железный Арни много раз приезжал в Москву. Наверно, самый известный кадр с актером на Красной Площади - из фильма «Красная жара» 1988 года, съемки которого частично проходили в столице.

П. Кассин/Sputnik П. Кассин/Sputnik

Тогда он мечтал купить жене шубу, что для дефицитного СССР периода перестройки было большой проблемой. В ход пошли связи журналистов, чиновников - в итоге Шварценеггера отправили в «Торгмех», и его жена получила красивую белую шубу. Кроме того, Арни поехал встречаться со своим кумиром юности - советским чемпионом мира по тяжелой атлетике, Юрием Власовым.

Арнольд Шварценеггер и Юрий Власов в Московском спортивном клубе "Атлетика", февраль 1988 Машатин/Sputnik Машатин/Sputnik

В 2010 году Шварценеггер приезжал не как актер, но как общественный деятель. С собой он привез группу американских бизнесменов, готовых инвестировать. Арни проехался в метро в утренний час-пик и прямо-таки был зажат толпой спешащий на работу, из чего сделал вывод, что русские любят свой общественный транспорт.

Позже тогдашний президент Дмитрий Медведев сам отвез Арни в инновационный центр Сколково, где они обсуждали возможности американских инвестиций. Медведев составил актеру компанию и в спортзале. Арни изъявил желание побывать в Третьяковке и специально для него открыли двери галереи, хотя был санитарный день!

Мадонна - школа-интернат для детей

Мадонна выходит из московского отеля, 2006 Reuters Reuters

Впервые поп-дива приехала выступать в Москву в 2006 году, вызвав невероятный ажиотаж. Билеты стоили немалых денег, а после концерта в Лужниках звезду желали видеть во всех ночных клубах. Светские хроникеры дежурили у дорогого ресторана «Пушкин», ожидая увидеть там певицу на встрече с представителями ЛГБТ-сообщества. Но Мадонна шокировала всех, не появившись ни на каких тусовках.

Из отеля она поехала в аэропорт, а по дороге тайно навестила детей-сирот и пожертвовала школе-интернату кругленькую сумму - какую именно журналисты так и не смогли узнать.

Стивен Тайлер - пошел петь песни на улицу Кузнецкий мост

В свой последний визит в 2015 году лидер легендарных Aerosmith отправился прямиком на улицу Кузнецкий мост, чтобы… спеть с уличным музыкантом! Конечно, это была случайность - музыкант просто прогуливался, когда услышал, как парень с гитарой исполняет его песню "I Don't Want Miss A Thing". Тайлер подошел к микрофону и подпел юному исполнителю под общий восторг толпы.

У певца есть русские корни, о которых он вспоминал позже. Дед фронтмена был родом из Украины, и на пресс-конференции певец рассказал, что дед всегда считал себя русским, а он сам буквально вырос на борще и вообще обожает русскую еду.