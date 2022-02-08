Что было в карманах у дворовых советских мальчишек?

Не ранец и дневник, и даже не пионерский галстук – ничего из скучного мира школы. Какие же предметы сопровождали безнадзорную жизнь советского школьника?

1. Ключ от квартиры

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Одна из самых ценных в прямом смысле слова вещей советского школьника – ключ от квартиры, висевший на шее на веревочке. Он был необходим, чтобы зайти в квартиру после школы, ведь родители большинства детей работали до вечера.

Его носили и мальчики, и девочки, но чаще мальчишки, потому что участвовали в активных играх и драках в разы больше своих сверстниц, и потерять ключ им было проще простого. Менять после этого замки было делом, к неудовольствию родителей, муторным и недешевым, ведь потерянный ключ приводил к беспокойству о том, что его может найти вор, поэтому каждое утро ребенок навешивал ключ на шею и шел в школу.

Иногда к школьной форме пришивался со стороны подкладки специальный карманчик для хранения. Однако все ухищрения родителей сохранить ключ от квартиры иногда ни к чему не приводили, ведь часто именно ключом играли в своеобразный аналог петанка, раскручивая его над головой на веревке и кидая в сторону контрольного предмета. Кто ближе к нему докинет – тот и выиграл.

2. Двухкопеечная монета на ниточке

Дети в телефонной будке, 1960 год. О.Неелов/ТАСС О.Неелов/ТАСС

В кармане советского пацана обязательно должна была быть двухкопеечная монета с дырочкой, в которую продевалась нитка — небольшая хитрость, позволявшая бесплатно звонить по уличному телефону-автомату – например, родителям. Нужно было опустить монету в щель, а по окончании разговора осторожно вытянуть ее обратно, экономя себе, таким образом, деньги на мороженое и другие радости школьника.

3. Рогатка

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Реальный советский пацан, конечно же, должен был иметь при себе рогатку и набор так называемых «пулек» для стрельбы: мелких камушков или коротких отрезков проволоки, гнутых в виде буквы U. Рогатка делалась чаще всего из подходящей по форме раздвоенной ветки и обматывалась изоляционной лентой, в роли натяжного элемента использовалась обычно резинка, вынутая из трусов или треников.

Рогатка была далеко не безобидным развлечением, в результате пуляний можно было легко получить повреждение глаза, фингал или ссадину. В более суровых по нравам сельских местах рогатка могла быть средством мелкой охоты на воробьев или даже голубей.

Миниатюрная проволочная рогатка, предназначенная для «боёв» в классе, и u-образные проволочки-снаряды. 4RSTSIM

Растущий организм требовал еды, а зайти домой было опасно, вдруг обратно уже не выпустят, засадят за уроки, заставят убираться или сидеть с младшим братом? Поэтому ощипанных и жареных на костре птиц иногда сразу употребляли в пищу. Так советские школьники развивали навыки выживания. В это дело втягивались не только более свободные по духу деревенские мальчишки, но и привезенные на лето вполне благополучные «правильные» пионеры. Они учились у деревенских самостоятельности и правилам жизни, мастеря рогатки, воруя яблоки в соседском саду и перенимая матерные словечки.

4. Спички

Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Для того, чтобы испечь в золе от костра взятую из дома или украденную с колхозного поля картошку, пацану необходимы были спички. Спички ценились в том числе за эстетическую ценность. Так, более крутыми считались спички с зелеными головками, а не с обычными коричневыми. Важен был и рисунок на коробке. В поздние советские времена в страну завезли сувенирные спички с девушками в купальниках, такие коробки ценились среди пацанов очень высоко.

Также спичечный коробок был идеальным местом содержания красивых жуков, пауков и гусениц. Их, к примеру, можно было засунуть за шиворот сидевшей впереди одноклассницы. Эффект превосходил все ожидания.

5. Перочинный ножик

В связи с тем, что вне школы мальчишки проводили больше всего времени на улице, им обязательно было иметь при себе перочинный ножик. Разрезать яблоко, распотрошить пойманную рыбу, выстрогать дротик — да мало ли еще зачем он мог пригодиться реальному советскому пацану.

Самый простой нож носил унылое название «Школьник» и имел всего одно лезвие не очень хорошего качества заточки. Впрочем, это быстро решалось с помощью точильного камня или даже ступеньки в подъезде.

Ножи подороже типа «Турист» или «Рыбка» имели цветные яркие пластиковые рукояти с декоративным тиснением. Но больше всего ценились складные ножи с большим ассортиментом предметов внутри, когда помимо ножевого лезвия присутствовали и кусачки, и ножницы, и охотничьи приспособления, и особый шик — штопор.

6. Игральные карты

Перочинный нож можно было проиграть или выиграть в карты. Карты при себе носили только самые отвязные советские пацаны. Ведь они подразумевали азартные игры К тому же, карты в принципе были овеяны криминальным флером.

Участие в азартных играх было запрещено. Учитель, заметив у ученика колоду, тут же изымал ее или даже демонстративно рвал. В школах в карты резались на переменах под лестницей или в туалете, но чаще всего игры проходили уже вне школы, в подворотнях и других местах, где был минимален риск быть застигнутыми взрослыми.

Самым невинным проигрышем в игре был щелбан, а так, чаще всего играли на мелочь, сладости, мелкие материальные ценности. «На интерес» же, то есть просто так, играли редко, это считалось ненастоящей, детской игрой. Чем старше становился пацан, тем серьезнее становились и ставки.

7. Гудрон

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Часто реальный пацан имел при себе суровую советскую жвачку — кусок гудрона. Гудрон — это черная вязкая масса, отходный продукт перегонки нефти. Его можно было найти на стройках, при ремонте труб и строительстве дорог. Застывая, он превращался в битум, который по кусочкам отдирали и разжевывали пацаны.

Считалось, что гудрон отбеливает зубы, а кроме того, придает тебе модный безмятежный вид жующего жвачку заграничного бэдбоя. Гудрон имел уникальную текстуру: после того, как удавалось его разжевать до мягкого состояния (а на это могло уйти до получаса времени), он долгое время сохранял пластичность настоящей жвачки. Также ходило мнение, что жевание гудрона хорошо отбивает запах табака от тайком выкуренных сигарет.

8. Складной стаканчик

Складной стаканчик для газировки — вещь, совершенно необходимая во время душного городского лета. Граненые стаканы в автоматах с шипучкой, которую можно было подсластить вишневым или грушевым сиропом, чаще всего отсутствовали, перейдя во владения вольных пьющих людей — алкашей. Поэтому личный складной стакан был доступом к вкусным напиткам – иначе во что ты нальешь газировку из автомата?

Также часто их покупали своим детям брезгливые мамы, недоверявшие системам очистки общественной посуды. Страху добавляли и городские легенды, повествующие о неком мужчине, зараженном сифилисом, который ходил ночами и терся о стаканы своими язвами. Складной стакан был не вполне удобен, потому что в момент наливания газировки мог сложиться, поэтому его приходилось придерживать за верхний край и потом облизывать липкие от сиропа пальцы.