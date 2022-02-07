Эта девушка знает про баню ВСЕ

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Виктория Рябикова

@nudeblogru
Анна Артемьева ездит в банные экспедиции по всей стране и рассказывает о своих впечатлениях в блоге.

«Это было в ямских банях (в Санкт-Петербурге — ред.) летом. Женщина в парной рассказывала, как ее мужа в мошонку укусил клещ. Остальные принимали живое участие в обсуждении. Все ржали, визжали. Это было очень ярко и смешно, просто поток чистой радости», — рассказывает Анна Артемьева. 

@nudeblogru

Анна – пожалуй, самый популярный блогер, который специализируется на банной тематике в России. Из родного Санкт-Петербурга она ездит в банные экспедиции по всей стране, описывает свои впечатления и дает советы. Сегодня только в инстаграме на нее подписаны больше 10 тысяч человек.

Абьюз и комплименты в русских банях

В русскую баню в основном ходят женщины и мужчины от 30-40 лет и старше, хотя в последнее время их стали посещать и молодые «белые воротнички». Первое, к чему надо быть готовым в русской бане с этими людьми, — это разговоры, как смешные, так и неприятные, поясняет Анна.

В общественную баню в Пскове она ездила вместе с младшей десятилетней сестрой, которая не была готова раздеваться. По ее словам, на девочку сразу напали местные дамы с криками «Ты чего, сюда [как будто] в бассейн пришла в купальнике?». Анну обвинили в наличии татуировок: «Слава богу, что ты пришла в баню, может хоть свою кожу отмоешь». 

@nudeblogru

«Я не любитель ругаться, особенно в бане, но это был супертравмирующий опыт. То есть ты пришла расслабиться, а тебя все равно вынуждают быть в состоянии боя. Наверное, такое отсутствие уважения и свободы выбора — это проблема, причем не только самой бани, но и частично старшего поколения в русской культуре», — рассуждает Анна.

От женщин в бане можно услышать и комплименты, правда весьма фамильярные: «Ну и жопы у вас, девки, надеюсь, есть кому трогать», «Какая фигура! Мне б такую — я бы тогда не два раза замуж вышла». В Краснопресненских банях от посетительниц Анна слышала и такое пожелание: «С легким паром, девки, всем любовничка азартного!» 

@nudeblogru

Анне такое отношение скорее нравится. «У меня высокий рост, и спортивное тело, широкие плечи. В подростковом возрасте это было комплексом, но в бане все отмечали мою стать, сравнивали с амазонкой или богиней. Не факт, что именно это исправило мой комплекс, но и это дает большой толчок. Даже родители не всегда говорят все, что ты хочешь, а тут все наоборот», — поясняет блогер.

@nudeblogru

Русские бани помогают переступить страх или неловкость от общения с незнакомыми людьми — вы все равно рано или поздно попросите кого-нибудь передать веник, а может даже согласитесь на просьбу попарить кого-то, натереть мочалкой и вообще позаботиться о ближнем. 

Желающим испытать на себе русскую банную культуру необходимо попробовать попариться отдельно с профессиональным банщиком, считает Артемьева. Он может быть и из дорогой бани, но Анна получила лучший опыт в небольших частных парных.

«Я была в Кандалакше (город в Мурманской области — ред.) На улице —32С. Мы ездили смотреть Северное Сияние. Морозно, вокруг белым-бело, красивая деревянная баня, и малюсенькая купель — мужчина поскакал [на льду], провалился, так он ее и сделал. Он туда влезал ровно по радиусу своего живота, все остальные точно туда помещались, потому что он был толстяк. И у тебя есть только парная, чай, и вот эта самодельная прорубь в тёплой реке. И вот этот простой цикл, без особого сервиса, лучше всех дорогих бань», — заключает Анна. 

Странные ритуалы и встречи с духами на Русском Севере

Лучше всего культура частных и общественных бань сохранилась в Сибири и на севере России, говорит Анна. Банщики парят везде примерно одинаково, меняются только веники — чаще всего из березы, дуба и хвойных деревьев, однако во многих банях сохраняются ритуалы и местные привычки, некоторым из них больше сотен лет.

К примеру, на Севере осталось много бань «по-черному» — в них совмещены парная и моечная, а баня греется от костра, который горит в очаге, расположенном в центре помещения под кучей камней. А в Вологде в бане принято лежать, поэтому там даже нет полога (то есть специальных досок) для сидения, чтобы пар равномерно распределялся по всему телу. 

@nudeblogru

«В 400 км от Петербурга есть деревня, где живут вепсы, (малочисленный коренной народ — ред.). Каждый раз, когда они идут в баню, всегда просят разрешение у духа бани Банника, проговаривают защитные приговорки от бед в бане. Они еще помнят, что [люди] не самые главные в мире, поэтому и относятся к природе с уважением», — поясняет Анна.

Например, они стараются не париться ночью, как по фольклорным соображениям, так и с практической точки зрения, так как баню ночью сложнее тушить. А также кланяются при входе в баню. Кстати, косяк на входе в помещение всегда был очень низким, в том числе из практических соображений – для сохранения тепла. 

@nudeblogru

Жители Архангельской области рассказывали Анне, как встречались с духом бани, Обдерихой. Ее описывают как обнаженную женщину с длинными распущенными волосами и большими зубами. «Обдериха – она в бане живет, задирает человека» – так говорят о ней. Но при этом она может и спасать людей от бед, во всяком случае, в этом уверены местные.

@nudeblogru

«Мы встретили мужика, который переправлял людей на пароме через местную реку Пинегу. И он рассказал, что Обдериха его спасла — мол, он угорел в бане, и она его вовремя вытащила на улицу. Потом сказал, что Обдериха долго помогала его сестре-вдове. У нее пятеро детей, и якобы дух качала на руках двух ее младенцев, пока сама женщина приходила в себя после смерти мужа», — рассказала Артемьева.

А в Пинежском районе Архангельской области общение с банником было частью свадебного обряда.

@nudeblogru

«Перед свадьбой невеста и ее подружки собирались в баню, и с ними была специальная женщина - божатка или крестная. Она вела весь процесс и отвечала за правильность обряда перехода из состоянии девушки в женщину. В некоторых районах Пинежья такая женщина дарила девственность невесты баннику, чтобы брачная ночь прошла легко и без дискомфорта», — рассказала блогер, уточнив, что в наше время этот ритуал больше не соблюдают.

Очищение и контакт в русских банях

@nudeblogru

Чтобы почувствовать, каково это — париться по-русски, Анна советует всем три активности:

  1. Попробовать баню зимой с прорубью,
  2. Пойти в баню в жару, а затем искупаться в реке, 
  3. Сходить в большую общественную баню, где много народа.

«В общественной бане никто не знает кто ты. Ты можешь быть кем угодно — от бухгалтера до фотомодели, расслабиться и заняться собой. Плюс в наших банях будто веет атмосферой церкви. Общественные — они большие по метражу объема потолка, из-за тепла, аромата, влажности и света, там будто мысли растворяются, и тебя отпускает от всех забот», — поясняет блогер. 

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