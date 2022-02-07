Эта девушка знает про баню ВСЕ

«Это было в ямских банях (в Санкт-Петербурге — ред.) летом. Женщина в парной рассказывала, как ее мужа в мошонку укусил клещ. Остальные принимали живое участие в обсуждении. Все ржали, визжали. Это было очень ярко и смешно, просто поток чистой радости», — рассказывает Анна Артемьева.

Анна – пожалуй, самый популярный блогер, который специализируется на банной тематике в России. Из родного Санкт-Петербурга она ездит в банные экспедиции по всей стране, описывает свои впечатления и дает советы. Сегодня только в инстаграме на нее подписаны больше 10 тысяч человек.

Абьюз и комплименты в русских банях

В русскую баню в основном ходят женщины и мужчины от 30-40 лет и старше, хотя в последнее время их стали посещать и молодые «белые воротнички». Первое, к чему надо быть готовым в русской бане с этими людьми, — это разговоры, как смешные, так и неприятные, поясняет Анна.

В общественную баню в Пскове она ездила вместе с младшей десятилетней сестрой, которая не была готова раздеваться. По ее словам, на девочку сразу напали местные дамы с криками «Ты чего, сюда [как будто] в бассейн пришла в купальнике?». Анну обвинили в наличии татуировок: «Слава богу, что ты пришла в баню, может хоть свою кожу отмоешь».

«Я не любитель ругаться, особенно в бане, но это был супертравмирующий опыт. То есть ты пришла расслабиться, а тебя все равно вынуждают быть в состоянии боя. Наверное, такое отсутствие уважения и свободы выбора — это проблема, причем не только самой бани, но и частично старшего поколения в русской культуре», — рассуждает Анна.

От женщин в бане можно услышать и комплименты, правда весьма фамильярные: «Ну и жопы у вас, девки, надеюсь, есть кому трогать», «Какая фигура! Мне б такую — я бы тогда не два раза замуж вышла». В Краснопресненских банях от посетительниц Анна слышала и такое пожелание: «С легким паром, девки, всем любовничка азартного!»

Анне такое отношение скорее нравится. «У меня высокий рост, и спортивное тело, широкие плечи. В подростковом возрасте это было комплексом, но в бане все отмечали мою стать, сравнивали с амазонкой или богиней. Не факт, что именно это исправило мой комплекс, но и это дает большой толчок. Даже родители не всегда говорят все, что ты хочешь, а тут все наоборот», — поясняет блогер.

Русские бани помогают переступить страх или неловкость от общения с незнакомыми людьми — вы все равно рано или поздно попросите кого-нибудь передать веник, а может даже согласитесь на просьбу попарить кого-то, натереть мочалкой и вообще позаботиться о ближнем.

Желающим испытать на себе русскую банную культуру необходимо попробовать попариться отдельно с профессиональным банщиком, считает Артемьева. Он может быть и из дорогой бани, но Анна получила лучший опыт в небольших частных парных.

«Я была в Кандалакше (город в Мурманской области — ред.) На улице —32С. Мы ездили смотреть Северное Сияние. Морозно, вокруг белым-бело, красивая деревянная баня, и малюсенькая купель — мужчина поскакал [на льду], провалился, так он ее и сделал. Он туда влезал ровно по радиусу своего живота, все остальные точно туда помещались, потому что он был толстяк. И у тебя есть только парная, чай, и вот эта самодельная прорубь в тёплой реке. И вот этот простой цикл, без особого сервиса, лучше всех дорогих бань», — заключает Анна.

Странные ритуалы и встречи с духами на Русском Севере

Лучше всего культура частных и общественных бань сохранилась в Сибири и на севере России, говорит Анна. Банщики парят везде примерно одинаково, меняются только веники — чаще всего из березы, дуба и хвойных деревьев, однако во многих банях сохраняются ритуалы и местные привычки, некоторым из них больше сотен лет.

К примеру, на Севере осталось много бань «по-черному» — в них совмещены парная и моечная, а баня греется от костра, который горит в очаге, расположенном в центре помещения под кучей камней. А в Вологде в бане принято лежать, поэтому там даже нет полога (то есть специальных досок) для сидения, чтобы пар равномерно распределялся по всему телу.

«В 400 км от Петербурга есть деревня, где живут вепсы, (малочисленный коренной народ — ред.). Каждый раз, когда они идут в баню, всегда просят разрешение у духа бани Банника, проговаривают защитные приговорки от бед в бане. Они еще помнят, что [люди] не самые главные в мире, поэтому и относятся к природе с уважением», — поясняет Анна.

Например, они стараются не париться ночью, как по фольклорным соображениям, так и с практической точки зрения, так как баню ночью сложнее тушить. А также кланяются при входе в баню. Кстати, косяк на входе в помещение всегда был очень низким, в том числе из практических соображений – для сохранения тепла.

Жители Архангельской области рассказывали Анне, как встречались с духом бани, Обдерихой. Ее описывают как обнаженную женщину с длинными распущенными волосами и большими зубами. «Обдериха – она в бане живет, задирает человека» – так говорят о ней. Но при этом она может и спасать людей от бед, во всяком случае, в этом уверены местные.

«Мы встретили мужика, который переправлял людей на пароме через местную реку Пинегу. И он рассказал, что Обдериха его спасла — мол, он угорел в бане, и она его вовремя вытащила на улицу. Потом сказал, что Обдериха долго помогала его сестре-вдове. У нее пятеро детей, и якобы дух качала на руках двух ее младенцев, пока сама женщина приходила в себя после смерти мужа», — рассказала Артемьева.

А в Пинежском районе Архангельской области общение с банником было частью свадебного обряда.

«Перед свадьбой невеста и ее подружки собирались в баню, и с ними была специальная женщина - божатка или крестная. Она вела весь процесс и отвечала за правильность обряда перехода из состоянии девушки в женщину. В некоторых районах Пинежья такая женщина дарила девственность невесты баннику, чтобы брачная ночь прошла легко и без дискомфорта», — рассказала блогер, уточнив, что в наше время этот ритуал больше не соблюдают.

Очищение и контакт в русских банях

Чтобы почувствовать, каково это — париться по-русски, Анна советует всем три активности:

Попробовать баню зимой с прорубью, Пойти в баню в жару, а затем искупаться в реке, Сходить в большую общественную баню, где много народа.

«В общественной бане никто не знает кто ты. Ты можешь быть кем угодно — от бухгалтера до фотомодели, расслабиться и заняться собой. Плюс в наших банях будто веет атмосферой церкви. Общественные — они большие по метражу объема потолка, из-за тепла, аромата, влажности и света, там будто мысли растворяются, и тебя отпускает от всех забот», — поясняет блогер.