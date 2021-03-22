На бороды, убийства и дискотеки: самые странные налоги в истории России

Русские платили за мытье в домашней бане, за отращивание бороды и даже за отказ от рождения детей. И это далеко не все налоги, с которыми приходилось сталкиваться обычным гражданам.

1. Сбор с бани

Русская Венера Борис Кустодиев/Нижегородский государственный художественный музей Борис Кустодиев/Нижегородский государственный художественный музей

В старые времена люди мылись в платных общественных (тогда их называли торговыми) банях и - о, ужас - владельцы этих бань не делились своим доходом с государством. Петр I решил это исправить, и в 1704 году ввел налог как на торговые, так и на обычные бани в жилых домах.

Бояре, согласно указу, должны были платить по три рубля в год, дворяне и купцы, которые получали доход с бань больше 50 рублей в год - по рублю в год. С остальных граждан, у кого при домах были бани, брали по 15 копеек в год. Это много - тогда только за рубль можно было купить порядка сотни кур.

Ломать или сжигать уже построенные бани тоже было затратно - закон за это требовал заплатить пени в размере 5 рублей. Сбор с бань продержался аж полвека, его отменили только в 1755 году.

2. Бородовые деньги

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Небольшой медный жетон с изображением бороды и настоящая учетная книга бородачей - стандартные вещи при Царской России после 1705 года. Именно тогда Петр I ввел один из самых крупных налогов для тех, кто отказался сбривать бороды.

Ввести налог на бороды Петр I решил после своего путешествия в Европу - по его мнению, русские должны были быть максимально похожи на европейцев, а те бород в то время уже не носили.

Сбрить бороды и усы должны были все жители городов. Те, кто не хотел менять имидж, платили за волосы на лице. Налог для отдельных особо богатых купцов был выше остальных - аж 100 рублей в год. Служащие при дворе, а также купцы со средним достатком, чиновники и ремесленники с бородами платили 60 рублей за год. Меньше всего платили ямщики и извозчики - по 30 рублей в год.

Налог полагался и бородатым крестьянам - за въезд в город у них забирали 1 копейку. В деревнях они могли бороды не брить. Исключением были попы и дьяконы, на них указ не распространялся.

В городах также велся учет мужчин с бородой, заплативших налоги, - каждого записывали в отдельную книгу, и выдавали небольшой жетон в качестве опознавательного бородового знака.

Налог отменили лишь в 1772 при правлении Екатерины II, но и она сохранила запрет на ношение бород и усов для чиновников, военных и придворных.

3. Штраф за убийство

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года Илья Репин/Государственная Третьяковская галерея Илья Репин/Государственная Третьяковская галерея

В Древней Руси с конца IX существовал денежный штраф за убийство, который назывался «вирой», сообщается в Толковом словаре Ефремовой.

Согласно тогдашнему своду законов, убийца простого свободного человека мог избежать кровной мести, заплатив штраф в пользу князя в размере 40 гривен, сказано в своде древнерусских законов «Русская Правда». Деньги это были немаленькие - на эту сумму можно было купить два десятка коров, пишет «Профиль». Убийство человека, служащего в княжеской администрации, стоило дороже - аж 80 гривен. Убийство жены, пойманной на измене, а также тяжелые увечья стоили дешевле, всего 20 гривен.

Если убийцу не могли найти, то штраф платила местная общинная организация, вервь, которая следила за преступностью на территории, где был найден труп убитого.

В Большой Советской энциклопедии сообщается, что такая традиция сохранялась и в XVI веке, но словарь Ефремовой утверждает, что виру прекратили применять куда раньше, в XIII веке.

4. Налог на зрелища

С 1918 года налогом облагалось любое зрелищное и увеселительное мероприятие, будь то театр, кинотеатр или цирк. Об этом гласит текст письма народного комиссариата Государственного призрения РСФСР - одного из министерств Временного правительства, появившегося во время революции 1917 года.

Налог взимался за каждый проданный билет - от 10 до 80 копеек, если билет был дороже 50 копеек, и 1/3 от стоимости билета, если билет стоил больше 10 рублей. В 20-е годы XX века на 80 копеек можно было купить 1 кг сахара, 1 кг вареной колбасы или 4 кг хлеба. Учитывая, что налог взимался за каждый билет, то в сумме организаторы платили немалые деньги.

На билеты, стоящие меньше 50 копеек, также накладывался «благотворительный сбор» в размере 5 копеек.

Деньги, полученные от налога, шли на помощь инвалидам, старикам, детям, сиротам и другим нуждающимся гражданам, сообщалось в письме.

Начиная с 1942 года, налог стали платить организаторы всех платных мероприятий, включая лекции, концерты, танцевальные вечера, спортивные состязания, скачки и т.д. Для каждого вида мероприятий Президиум Верховного Совета СССР установил свой процент с валовой выручки от продажи билетов - от 5 до 55%, за неуплату организаторам грозил штраф в размере 100 рублей. От налога освобождались лекции по марксистско-ленинскому воспитанию, кружки самодеятельности, а также мероприятия для военнослужащих, для детей до 16 лет (кроме киносеансов) и для инвалидов.

В 1948 году на 100 рублей можно было купить разве что две бутылки водки, однако уже в 1956 году на можно было позволить 3 кг красной икры или 4 бутылки водки, а в 1965 - путевку в лагерь на побережье Черного моря.

Указ о налоге отменили лишь в 1975 году, исключением стали кинотеатры - они продолжили платить 55% от валовой выручки от продажи билетов.

5. Налог на бездетность

Начиная с октября 1941 года, советскому человеку было выгоднее нести военную службу, выйти замуж за военного, получать среднее или высшее образование, быть пенсионером или вовсе быть признанным бездетным - все остальные, женатые и одинокие без детей должны были платить налог на бездетность, гласил Указ президиума Верховного Совета СССР.

Налог удерживал работодатель прямо из зарплаты рабочих и служащих. При зарплате меньше 150 рублей в месяц налог составлял пять рублей, при зарплате больше этой суммы - 5% от зарплаты. Колхозники и владельцы собственных крестьянских хозяйств платили налог в размере 100 рублей в год.

В 1944 году налог повысили до 6% от зарплаты, его платили мужчины от 20 до 50 лет и женщины от 20 и до 45 лет. Даже наличие детей не избавило от налогов - при наличии одного ребенка советские граждане платили 1% от месячного дохода, а при наличии двух 0,5 %.

После Великой Отечественной войны в деревнях почти не осталось мужчин, женщинам не за кого было выходить замуж и поэтому рождалось мало детей. Если же семья все-таки создавалась, но в ней не было детей, то колхозники должны были платить до 150 рублей в год, при рождении первого ребенка плата сокращалась до 50 рублей, после второго до 25, и только, начиная с появления третьего ребенка в семье, она не облагалась налогом. Также налог не применялся к тем, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, к гражданам, чьи дети умерли, числились погибшими или без вести пропали во время Великой Отечественной войны.

При усыновлении детей, налог за бездетность отменялся. В случае смерти ребенка обязанность выплачивать налог возвращалась. Если ребенок рождался в незарегистрированной семье, то от уплаты освобождалась только мать. В 1952 году налог для колхозников и малоимущих семей был отменен.

С 1975 по 1985 года в СССР на пять рублей можно было купить 25 батонов белого хлеба, 50 кг картошки, ну или как минимум 5 раз пообедать в столовой - с супом, горячим блюдом, салатом и компотом с булочкой.

Налог для остальных граждан отменили лишь в 1992 году после распада СССР.

За время действия налога население СССР выросло с 97 млн в 1946 году до 148 млн человек в 1992 году. Деньги, собранные с налогов, входили в союзный и республиканский бюджеты, их тратили на помощь многодетным матерям и строительство детских домов.

Российские общественные организации и представители РПЦ до сих пор предлагают вернуть налог на бездетность, однако в правительстве России такие идеи не поддерживают - по их словам, подобная мера уже давно не помогает росту демографии.