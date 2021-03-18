Почему сложно сравнивать цены в прошлом и сейчас

Кому из нас не хотелось понять, сколько на самом деле получал дореволюционный рабочий или стрельцы при Петре I?

Были ли русские цари богачами? А как жили русские дворяне? Какие предметы роскоши были в их распоряжении? Сколько они стоили? Это вопросы, на которые вынужден отвечать любой историк, когда рассказывает о быте прошлого. Но ведь мало написать просто «костюм стоил сорок рублей» – хочется понять реальную ценность этих рублей, «перевести» их в современные деньги. Я считаю, что такой «перевод» невозможен – потому что ценность денег нельзя оценивать в отрыве от экономической ситуации. А она в прошлом была принципиально другой.

Московские монеты XVII века Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Прошлое охватывает много разных эпох, и рубль Московского Царства 17 века и екатерининский рубль – это совершенно разные деньги. Кроме того, нужно учитывать разницу цены на серебряные и медные деньги в Московском царстве: серебряные монеты предназначались для торговли с Западом, а медные – для внутренних расчетов, при этом медная монета очень быстро обесценилась (в 1662 году за 1 серебряную копейку давали 15 медных), что в итоге привело к бунту (Медный Бунт 1662 года). Начиная с эпохи Екатерины II в России были введены бумажные деньги – и с этого времени нужно еще учитывать разницу в ценности ассигнаций и серебряной монеты.

Чтобы не вдаваться в подробности этих оценок, обычно для примера пытаются сравнить цену какой-либо вещи с ценой на килограмм картошки или килограмм мяса. Но при таком сравнении необходимо учитывать контекст: например, до екатерининского времени картошку в России массово не выращивали, поэтому нужно будет искать какой-то еще товар для сравнения. Ценообразование мяса же в доиндустриальную эпоху, в отсутствие современных ферм и скотобоен, было принципиально другим – мясо потреблялось крестьянами очень редко, по праздникам – коров в обычных семьях держали на молоко, а не на убой, и так далее. Шире говоря, любые цены из прошлого очень относительны – иногда мы даже не владеем всей информацией о ценообразовании.

Московский рубль Общественное достояние Общественное достояние

Можно попробовать сравнивать благосостояние в абсолютных величинах. Например, мы знаем, что в первой половине 19 века небогатая крестьянская семья в год тратила примерно 30-50 рублей – для главы такой семьи рубль был большой ценностью. Скажем, на новую пахотную лошадь такой крестьянин копил год, а то и несколько лет. Однако – снова – нужно учитывать, что деньги в ту эпоху гораздо легче было потерять.

До появления ассигнаций и ценных бумаг деньги, отчеканенные из драгоценных металлов на государственных монетных дворах, были обеспечены не «золотым запасом», а собственной ценностью – и поэтому гораздо чаще и легче, чем сейчас, становились объектом кражи. Отправляясь на базар за той же новой лошадью, крестьянин зачастую тащил в небольшом мешочке все свои накопления за долгое время. Обворуют на базаре или облапошит продавец – и он практически нищий. Кстати, именно неумение большинства крепостных крестьян вести финансовые дела очень серьезно привязывало их к «своему» помещику, который мог помочь своим крепостным со сделками и деловыми вопросами.

100 рублей эпохи Екатерины II Общественное достояние Общественное достояние

Сами помещики тоже зачастую не были мастерами в финансовых делах. После отмены крепостного права и введения государством системы откупных платежей в руках помещиков оказались ценные бумаги – пятипроцентные выкупные свидетельства на выкупные ссуды по имениям, в которых бывшие крепостные крестьяне состояли на оброке.

Для получения процентов по этим бумагам помещик должен был предъявить выкупное свидетельство в государственное казначейство – а мог вообще погасить свидетельство и обменять его на банковские билеты. Государство дало помещикам финансовый инструмент, который они могли использовать для торгов на бирже и увеличения своего благосостояния. Но не умея им пользоваться, большинство русских дворян просто обналичили все свои выкупные свидетельства и оказались в нищете – именно о таких дворянах рассказывает пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад».

Монета 10 рублей 1909 года Общественное достояние Общественное достояние

Ну а в новой большевистской России в первые годы царил настоящий финансовый хаос – государство запретило владеть драгоценными металлами и иностранной валютой и начало изымать их у населения. Деньги стремительно обесценивались, и к началу 1920-х годов страну захватила гиперинфляция. Денежное обращение удалось стабилизировать только в 1922-1924 годах. В течение 20 века страна пережила еще целый ряд денежных реформ и деноминаций рубля – так что обстановка с денежной системой в советское и постсоветское время была не менее хаотичной и непростой, чем в царской России.

Итак, сравнивать нынешние и прошлые цены, оценивать благосостояние людей прошлого – комплексная задача. Проводить такие сравнения нужно далеко не по одному параметру – лучше учитывать не только цены и заработную плату, но также вообще доступность и ценность денег в конкретную эпоху.