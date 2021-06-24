Баня в картинах русских художников

Для иностранцев баня - главная русская забава. Но даже для нас она все еще не лишена таинства и бесконечной притягательности.

Василий Перов. Накануне девичника. Проводы невесты из бани, 1870

Киевский музей русского искусства Киевский музей русского искусства

Баня имела для русских особый смысл, мыться и париться ходили лишь в определенные дни, были свои правила. Один из главных поводов сходить в баню была предстоящая свадьба. Кроме того, в бане можно было провести полдня, не только парясь, но и выпивая и закусывая. На картине Перова видно, как ведут под руки разомлевшую невесту, которая в мечтах даже забыла узелок с одеждой.

Казимир Малевич. В бане, 1910-11

Русский музей Русский музей

Даже у создателя супрематизма и «Черного квадрата» была своя интерпретация бани. Уже в этом графическом рисунке на простую бытовую тему художник ищет свой стиль и «играет» с формами, отказываясь от четкого отображения действительности.

Зинаида Серебрякова. Баня, 1913

Русский музей Русский музей

Амазонка русского авангарда в свойственной времени модернистской манере поет гимн женственности и женским формам. Женщины на ее картине - простые крестьянки и каждая из 11 заняты своим делом. Это довольно масштабное полотно 135 × 174 см, над которым художница работала в течение 2 лет, делая множество эскизов.

Борис Кустодиев. Русская Венера, 1926

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Название картины говорит само за себя. Главный купеческий бытописатель России, Кустодиев изобразил идеал русской красоты по версии начала XX века.

Александр Герасимов . Деревенская баня, 1938

Тамбовская областная картинная галерея Тамбовская областная картинная галерея

Придворный живописец Сталина был автором таким эмблематичных советских картин как «Ленин на трибуне» и «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле». Однако у него были и «непарадные» работы, где отражен его талант живописца. Одна из них - внешне вполне советская жанровая сцена в бане - и все же женские фигуры на ней почти что рубенсовские.

Аркадий Пластов. Весна, 1954

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В советском официальном искусстве практически не было обнаженных тел, поэтому картина Пластова - очень смелый эксперимент. На большом полотне 210 × 123 см нагая девушка одевает ребенка после бани.

Владимир Стожаров Баня. Стирающая женщина. Этюд. 1960

Частная коллекция Частная коллекция

У бытописателя русской жизни Стожарова помимо храмов, деревенских сюжетов и натюрмортов с лаптями была и серия этюдов на тему бани. Женщины на этих рисунках лишены эротизма и занимаются обыденными вещами - моют голову, сидят в простых позах или стирают.

Федор Самусев. После бани. 1960

Частная коллекция Частная коллекция

Для многих советских художников - банные сюжеты были достойным поводом упражняться в рисовании обнаженной натуры. Как правило, студенты художественных училищ также отрабатывали банную тему.

Алексей и Сергей Ткачевы. В бане, 1974

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Братья Ткачевы написали целую серию работ на тему бани - зимней и летней, изображали людей после бани, обтирающихся снегом или лежащих в парной. На этой картине - уже классический сюжет, женщина моет ребенка в бане.

Юрий Пенушкин. Из бани, 1975

Частная коллекция Частная коллекция

Художник провел детство, украдкой наблюдая, как распаренные женщины выходили из бани, набирали воду и заходили обратно. Поэтому это таинство он называет настоящим «русским чудом».