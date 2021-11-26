5 активных приключений в России для любителей природы (ВИДЕО)

Пересечь пустыню, погулять с хаски по горам и даже почти увязнуть в болоте. Такие острые впечатления вы можете получить, не выезжая из России.

В спецпроекте «Россия: 85 приключений» мы собираем коллекцию необычных активностей из всех российских регионов. Ловите идеи для активного отдыха!

1. Проехать Чуйский тракт на Алтае

Местные жители утверждают: «Алтай хорош в любое время года». Конечно, мы все много слышали, видели и читали про Алтай... Неужели здесь действительно находится самая красивая дорога России?

Федеральная автомобильная дорога Р256 протяженностью почти в тысячу километров известна как Чуйский тракт. Она начинается в Новосибирске и заканчивается на границе с Монголией. Но многие берут автомобиль в аренду в Горно-Алтайске или в Барнауле, сокращая таким образом расстояние до 500 км, чтобы проехать только по самому красивому отрезку пути.

Когда-то на преодоление этой опасной вьючной тропы, описанной еще в китайских источниках трехтысячелетней давности, требовались недели, а то и месяцы. А теперь чтобы неспешно посетить самые известные достопримечательности Горного Алтая и вернуться обратно — хватит 10 дней.

Но расслабляться все равно не стоит. Никто не знает, что может внезапно случиться с вами на одном из удаленных мест дороги. Наша съемочная группа, например, пробила колесо арендованной машины, не смогла поменять запаску. Ночевать пришлось в лесной сторожке и топать к месту, где ловит телефон, уже утром. А ночью за окнами выли волки.

2. Увязнуть в болотах в Томской области

Попробовать на вкус только что сорванную сочную клюкву, зачерпнуть в ладонь прозрачную и абсолютно стерильную воду и удивиться, на сколько красочным может быть болото...

Васюганские топи - самые большие верховые болота в мире! Но туристов-смельчаков здесь немного, а заблудиться легко. Проходить непроходимые тропы лучше с Вячеславом Кармановым, одним из немногих местных путешественников, кто знает безопасный маршрут.

От хождения по мшистому ковру можно быстро устать, да в придачу зачерпнуть воды в чулки-бахилы, привязанные к поясу. Присесть удается только на ствол редкой чахлой сосны, завалившейся на бок…

Но зато здесь можно получить самые таинственные впечатления: услышать болото, а точнее, не услышать ничего: ни шума ветра, ни капель дождя, ни даже эха собственного голоса.

3. Выйти на прогулку с хаски в Кемеровской области

Да, Шерегеш - популярный горнолыжный курорт. Но в Горной Шории (так еще называется эта местность) можно также заняться догтрекингом. Прицепив к себе на специальный пояс-поводок неутомимых хаски, вы доберетесь до гранитных скал-останцев "Верблюдов" или поклонного креста на вершине горы Курган.

Думаете, что это будет неспешная и скучная прогулка? Ха! Прогулка с бесстрашной хаски, которая обычно ведет гоночную упряжку, будет разительно отличаться от размеренной прогулки с домашней собачкой. Вместо упряжки она будет с невероятной силой и скоростью тянуть вверх именно вас.

А вскарабкавшись наверх к облакам, самое время восполнить силы горячим таежным чаем и не забыть об угощении для своего отважного напарника. Главное: возьмите теплую одежду, солнцезащитный крем (даже зимой) - и слушайте советы опытного инструктора.

4. Пересечь пустыню в Забайкальском крае

Раскаленный воздух, бескрайние пространства и отсутствие воды: у большинства людей слово "пустыня" ассоциируется с местом недружелюбным и опасным. Но на самом севере Забайкальского края есть одна пустыня, где даже заблудиться совсем не страшно. Называется она Чарские пески.

Это уникальный геологический памятник - песчаные дюны, окруженные тайгой и болотами, откуда также виднеется вздымающийся ввысь Кодарский хребет с острыми пиками. В общем, идеальная локация для фото.

Свяжитесь с руководством Национального Парка "Кодар": они подскажут, когда стартует очередная туристическая группа. Поскольку урочище Чарские пески имеет статус особо охраняемой природной территории, то просто так находиться там нельзя. Площадь этой пустыни небольшая - около 10 км в длину и 5 км в ширину, так что пройти пешком Чарские пески можно всего за один день. Лучше это делать пешком, а не на вездеходах, из-за которых страдает хрупкая экосистема пустыни.

А если вы настоящий экстремал, попробуйте экзотический способ - сэндбординг! Достаточно найти крутой спуск и - уууух! - устремиться с него вниз. Правда, со снаряжением придется карабкаться на следующую дюну, но «любишь кататься, люби и сноуборд жарким летним днём на песчаную гору затаскивать».

5. Промчаться по Шелковому пути в Калмыкии

Когда-то на этих землях стоял Хазарский каганат и Золотая Орда, а после её падения тут кочевали крымские степные татары и ойраты. А ещё именно здесь проходила северная часть Великого Шелкового пути.

Обычно у купцов с их гружеными караванами уходило около 10 дней на преодоление этого отрезка пути. Сегодня же промчаться по Шелковому пути можно и на авто, и на мотоцикле, и на верблюде, а можно не выбирать и объединить все виды транспорта, получив по дороге максимум впечатлений!

Если хочется почувствовать себя настоящим кочевником, можно остановиться на несколько дней в настоящей юрте вдали от цивилизации и насладиться диким обаянием степи – только вы, аромат степного разнотравья, гудящий ветер и Млечный путь над головой. Если вас не пугает вынужденный диджитал-детокс и походная романтика, пакуйте спальный мешок и налобный фонарь, они вам точно пригодятся.

Лучшее время для приезда в Калмыкию – апрель: именно в этом месяце проходит фестиваль тюльпанов! Начать путь можно в Элисте, там же арендовать авто, а заодно посмотреть буддийские святыни: Золотую Обитель Будды Шакьямуни, Пагоду Семи дней, Ступу Просветления.

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