7 приключений для настоящих романтиков внутри России (ВИДЕО)

Устроить свидание на крыше, прокатиться на ладье-лебеди и даже слетать на другую планету (ну, почти). Куда отправиться за незабываемыми впечатлениями, не покидая пределов страны?

В спецпроекте «Россия: 85 приключений» мы собираем коллекцию необычных активностей из всех российских регионов. Ловите идеи для романтического настроения!

1. Встретить закат на крыше Санкт-Петербурга

Наблюдать за яркими закатами с высоты лучше всего в городе на Неве. Заберитесь повыше и подставьте пряди волос оранжевым отблескам солнечного диска, наблюдая его медленный побег.

Попасть на крышу можно и нужно через проверенную организацию, которая обеспечит вашу безопасность.

И если вам не повезет с погодой – не отчаивайтесь. Завтра непременно будет лучше!

2. Сходить на свидание с искусством в Никола-Ленивце

Устроим романтическую встречу… с искусством! Впрочем, можно совместить – с любимым человеком и с искусством.

Пушистые одуванчики и зеленые клеверы, длинные сосны и пестрые березы, долгие поля и густые рощи ждут вас в арт-деревне Никола-Ленивец в Калужской области! Но только если поедете туда летом. Осенью может быть распутица, ну а зимой все будет покрыто снегом, что тоже неплохо.

Стоит только проехать заветный указатель, и свидание с искусством уже началось: на краю поля пристально следит за окрестностями важный Бобур, поодаль – рвется с места Позолоченный телец и посылает сигналы в космос Вселенский разум. Все это – объекты современного искусства, так называемый лэнд-арт, органично вписанный в окружающее пространство.

Над рекой арт-объект Николино ухо внимает шумным посетителям другого арт-объекта Маяка, а одинокая Ротонда с другого конца парка приветливо распахивает свои двери. Вперед, по Скорой тропе штурмовать небо и в лес – к тропе Мебиуса!

Парк очень большой, рекомендуем остановиться здесь на выходные, чтобы осознанно насладиться и артом, и лэндом вокруг.

3. Прокатиться на ретро-поезде в Карелии

Как насчет свидания в ретро-стиле? Хотели бы перенестись на столетие назад? Нужную атмосферу в Карелии создаст мини-путешествие на ретро-поезде. От города Сортавала до горного парка Рускеала ходят поезда на паровой тяге. Кондукторы в старинной форме, паровоз с угольным котлом, интерьеры, стилизованные под начало XX века... Поездка на “Рускеальском экспрессе” длится всего час, но останется в памяти надолго!

4. Слетать на другую планету на Домбае

Один из самых необычных в мире горных отелей находится в Карачаево-Черкесии, на курорте Домбай. Отель для лыжников в форме летающей тарелки - это творение финского архитектора Матти Сууронена (о том, где еще найти в России его «тарелки» из серии Futuro, мы писали здесь). В тарелке даже в самые суровые морозы будет тепло и уютно. А какие чудесные виды на бескрайнее звездное небо открываются из окна, особенно в безоблачную погоду!

5. Устремиться навстречу горизонту на плато Лаго-Наки

На Лаго-Наки нужно идти с ночевкой в палатке, но только в теплое время года, конечно же.

И вот утро. Солнце уже высоко, плато озарилось ярким желтым светом – время отправляться в путь: оставить палатку и пойти в разные стороны, чтобы собрать как можно больше впечатлений!

Взбираться вверх и возвращаться вниз по каскаду шумных и чистейших водопадов Руфабго. Пройти вдоль тонких и извилистых дорог, устремляющихся то в рощи, то в горы. Перейти через бурные и холодные реки.

Плато Лаго-Наки - одно из самых романтичных мест в Адыгее. Местные жители любят рассказывать легенду о пастухе Лаго и красавице из княжеского рода Наки, которые хотели быть вместе вопреки родительской воле.

Они сбежали ночью из дома и, видя за собой погоню, прыгнули вместе с утеса. Сегодня на этом месте дают клятвы вечной любви.

6. Поймать северное сияние в Мурманской области

Представьте, что небо над вашей головой то вспыхивает, то гаснет, то принимает форму фантастического животного, то заполняет все вокруг причудливыми узорами, меняясь каждую секунду. Этот момент запомнится на всю жизнь, особенно если разделить его со своей второй половинкой.

Самое яркое северное сияние можно увидеть в Мурманской области, например, в Кировске или Териберке в зимние месяцы, хотя шансы есть и в сентябре, и в марте - все зависит от погоды.

Удачной охоты за сиянием!

7. Отправиться в плавание на ладье в Йошкар-Оле

Это точно не Брюгге, спросите вы? Точно, точно, хотя перепутать легко. Центр Йошкар-Олы - как портал в Европу: аккуратные домики во фламандском стиле, узкие улочки, городские часы и даже памятник Грейс Келли. Хватайте джелато – и отправляйтесь в плавание на лебедь-ладье по «бельгийскому» каналу: кружить с дорогим сердцу человеком, восхищаясь квинтэссенцией европейского шика посреди России!

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