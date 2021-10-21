Почему актер из «Игры в кальмара» так хорошо говорит по-русски?

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Виктория Рябикова

Hwang Dong-hyuk/Netflix, 2021; Shanina/Getty Images
«Я не такой плохой человек», — заявил на чистом русском языке главный злодей из нашумевшего корейского сериала. Где же он так выучил язык и как связан с Россией?

В начале октября 2021 года в тренды TikTok и других соцсетей попало видео из интервью 43-летнего Хо Сон-тхэ из корейского сериала «Игра в кальмара» на Netflix. 

В сериале он игрок под номер №101, гангстер по имени Чан Док Су, проигравший огромную сумму денег в казино и задолжавший кредиторам. Актер очень достоверно играет злодея, который готов ради выигрыша подставлять других игроков. Но в ролике он на чистом русском языке признается, что в жизни не такой плохой.

«Разрешите представиться, меня зовут Хо Сон-тхэ, я корейский актёр. Я не такой плохой человек. Не бойтесь меня, я не причиняю людям вреда», — говорит он.

До начала актерской карьеры Хо Сон-тхэ изучал русский язык и культуру в Национальном университете Пусана. Также он работал в отделе по маркетингу LG Electronics, где отвечал за продажи телевизоров в российском офисе компании, пишет издание Today.

Актер Хо Сон-тхэ на вручении премии 2020 Korea First Brand Awards в Сеуле, Южная Корея

Актер Хо Сон-тхэ на вручении премии 2020 Korea First Brand Awards в Сеуле, Южная Корея

The Chosuilbo JNS/Imazins/Getty Images

В телевизионном шоу Happy Together актер заявлял, что на работе его прозвали «королем продаж телевизоров в России», так как он отвечал за установку всех ЖК-телевизоров LG в отелях Москвы. 

The Divine Move 2: The Wrathful

The Divine Move 2: The Wrathful

Khan Lee/Azim Film, 2019

Также он говорит на русском языке в корейском сериале «за Гранью зла», и даже выкладывал в своих сториз инстаграма пародию на «Игру в кальмара» на русском языке.

Связи актера с Россией на этом не заканчиваются — фанаты нашли в его Instagram пост с бутылкой водки «Байкал» и подписью «Я скучаю по России один раз в год». 

Российские поклонники в комментариях к посту стали писать «Наш человек», «Просто лучший», «Мы русские, с нами Со Хон тхэ», звать его в гости и даже предлагать его на пост президента России (впрочем, по закону им может стать только гражданин страны). Сам актер, впрочем, на комментарии русскоязычных поклонников пока никак не ответил.

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