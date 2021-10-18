Что ждет иностранцев, приезжающих работать в Россию в пандемию?

То, с чем столкнулись в России иностранные специалисты, приехавшие сюда, несмотря на серьезные ограничения, совсем не совпало с их ожиданиями.

Несмотря на закрытые границы и ограничения на передвижение, связанные с пандемией коронавируса, иностранные специалисты все равно приезжают на работу в Россию, причем их количество даже выросло.

По данным агентства Intermark, которое помогает экспатам в России, за первое полугодие 2021 года была выдана 21 тысяча разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов против 7 тысяч за аналогичный период 2020. А вот в первое полугодие 2019 выдано всего 16 тысяч разрешений. Как рассказали в агентстве, основной причиной этого явления они считают нереализованные разрешения 2020 года, которые получилось оформить только сейчас.

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География стран специалистов не меняется уже довольно долго: на первом месте Франция, затем Италия, Германия, Япония, Норвегия, США и Великобритания. Интересно, что теперь экспаты приезжают не только в миллионники вроде Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, но и в небольшие города, где находятся предприятия компаний.

Чаще всего на работу в Россию их приглашают международные компании в сфере FMCG (товары повседневного спроса) и IT. Мы пообщались с экспатами, которые приехали в Россию в это непростое для всего мира - несмотря на сложности с переездом, ни один о своем решении не пожалел.

Георг Висмайер из Германии

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«Из-за пандемии случился такой необычный опыт: меня наняли онлайн, и я работал удаленно с осени 2020 в течение нескольких месяцев, пока физически не приехал в Москву», - говорит Георг Висмайер. В марте 2021 года он присоединился к нефтехимической компании СИБУР в качестве главы департамента R&D (развития и инноваций).

По образованию он инженер-химик и за свою долгую карьеру успел поработать в крупных компаниях в Германии, Бельгии и даже Японии, но признается, что хотел поработать в России еще когда был студентом. «Интерес к России возник у меня более 30 лет назад, когда это был еще Советский Союз. Несмотря на то, что я родился в западной Германии, я учил русский язык в школе как второй (добровольно) и помню, как мы читали довольно сложные тексты и изучали русскую литературу. И когда я собирался поехать в СССР, страна развалилась, и моим планам не суждено было сбыться».

«Сначала я думал, что буду раз в 2 недели ездить из России в Германию, но это оказалось сложновато, так как Германия не признает российские вакцины, а Россия - европейские», - рассказывает он.

Поэтому Георг пока что не торопится приезжать на родину - он привился «Спутником V», и на родине его ждет карантин. «Но мы должны соблюдать правила, разумеется, потому что пандемия - это глобальный вопрос», - философски замечает он и добавляет, что рад, что в Москве он может посещать рестораны и прочие общественные места без тестов и кодов, как в Германии.

Сейчас он пытается восполнить пробелы в русском языке: «Во время деловых переговоров у нас есть переводчик, но вся документация все равно на русском, и мне нужно учить язык для работы». На полноценные занятия пока не хватает времени: его очень увлекает новая работа. Георг занимается внедрением новых технологий, которые помогли бы сделать производство более экологичным, а также поддерживает студенческие «зеленые» стартапы.

«Нам нужно думать о переработке химических веществ и о том, как сократить выбросы углекислого газа: это один из ключевых моментов моей работы», - сказал он. «Международная проблема заключается в том, что материалы для вторичной переработки стоят дороже, и потребители не готовы платить за них. Поэтому я думаю, что нам нужно создать инфраструктуру для сбора вторсырья и облегчить процесс переработки для людей».

Так как заводы СИБУРа расположены в разных регионах страны, то Георг часто бывает в разъездах: Тобольск, Томск, Воронеж, Нижнекамск, Пермь - и по его признанию, хочет путешествовать по России и как турист. Сейчас он ждет, когда его супруге оформят визу, а процесс сейчас стал гораздо дольше, чем раньше.

Люк Корнфорт из Великобритании

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За последнее время изменился портрет экспата в России: сегодня увеличилось количество специалистов 25-35 лет, причем компании приглашают на работу и сотрудников среднего звена и иногда даже стажеров. Люку 23 года, и он работает в PR агентстве EM: начинал в конце 2020 года как стажер, а сейчас стал менеджером.

В университете он изучал русский и арабский и полгода проучился в Санкт-Петербурге, параллельно путешествуя по стране. «Я был в восторге от страны и когда вернулся в Великобританию, стал искать возможности приехать в Россию снова», - говорит он.

Сначала он работал преподавателем английского языка, а затем получил приглашение от агентства EM и переехал в Москву. Пару месяцев назад Люк ездил на родину, и ему пришлось соблюдать карантин дважды по две недели: когда он въехал в Великобританию, перед тем, как там вакцинироваться, и когда въехал в Россию.

«Большая часть моих коллег русские, но здесь работают вообще люди со всего света: из Нью-Йорка, Лондона, Люксембурга, Вены. Клиенты тоже интернациональные».

Люку уже удалось побывать в Выборге, Казани, Волгограде, Астрахани, Дагестане, и особенно ему понравились горы. Он говорит, что всегда рад пообщаться с русскими, но в большой компании, когда все говорят наперебой, ему бывает сложновато. Тем не менее, даже если иностранец не знает русский, он не пропадет в России, говорит Люк.

«Я определенно рекомендую посетить Москву и Петербург: оба города очень дружелюбные, много людей говорят по-русски, и даже если вы не знаете язык, вы все равно сможете подружиться с местными». Здесь он собирается остаться минимум на 3 года, пока действует его виза. А может быть и дольше.

Райан Мэлоун из Великобритании

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«Весь локдаун я провел в Москве один и работал удаленно, - говорит 29-летний Райан. - В офис мы вернулись только в начале апреля». Специалист из Великобритании изучал в Кембридже русский язык и литературу, стажировался в Москве в 2014 году и очень хотел сюда вернуться. Несмотря на филологическое образование, его очень увлекла банковская сфера, и в течение полутора лет он работал в филиале российской компании ВТБ Капитал в Лондоне, а в начале 2020 года, наконец, переехал в их московский офис.

Здесь он единственный иностранец, и часто помогает коллегам проверять документацию на английском. Сам Райан свободно говорит по-русски, хотя признается, что некоторые официальные документы ему бывает сложно понять. «В январе я навещал родителей в ЮАР, и застрял в Кейптауне на 4 месяца из-за новых ограничений. В итоге там я познакомился с русскими, которые объяснили, что нужно делать, чтобы вернуться в Москву, так как было довольно сложно разобраться», - говорит он.

За все время пребывания в России, Райан объездил Золотое кольцо, побережье Черного моря, был в Санкт-Петербурге, но говорит, что хотел бы в дальнейшем жить именно в Москве. «Москва - это один из лучших городов мира, я в нее влюбился», - говорит он. Русских он любовно сравнивает с яйцами: снаружи твердые, как кремень, а внутри доброта и нежность.

«Мне кажется, чтобы влиться в русский коллектив, нужно понимать хотя бы разговорный русский. Ты больше понимаешь, легче общаешься и не закрываешься от других. К тому же русским людям очень нравится, когда ты пытаешься говорить по-русски».