Чему научился у русских голландец, переехавший в Россию

Сначала Махил полюбил странный русский суп из салата с квасом (окрошку), потом перестал улыбаться без причины и начал вести блог о том, как он постепенно становится русским.

«Сейчас я вам расскажу, какие голландские слова есть в русском языке: флот, гавань, матрос и многие другие», - так начинает свое видео Махил Снейп, высокий светловолосый парень с широкой улыбкой. Махилу 31, он родом из Голландии, но уже более пяти лет живет в России. Помимо основной работы - маркетинга - он ведет популярный блог на русском языке и канал на YouTube о различиях и общих чертах двух стран и о том, чему он научился у русских.

Голландец в России

В Россию Махила привела любовь. «Мы встретились на Евровидении в Дюссельдорфе в 2011. Аля туда ездила как журналист, а я работал в голландской компании, которая продавала всякие сувениры: футболки, шарфы, кружки, - рассказывает он. - Потом уже она приезжала в Голландию учиться на несколько месяцев, и так мы стали встречаться».

А в 2015 году после свадьбы, решили переехать в Россию. «Мне было проще переехать, чем ей, - объясняет Махил. - Чтобы стать журналистов в Голландии, нужно знать голландский язык, и я подумал, что в маркетинге у меня будет больше работы».

Махил сейчас работает из дома - клиенты есть и в России, и за рубежом. А завести блог ему предложила супруга. Она же помогает ему справляться с трудным русским языком.

В своем блоге Махил часто сравнивает жизнь в обеих странах: так, в Голландии детей в детских садах кормят бутербродами и не заставляют спать днем, но зато в России любой человек можно вызвать домой врача и без проблем купить лекарства в аптеке. Темы для статей придумывают вместе с Алей. «А затем я ей надиктовываю текст, и она его печатает на компьютере». Печатать Махил по-русски может, но очень медленно - «в пять раз медленнее, чем русский человек», как он говорит.

Самый сложный звук

При этом Махил прекрасно говорит по-русски: начинал учить язык еще в Голландии, но считает, что наиболее эффектный способ это сделать - путешествовать по небольшим российским городам.

«В отличие от Москвы и Петербурга, там мало людей будет говорить по-английски, и у вас не останется выбора: начнете говорить по-русски. Я использовал даже жесты», - вспоминает он.

Как и для многих иностранцев, которые учат русский язык, самым коварным оказался звук «ы». «Сначала я не мог даже произнести этот звук и не мог и не видел разницу между “ы” и “и”, - говорит Махил. - До сих пор он для меня очень странный, как будто тюлень говорит “привет” (“Ы!Ы!Ы”). В голландском тоже есть такие звуки, которые сложно произнести иностранцам - может, поэтому моя жена до сих пор не учит голландский».

Смешанные чувства вызывает у него и русский курсив: буква «т» похожа на «м», а «ш» - на «и». «Письменный текст на русском для меня - как тайное послание или рецепт от врача», - признается он.

А вот его двое детей говорят и по-русски, и по-голландски. «Я с ними общаюсь только на голландском, Аля на русском, при этом мы с Алей иногда переходим на английский, когда нужно, чтобы дети не понимали».

Как полюбить окрошку и гречку

Махил на съемках сюжета о русской еде глазами иностранцев. Махил Снейп

Холодный суп из салата с квасом - это одно из тех блюд русской кухни, которое обычно повергает иностранцев в недоумение. Но только не Махила. «Сначала квас показался мне невкусным, как минимум очень странным. Но потом решил попробовать квас в окрошке - вкусно. Но просто так квас до сих пор не пью. С кефиром окрошку не люблю, кисловато получается».

Кроме этого летнего супа, Махил также распробовал консервированную тушенку. «Едим мы ее не часто, но это все равно вкусно и быстро готовится. Как правило, делаем гречку с тушенкой». Гречку он попробовал впервые еще в Голландии - тогда его угостила будущая жена, когда он пришел к ней в гости. «Гречка была пересолена, но я все равно съел. В следующий раз блюдо получилось успешнее, и мне очень понравилось».

А вот что Махилу не нравится, так это большая часть русских сыров. «Наверное, я еще не нашел свой вкус, но сыры из супермаркета не имеют насыщенного вкуса и приятного сырного запаха», говорит он.

Не улыбаться незнакомцам

В "Рускеальском экспрессе". Махил Снейп

В новой стране у Махила появились и новые привычки, вернее, исчезли старые. «Когда я приехал в Россию, я сначала думал: почему русские такие грустные? Но потом я понял: вы улыбаетесь, только когда вы действительно хотите этого. Теперь я русифицировался: если вы меня видите с улыбкой, значит, это искренне, - говорит Махил. - Еще русские очень гостеприимные. Если приглашают в гости, то голодным не отпускают».

По субботам у Махила выходной, который он посвящает долгим прогулкам по Москве. «Сначала иду играть в футбол, потом просто гуляю по улицам. Рассматриваю архитектуру, интересные районы». Махил также признается, что они хотел бы больше путешествовать по стране, но пока получается мало. «Успели посетить Санкт-Петербург, несколько городов в Подмосковье, Поволжье, ездили в Карелию на “Рускеальском экспрессе”. Очень интересный поезд и сам парк красивый. В будущем хочу поехать в Крым, на Кавказ и на Камчатку».