25 уникальных ФОТО советского балета

В советское время балет из искусства элитарного стал едва ли не массовым. Во многих регионах СССР появились театры оперы и балета. Его часто показывали по телевизору, причем даже в те моменты, когда было не до балета. Самый известный случай - показ «Лебединого озера» во время августовского путча 1991 года.

И все же балет советские граждане любили, а над тем же «Лебединым озером» плакали. Удивлять зрителя старались зрелищными декорациями, яркими сложными костюмами и конечно мастерством. Балет был и одним из главных экспортных продуктов, эдакой визитной карточкой страны советов. Так что именно с балетом театры больше всего ездили на гастроли по ту сторону «железного занавеса».

Стать знаменитыми балеринами и учиться в балетной школе стало мечтой многих девочек, однако, требования и условия были жесткими. Именно из-за такого беспощадного отбора советские балерины стали настоящими мастерами и легендами. А хореография, созданная советскими балетмейстерами, до сих пор используется в главных театрах страны.

1. Авангардные попытки реформировать балет - «Искусство движения»

2. Балерина Галина Уланова в костюме Комсомолки в балете «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1930

3. Экспериментальная композиция артистов Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко, 1931

4. Балет продолжался даже во время войны - Большой выступает в эвакуации, 1941

5. Галина Уланова в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в постановке Большого театра, 1946

6. Репетиция первого детского балета «Аистенок», 1948

7. Елена Ванке в балете Лео Делиба «Коппелия» в Большом театре, 1949

8. Балерины позируют в костюмах из «Коппелии» за кулисами, 1949

9. Одиллия Майя Плисецкая, 1949

10. Сцена из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» в Большом театре, 1949

11. Балет «Красный мак» на китайский сюжет. (Надпись на корабле «Российские профсоюзы – китайским рабочим»), 1940-е

12. Сцена из балета «Лебединое озеро». Большой театр, 1950-е

13. Балетное училище Большого театра, 1950-е

14. «Лебединое озеро» в исполнении Новосибирского государственного театра оперы и балета, 1955

15. Дружба народов в балете: «Гаянэ» Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1950-е

16. «Спартак» Арама Хачатуряна в постановке Игоря Моисеева, 1958

17. Пионеры исполняют «Танец маленьких лебедей» на митинге, посвященном проводам работников на целину, 1958

18. Знаменитая балерина Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро», 1960-е

19. Майя Плисецкая в партии Китри в балете Большого театра «Дон Кихот», 1964

20. В репетиционном классе, 1971

21. Сложные поддержки нужно репетировать в пачках, 1971

22. Марис Лиепа и Марина Кондратьева в сцене из балета «Спартак», 1976

23. Сцена из балета «Лебединое озеро», 1980-е

24. За кулисами Большого, 1983

25. В гримерке Воронежского театра оперы и балета, 1984