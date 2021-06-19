Новые лица русского балета, которые надо знать

Мы собрали юных звезд не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных театров.

1. Денис Захаров

Денис Захаров Михаил Логвинов/МГАХ Михаил Логвинов/МГАХ

Большой театр вновь, как 30 лет назад, переживает период восхода сразу целого поколения. В первом ряду – 22-летний Денис Захаров. Большой полетный прыжок, мягкое, но при этом динамичное вращение, умение легко переключаться с буколической «Тщетной предосторожности» на ироничного «Чиполлино», обратили внимание на Захарова уже в первое появление на большой сцене.

Это было за два года до конца учебы в Московской академии хореографии. На последнем курсе Денис, по приглашению руководителя балета Большого театра Махара Вазиева, дебютировал в «Спящей красавице», станцевав виртуозную партию Голубой птицы.

Этот случай в истории беспрецедентный – раньше такого удостаивались только девушки. Не удивительно, что в Большом Денису оказалась открыта дорога к партиям принцев – за три года он станцевал Щелкунчика, Принца Дезире в «Спящей красавице», Премьера в «Этюдах», романтика Джеймса в «Сильфиде».

Но, пожалуй, лучшей на этом этапе для него оказалась роль Злого гения в «Лебедином озере». Ее артист получил из рук одного из первых исполнителей Валерия Лагунова.

2. Мария Ильюшкина

Мария Ильюшкина и Джулиан Маккей Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

В табеле о рангах Мариинского театра она занимает скромное место солистки. В репертуаре пока не много главных партий, но каждая становится событием. Ильюшкина обладает не только прекрасными внешними и физическими данными. У ее танца свой, ни с чем не сравнимый «тембр». Она и стойкая Одетта, и наивно радующаяся первому балу Одиллия в «Лебедином озере», и Фея Сирени, заставляющая поверить в победу добра в «Спящей красавице», и юная Раймонда.

У Марии типичный для петербурженки путь в балете: в Академию русского балета имени Вагановой она попала из художественной гимнастики, к окончанию учебы получила золотую медаль международного балетного конкурса Валентины Козловой в Нью-Йорке и в 2016 была принята в труппу Мариинского театра.

Как все, начинала в кордебалете, но выделялась даже среди Больших лебедей в «Лебедином озере». А когда получила первые соло, балетоманы начали сбегаться на трехактные спектакли, чтобы увидеть ее вариации продолжительностью 1-2 минуты.

3. Ксения Шевцова

Ксения Шевцова и Дмитрий Соболевский Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

После окончания петербургской Академии им. Вагановой, Ксению ждали в Берлинском государственном балете, но она оказалась в Москве, в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Менять города и обстоятельства ей было не привыкать: она выросла в Самаре, там же начала учиться в балетной школе. Мобильность – то, что отличает Шевцову. Уже в академии она много танцевала и имела обширный для школьницы репертуар. Правда, в театре начинала с… «стояния с канделябром».

Но однажды на гастролях в Мюнхене в начале спектакля получила травму прима-балерина, и Ксения, которая смотрела спектакль в зрительном зале, выскочила на сцену посреди действия. Практически без подготовки, без грима и прически, она станцевала сложнейшую роль Марии Вечоры в «Майерлинге». Это открыло ей путь к «Лебединому озеру», «Жизели» и «Баядерке».

А появление в московском театре худрука-француза Лорана Илера, значительно расширило ее репертуар - она запоминается и в неоклассике «Сюиты в белом» Сержа Лифаря, и в строгости «Второй детали» Уильяма Форсайта.

4. София Матюшенская

София Матюшенская и Кимин Ким в балете "Дон Кихот" Михаил Логвинов Михаил Логвинов

«Она очень тонкая артистка – умеет слушать. И не боится менять себя», – так рассказывает о своей ученице Дарья Павленко, в недавнем прошлом прима Мариинского театра. С Софией они встретились в репетиционном зале Театра балета Леонида Якобсона.

С каждым годом эта небольшая труппа, выступающая и в Мариинском, и в Александринском, и в Михайловском театрах, привлекает все больше внимания - даже в постановках классических балетов у нее собственное лицо.

Матюшенскую открыл «Дон Кихот», на постановку которого был приглашен датчанин Йохан Кобборг, звезда Королевского балета Великобритании. Работавшая в театре первый сезон София оказалась идеальной Китри. За эту партию она была номинирована на российскую Национальную театральную премию «Золотая маска».

Это придало ускорения карьере: за шесть сезонов она станцевала Машу в «Щелкунчике», Принцессу Аврору в «Спящей красавице», Жизель, стала участницей мировой премьеры балета «Пиковая дама».

5. Арсентий Лазарев

Арсентий Лазарев танцует в "Вальпургиевой ночи" Елена Лехова Елена Лехова

Звездой он стал еще в школе: задолго до диплома об окончании Новосибирского хореографического колледжа Арсентий получил премии международных конкурсов в Бишкеке, Екатеринбурге и Петербурге. И все же приглашение в труппу Большого театра для сына слесаря из поселка Мошково Новосибирской области стало сенсацией.

Впрочем, через несколько месяцев танцовщик решил уехать в Екатеринбург в театр «Урал Опера Балет». «Умен. Универсален. Открыт к эксперименту. Сочетает харизматичность с виртуозностью», – так характеризует 22-летнего премьера худрук Уральского балета Вячеслав Самодуров.

Уже в первом сезоне он занял вчерашнего школьника в премьерной серии балета «Пахита». Через год Лазарев танцевал мировую премьеру «Приказа короля». Все легендарные балетные принцы тоже вошли в его репертуар.

6. Ксения Овчинникова

Ксения Овчинникова исполняет Актрису в "Штраусиане" Предоставлено САТОБ Предоставлено САТОБ

В Самарском театре оперы и балета идет одноактный балет «Штраусиана» советского классика Владимира Бурмейстера. Под звуки «Голубого Дуная» Штрауса он воспроизводит картинку буржуазной венской жизни XIX века. В толпе трудно сосредоточиться на отдельных характерах, пока не появляется дама в белоснежном наряде и шляпе с пером. С этого мгновения кажется, этот вальс только ради нее.

Ксения Овчинникова, выступающая в этой роли Актрисы, создана для этой магнетической партии – ей дан талант фокусировать зрительское внимание на себе. Проявился он не сразу, хотя выпускница Пермского хореографического училища стремительно заняла в труппе лидирующее положение. Прошли годы, прежде чем за солидной технической подготовкой стали заметны и другие таланты танцовщицы. Сегодня она и Одиллия в «Лебедином озере», и Китри в «Дон Кихоте», и Медора в «Корсаре».

7. Елена Свинко

Елена Свинко Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

К 24-летней Елене внимание было приковано еще в годы учебы: награды международных конкурсов она начала получать в младших классах Красноярского хореографического училища, а в 2016-м пришла в Красноярский театр.

Учиться танцевать она начала в четыре года. Ее родители (мама – врач, отец работает на заводе) к театру отношения не имеют, но дорогу в балет проторила старшая сестра Светлана – сейчас ведущая солистка петербургского Театра балета Леонида Якобсона. В отличие от нее, Елена осталась в родном городе, где ей сразу предложили положение солистки.

Обладательница точеных ног, Свинко воплощает современный тип балерины – высокой, смелой, одинаково свободной в классике и современной хореографии. Это отражает и ее репертуар, где романтическая Жизель соседствует с игривой Сванильдой («Коппелия), отважная Купава («Снегурочка») – с Кармен, куртуазная Принцесса Аврора («Спящая красавица») – с трогательной Золушкой.

8. Диана Кустурова

Диана Кустурова Воронежский государственный театр оперы и балета Воронежский государственный театр оперы и балета

22-летняя Диана оказалась в центре внимания получив главную партию в 20-минутном балете «Дева», вдохновленным античным мифом об Артемиде. В Воронежском театре оперы и балета, где третий сезон служит Диана, его поставили молодые московские хореографы.

Кустурова, пришедшая в балет из художественной гимнастики, высокая, с «бесконечными» руками и ногами и огромным шагом, завораживает без привычных балетных трюков. Хотя ими она тоже владеет – в ее репертуаре также Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Фея Сирени в «Спящей красавице», Мирта в «Жизели» и Гюльнара в «Корсаре».

9. Сарыал Афанасьев

Сарыал Афанасьев исполняет "Сюиту в белом" Пресс фото Пресс фото

В балет его привела мама. Точнее - привезла из деревни в Якутское хореографическое училище. Но уже в годы учебы он сам научился ставить себе амбициозные цели. Благодаря этому в 13 лет попал в Нью-Йорк, где дошел до финала конкурса Youth America Grand Prix, и Сочи – там засветился перед Юрием Григоровичем на конкурсе «Молодой балет мира».

Поэтому в Якутский театр в 2010 году Афанасьев пришел не в кордебалет, а сразу на положение солиста. Невысокий рост, крепкое телосложение искупались мощным прыжком, стремительностью, вихрем пируэтов.

И репертуар у Сарыала сначала был соответствующий - Базиль в «Дон Кихоте», Солор в «Баядерке», Спартак. Достигнув вершин иерархии дома, Афанасьев рискнул – и стал солистом Московского театра Станиславского и Немировича-Данченко. Там его репертуар расширился за счет таких спектаклей, как «Майерлинг» Кеннета Макмиллана и «Сюита в белом» Сержа Лифаря, которые не было шанса станцевать в Якутске.

С этим багажом Сарыал вернулся домой, где сейчас его можно увидеть и благородным Альбертом в «Жизели», и Остапом Бендером в балете «Двенадцать стульев».