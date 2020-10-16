7 фактов о Мариинском театре в Санкт-Петербурге

Задолго до основания Большого театра в Москве, этот крупнейший в России театр был любимой сценой императоров, а позже и советских лидеров.

1. Главный императорский театр русской оперы и балета

Здание Мариинского театра в 1900-е Неизвестный автор/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сегодня самым известным русским театром, вероятно, является московский Большой театр. Но задолго до него, в 1783 году, по указу Екатерины II в Санкт-Петербурге был основан императорский театр русской оперы и балета. Театры существовали и до Екатерины, но именно она создала дирекцию императорских театров. Театр был придворный, подчинялся этому ведомству и существовал на его деньги. В репертуаре была итальянская опера и камер-музыка, балет и бальная музыка, а также французские и русские драматические постановки.

В 1802 году в Петербург прибыл французский балетмейстер Шарль Дидло и возглавил балетную труппу императорских театров. В 1847-м в балетную труппу был приглашен другой французский хореограф Мариус Петипа, который воспитал несколько поколений профессиональных танцовщиков и поставил более 40 балетов, сделав русский театр одним из ведущих в мире.

2. Сначала именно Мариинский был… Большим

Большой Каменный театр mariinsky.ru

История Мариинки началась именно со строительства Большого Каменного театра в Санкт-Петербурге в 1784 году. Это был первый постоянный театр в Российской империи, он стал одним из крупнейших в Европе. Историческое здание, кстати, напоминало здание московского Большого театра, который будет построен лишь в 1820-х. В Большом Каменном театре будущая Мариинка базировалась до 1886 года, когда было построено новое здание. Большой Каменный театр был перестроен и отдан Санкт-Петербургской консерватории, которая находится там по сей день.

Премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" в Мариинке, 1879 Sputnik Sputnik

Именно на сцене Большого Каменного театра в Петербурге прошло формирование возрождение русского театрального искусства. Помимо французских и итальянских опер, на его сцене стали появляться русские: здесь была премьера опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Здесь же проходили и инновационные постановки Петипа - «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», «Жизель». Тут последний, подружившись с Петром Чайковским, поставил легендарные «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

3. Несколько раз менял названия

Императрица Мария Александровна Общественное достояние Общественное достояние

Собственно «Мариинским» театр стал называться после переезда в 1886 году из Большого Каменного театра на другую сцену - где он базируется и сейчас. Имя он получил в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II, большой поклоннице театрального искусства.

После революции театр утратил историческое название - ничего не должно было ассоциироваться с царским наследием. С 1935 года ему присвоили имя революционера Сергея Кирова. В народе его звали коротко - Кировский театр.

Историческое название Мариинский вернулось к театру в 1992 году после распада СССР по инициативе нового директора Валерия Гергиева.

4. Театром руководит Валерий Гергиев

Маэстро Валерий Гергиев Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

С 1988 года бессменным директором и художественным руководителем театра является легендарный дирижер Валерий Гергиев. Символично, что он окончил Ленинградскую консерваторию - ту самую, что находится в перестроенном здании Большого Каменного театра.

С 1977 года он работал помощником дирижера в Кировском театре, а после стал и его главным дирижером. Сегодня Гергиев - один из самых именитых и влиятельных музыкантов мира.

5. Обладает тремя сценами в Петербурге

Концертный зал Мариинского Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

В 2006-м по инициативе Гергиева у театра появился концертный зал. Его проектировал французский архитектор Ксавье Фабр, а акустикой занимался японский инженер Ясухиса Тоёта, который работал над Концертным залом имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и залом «Зарядье» в Москве. Помимо уникальной акустики, подлинным украшением стал один из самых больших органов в мире.

Новая сцена Мариинского AP AP

Усилиями Гергиева в 2008-м началось и строительство новой сцены. Проект разрабатывало канадское архитектурное бюро Diamond Schmitt Architects. В 2013-м здание открылось для публики, вызвав, однако, резкую критику горожан за несоответствие стилю исторической застройки города. Однако западная пресса расхвалила дизайн, техническое оснащение и акустические особенности.

6. Легендарные постановки до сих пор идут в театре

Сцена из балета "Щелкунчик" Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

Мариинский уважает наследие и бережет исторические оперы и балеты, подчеркивая связь времен. На этой сцене до сих пор идут легендарные балеты Мариуса Петипа «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», «Жизель», а также старинные оперы Глинки, Чайковского, «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

В репертуаре есть и главные премьеры 20 века - «Весна священная» и «Петрушка» Игоря Стравинского, «Любовь к трем апельсинам» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Визитными карточками Мариинки являются и новогодние постановки - балет Петра Чайковского «Щелкунчик» и опера-феерия Родиона Щедрина «Рождественская сказка».

7. Всегда был и остается «домом» для лучших солистов

Анна Нетребко на сцене Мариинского Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

Основу театра составляет оперная и балетная труппы и оркестр. Здесь всегда работали лучшие представители своего дела: примами здесь были знаменитые Анна Павлова и Матильда Кшесинская, здесь танцевали Вацлав Нижинский, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников. Среди оперных певцов блистал Федор Шаляпин.

В Мариинском и сейчас выступают лучшие из лучших. Членом оперной труппы является звезда Анна Нетребко, а балетной - Диана Вишнева.

На сцене театра помимо классики идут такие современные оперы как «Записки сумасшедшего», «Лолита», экспериментальные новые балеты «Вариации для двух пар», «Ярославна. Затмение», «Камера Обскура», «Завод Болеро». Все постановки отличаются невероятной сценографией и виртуозным симфоническим сопровождением.