Секреты русских балерин: как оставаться молодой до глубокой старости

Майя Плисецкая, Галина Уланова, Екатерина Максимова даже на пенсии удивляли королевской осанкой, точеной фигурой и невероятной жизненной энергией. Как им это удавалось?

Майя Плисецкая: «Не надо диет»

Майя Плисецкая на репетиции, 1976. Horacio Villalobos/Getty Images Horacio Villalobos/Getty Images

В России широко известна фраза Майи Плисецкой (1925-2015) «надо меньше жрать»: так она отвечала на вопросы о своей фигуре. На самом деле, балерина имела в виду совсем другое: на сцене и на репетициях тратится такое огромное количество энергии, что артисту не нужно просто даже думать о диете. «У балетных вообще диеты нет, потому что много работают, все сгорает, и просто некогда толстеть, - говорила она. - Когда чувствуешь, что нужно, что перед каким-то спектаклем набрал какой-то лишний вес, нужно сократить просто [количество еды]».

Кроме того, она признавалась в любви к пиву и селедке, а лучшим блюдом на свете считала простой хлеб с маслом.

Однако она всегда подчеркивала, что карьера балерины - это тяжелый и упорный труд. «Всю жизнь я исправно хожу в класс, хочу или не хочу, не важно».

А вот секрет свой коронный «лебединый» взмах рукой и осанку она, по ее признанию, подсмотрела у птиц в зоопарке. На сцену она выходила до 70 лет.

Галина Уланова: «Природа дает мне силы»

Педагог-хореограф Галина Уланова и балерина Майя Плисецкая во время репетиции, 1969. Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

Галина Уланова (1910-1998) была не только известной балериной, но и педагогом, преподавала хореографию, в том числе, Плисецкой.

Она была очень закрытым человеком, и в своих редких интервью признавалась, что берет силы, отдыхая на природе. Особенно ей нравилось управлять байдаркой. «Я могу грести часами. Многие удивлялись, что я не устаю и умею держать лодку. Я одна уплывала далеко-далеко, направляла лодку в высоченные камыши и там ложилась в ней и подолгу смотрела в небо... Природа — это то, что дает мне силы».

Народная артистка СССР Г. Уланова в роли Джульетты в балете С. Прокофьева "Ромео и Джульетта", 1952. Яков Толчан/Sputnik Яков Толчан/Sputnik

Уланова танцевала до 50 лет, и зрители были восхищены ее грацией. Но даже после того, как она оставила сцену, она каждый день занималась с балетными классами и ограничивала себя в еде: не ела жареного и тяжелого.

«Я и сейчас, с утра, прежде чем ехать в Большой на занятия, ем только одно яблочко. А приеду — потушу себе кабачок, приготовлю что-нибудь легенькое», - говорила она.

Дома она делала упражнения со стулом, используя его как балетный станок и всегда ходила на каблуках.

Агриппина Ваганова: Дисциплина и отдых

Ваганова в роли Эсмеральды, 1910. Legion Media Legion Media

Артистка Мариинского театра, чье имя носит легендарная балетная академия в Санкт-Петербурге, Агриппина Ваганова (1879-1951) была известна как необычайно строгий педагог. Дисциплину она считала самым главным в балете. От природы она была невысокая, с короткими ногами и полноватая, но благодаря труду она сумела выделиться во время звездного часа Анны Павловой и Матильды Кшесинской.

Ее книга «Основы классического танца», изданная впервые в 1934 году, до сих пор считается самым известным учебников для артистов балета. «Если мне диктуют какую-нибудь программу, я хотела бы ее не только выполнить, но и перевыполнить», - пишет она в самом начале книге. - И тем не менее мой долг — учитывать нагруженность учениц, не отрываться от жизни». Она пишет, что если замечает переутомленность у учениц, то по две недели дает только легкие упражнения, «чтобы не обратить пользу урока во вред».

В отличие от других хореографов своего времени, она считала, что не стоит прекращать занятия балетом даже на летних каникулах, чтобы не потерять форму, тем более, что в теплое время «не приходится терять время на то, чтобы "разогреть" ноги, они уже "разогреты" перед началом урока, более восприимчивы и приобретают больше пользы от всякого усилия».

Екатерина Максимова: Забыть про боль

Екатерина Максимова, 1961. А. Воротынский/Sputnik А. Воротынский/Sputnik

Ученица Галины Улановой, Екатерина Максимова (1939-2009) танцевала до 60 лет и до самой смерти сохраняла осиную талию. При росте 1,57 м, она весила 40-45 килограмм, и ее даже в солидном возрасте принимали за подростка.

На репетиции в Большом театре Максимова получила травму позвоночника, и хотя врачи говорит, что она не сможет ходить, балерина с триумфом вернулась на сцену. Целый год ходила в корсете и занималась по методике, разработанной ее супругом, артистом Владимиров Васильевым. Танцевала она до 60 лет!

Несмотря на природную хрупкость и легкость, у Максимовой была одна особенность, которая очень сильно осложняла жизнь: один палец на ноге был сильнее короче остальных, а это означало, что на пуанты ей встать было очень сложно, и все годы ей приходилось бинтовать этот палец до нужного размера.

«Каждый спектакль - полет, - признавалась балерина. - Иногда, когда было много спектаклей, когда действительно устал, все болит, ты где-то за кулисами стоишь и думаешь: "Боже мой, ну куда я пойду?! Я не могу ничего сделать!" И вот музыка играет - ты влетаешь на сцену, и все заканчивается. Ты забываешь, что у тебя болит, что у тебя что-то случилось. Ты забываешь обо всем. Ты здесь, на сцене».