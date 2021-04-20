Как девочка из английской деревни попала в Академию Большого театра

Отец Рейчел Армстронг переделал собственный гараж в студию, чтобы дочь занималась балетом. А сейчас уже выпускница главной балетной школы страны.

Про Бардон Милл, деревню в графстве Нортумберленде, в 6 часах езды на север от Лондона, в путеводителях пишут коротко: «расположена по соседству с Адриановым валом и древнеримским фортом Виндоланда». Любознательные туристы расскажут, что каждую осень тут проходит чемпионат по разбиванию каштанов, а поклонники мистики - о привидении грабителя, которое с XIV века живет в одном из домов. Вот, пожалуй, и все. От российской столицы деревню на севере Англии отделяет почти 2,5 тыс. км. Именно столько пришлось преодолеть местной жительнице Рейчел Армстронг, чтобы воплотить в жизнь свою мечту - учиться в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), или попросту Академии Большого театра.

15 минут, которые изменили всё

Рассказывая о том, как в 17 лет решилась переехать в другую страну, Рейчел заметно смущается: танцами она занималась с детства, но из всех направлений выбрала классический танец. Говорит, любит его за строгость и дисциплину.

«Чтобы я могла заниматься дома, папа в гараже сделал репетиционный зал с зеркалом и станком, - рассказывает она. - В 2016-м закончила школу и год занималась исключительно балетом. Родители меня поддерживали: мама и сама в детстве занималась танцами, и балет обожает. А папа с уважением относится к труду танцовщиков. Так что когда моя преподавательница сказала, что у меня есть шанс поступить в Московскую Академию хореографии, родители не стали отговаривать, а, наоборот, разыскали выпускников МГАХ в Англии и стали расспрашивать их об учебе и жизни в Москве».

Для заявки на получение места в академии, Рейчел записала видео - урок с упражнениями и маленькие вариации, на все про все 15 минут.

Через несколько дней пришел ответ: «Вы можете учиться в академии». «В сентябре 2018 года я приехала в Москву, став седьмой в истории МГАХ студенткой из Англии», - вспоминает балерина.

Давай поговорим по-русски

Российская столица по-хорошему оглушила юную балерину: огромный город, в котором все куда-то спешат. Но кое-что Рейчел узнавала сразу - здание Большого театра, граффити с Майей Плисецкой на Малой Дмитровке и солидный корпус Академии, расположенной на Фрунзенской, недалеко от Москва-реки.

«Поначалу испугалась языкового барьера. Но русские девочки, которые знали английский, помогли наладить контакт. За это время мы сильно сдружились, а вместе со мной учатся японки, кореянки. Вместе проводим практически каждое мгновение, как семья».

«В конце первого курса мне предстояло сдавать экзамены по истории мировой культуры, балета, театра, истории на русском. Было трудно, - признается Рейчел. - Но после появилась уверенность в себе».

Когда первые эмоции улеглись, англичанка стала знакомиться с Москвой: «Я хотела увидеть все!», улыбается Рейчел. Побывала на Масленичных гуляниях на Красной площади: «Оказывается блины такие вкусные! А еще творожная запеканка - просто пальчики оближешь».

Столичное метро - совсем не похожее на лондонское, Парк Горького, набережные, по которым приятно гулять в любое время года. И, конечно, театры.

«Так много хотелось посмотреть! К счастью, по студенческим билетам можно попасть на спектакль в Большом театре всего за сто рублей, так что этой возможностью просто нельзя не воспользоваться. «Лебединое озеро», «Кармен», «Спартак», современная хореография - все успела посмотреть еще до начала карантина».

Танец русских лебедей

Спрашиваю про жанровые предпочтения - Рейчел, не раздумывая, говорит, что ее сердце отдано классике.

«Современный танец для меня слишком свободен, не для моего характера. Очень нравится Екатерина Крысанова - видела ее в «Спартаке» и «Ромео и Джульетте». В Англии я смотрела трансляции балетов в кино - и уже тогда восхищалась ей. Она яркая, очень актерски одаренная».

Ответ на вопрос о любимом хореографе раздается моментально: «Юрий Григорович!»

Рейчел объясняет, что его хореография ближе к нам по времени, очень эмоционально точная и строгая по рисунку. А еще - в его балетах так выразительны российские танцовщики, как будто исполняют свою партию в последний раз.

Есть цель, нет препятствий

Позади - почти три года учебы. График не для неженок: подъем в 7:30, занятия балетом и общеобразовательными предметами, актерским мастерством, репетиции. Но когда занимаешься каждый день и все время делаешь что-то новое, усталость отступает на второй план.

«У меня есть цель, и отказаться от нее не могу, - признается девушка. - Балет- это моя любовь. Конечно, скучаю по родителям: из-за ковида мы не виделись уже год. Но созваниваемся каждый день. А после выпускного я надеюсь все-таки съездить домой и провести время с семьей.

За время учебы мечта Рейчел о сцене и ведущих балетных партиях ничуть не потускнела. Напротив, пробрела объем и четкость.

«Планирую ходить на прослушивания в труппы здесь в России и в Европе. Из-за карантина многие театры либо не работают, либо проводят просмотры онлайн, но это тяжелее для исполнителя, когда не видишь отклика».

В планах - поездка в Петербург в Мариинский театр. Но пока что все мысли Рейчел - о Москве: «Не знаю, как сложится моя карьера, но если смогу здесь работать, буду счастлива!»