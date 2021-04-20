Как девочка из английской деревни попала в Академию Большого театра

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Анна Попова

rachelarmstrong/instagram.com
Отец Рейчел Армстронг переделал собственный гараж в студию, чтобы дочь занималась балетом. А сейчас уже выпускница главной балетной школы страны.

Про Бардон Милл, деревню в графстве Нортумберленде, в 6 часах езды на север от Лондона, в путеводителях пишут коротко: «расположена по соседству с Адриановым валом и древнеримским фортом Виндоланда». Любознательные туристы расскажут, что каждую осень тут проходит чемпионат по разбиванию каштанов, а поклонники мистики - о привидении грабителя, которое с XIV века живет в одном из домов. Вот, пожалуй, и все. От российской столицы деревню на севере Англии отделяет почти 2,5 тыс. км. Именно столько пришлось преодолеть местной жительнице Рейчел Армстронг, чтобы воплотить в жизнь свою мечту - учиться в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), или попросту Академии Большого театра. 

15 минут, которые изменили всё

Рассказывая о том, как в 17 лет решилась переехать в другую страну, Рейчел заметно смущается: танцами она занималась с детства, но из всех направлений выбрала классический танец. Говорит, любит его за строгость и дисциплину.

rachelarmstrong/instagram.com

«Чтобы я могла заниматься дома, папа в гараже сделал репетиционный зал с зеркалом и станком, - рассказывает она. - В 2016-м закончила школу и год занималась исключительно балетом. Родители меня поддерживали: мама и сама в детстве занималась танцами, и балет обожает. А папа с уважением относится к труду танцовщиков. Так что когда моя преподавательница сказала, что у меня есть шанс поступить в Московскую Академию хореографии, родители не стали отговаривать, а, наоборот, разыскали выпускников МГАХ в Англии и стали расспрашивать их об учебе и жизни в Москве».

Для заявки на получение места в академии, Рейчел записала видео - урок с упражнениями и маленькие вариации, на все про все 15 минут.

rachelarmstrong/instagram.com

Через несколько дней пришел ответ: «Вы можете учиться в академии». «В сентябре 2018 года я приехала в Москву, став седьмой в истории МГАХ студенткой из Англии», - вспоминает балерина. 

Давай поговорим по-русски

Российская столица по-хорошему оглушила юную балерину: огромный город, в котором все куда-то спешат. Но кое-что Рейчел узнавала сразу - здание Большого театра, граффити с Майей Плисецкой на Малой Дмитровке и солидный корпус Академии, расположенной на Фрунзенской, недалеко от Москва-реки.

«Поначалу испугалась языкового барьера. Но русские девочки, которые знали английский, помогли наладить контакт. За это время мы сильно сдружились, а вместе со мной учатся японки, кореянки. Вместе проводим практически каждое мгновение, как семья».

rachelarmstrong/instagram.com

«В конце первого курса мне предстояло сдавать экзамены по истории мировой культуры, балета, театра, истории на русском. Было трудно, - признается Рейчел. - Но после появилась уверенность в себе».

Когда первые эмоции улеглись, англичанка стала знакомиться с Москвой: «Я хотела увидеть все!», улыбается Рейчел. Побывала на Масленичных гуляниях на Красной площади: «Оказывается блины такие вкусные! А еще творожная запеканка - просто пальчики оближешь».

Столичное метро - совсем не похожее на лондонское, Парк Горького, набережные, по которым приятно гулять в любое время года. И, конечно, театры.

rachelarmstrong/instagram.com

«Так много хотелось посмотреть! К счастью, по студенческим билетам можно попасть на спектакль в Большом театре всего за сто рублей, так что этой возможностью просто нельзя не воспользоваться. «Лебединое озеро», «Кармен», «Спартак», современная хореография - все успела посмотреть еще до начала карантина». 

Танец русских лебедей

Спрашиваю про жанровые предпочтения - Рейчел, не раздумывая, говорит, что ее сердце отдано классике.

rachelarmstrong/instagram.com

«Современный танец для меня слишком свободен, не для моего характера. Очень нравится Екатерина Крысанова - видела ее в «Спартаке» и «Ромео и Джульетте». В Англии я смотрела трансляции балетов в кино - и уже тогда восхищалась ей. Она яркая, очень актерски одаренная».

Ответ на вопрос о любимом хореографе раздается моментально: «Юрий Григорович!»

Рейчел объясняет, что его хореография ближе к нам по времени, очень эмоционально точная и строгая по рисунку. А еще - в его балетах так выразительны российские танцовщики, как будто исполняют свою партию в последний раз. 

Есть цель, нет препятствий

Позади - почти три года учебы. График не для неженок: подъем в 7:30, занятия балетом и общеобразовательными предметами, актерским мастерством, репетиции. Но когда занимаешься каждый день и все время делаешь что-то новое, усталость отступает на второй план.

rachelarmstrong/instagram.com

«У меня есть цель, и отказаться от нее не могу, - признается девушка. - Балет- это моя любовь. Конечно, скучаю по родителям: из-за ковида мы не виделись уже год. Но созваниваемся каждый день. А после выпускного я надеюсь все-таки съездить домой и провести время с семьей.

За время учебы мечта Рейчел о сцене и ведущих балетных партиях ничуть не потускнела. Напротив, пробрела объем и четкость.

«Планирую ходить на прослушивания в труппы здесь в России и в Европе. Из-за карантина многие театры либо не работают, либо проводят просмотры онлайн, но это тяжелее для исполнителя, когда не видишь отклика».

rachelarmstrong/instagram.com

В планах - поездка в Петербург в Мариинский театр. Но пока что все мысли Рейчел - о Москве: «Не знаю, как сложится моя карьера, но если смогу здесь работать, буду счастлива!»

Искусство
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