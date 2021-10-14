В России скрестили кубик-рубик с игровой приставкой. Получилось круто! (ФОТО и ВИДЕО)

В руках небольшой куб весом не более 400 грамм, с каждой стороны — по четыре небольших видеоэкрана. На каждом из них изображены разные продукты, на одной из граней сидит знаменитый персонаж Ам Ням из мобильной видеоигры Cut The Rope. Каждый поворот кубика отправляет еду вниз. Моя задача — кормить Ам Няма вкусняшками, без которых он погибнет, а финальная цель — приготовить из продуктов пиццу и дать ее маленькому зеленому монстру.

Зависнуть в этой игре можно надолго: слияние механических движений кубика с видеоигровыми механиками дарит совершенно новые ощущения. Эту игровую систему WowCube IT-бизнесмен Илья Осипов из Нижнего Новгорода начал разрабатывать в 2016 году.

Илья еще в 1999 году вместе с однокурсником Михаилом Иосилевичем запустил городской портал NN.ru, в 2013 продал его медиакомпании Hearst Shkulev Media за $2,8 млн и переехал жить в США. С тех пор он успел запустить образовательную платформу i2i Study с пособиями для носителей языка, которые могли преподавать родной язык иностранцам. Также вместе с предпринимателем Евгением Гнутиковым он создал приложение для идентификации звонящего вам абонента NumBuster и зарегистрировал еще несколько десятков патентов и изобретений.

Сына Савву Илья с детства обучал программированию. Тот в 12-летнем возрасте и предложил папе создать игровую консоль в виде кубика Рубика с экранами, чтобы во время игры объекты и героев игр можно было перемещать с экрана на экран.

Первый прототип Илья напечатал на 3D-принтере в конце 2016 года, в 2017 году основал компанию и пригласил в сооснователи hardware-инженера Семена Орлова. В начале сентября 2021 года WowCube привлек $4,5 млн. Инвесторы оценили проект в $25 млн, а с начала 2021 года компания получила предзаказы от дистрибьюторов на поставку более 155 000 консолей стоимостью почти $39 млн по всему миру.

WowCube по сути состоит из восьми независимых модулей с отдельными чипами. Каждый модуль можно отсоединить от куба, и каждый из них будет продолжать работать автономно. В консоли установлена операционная система, которая управляет модулями и помогает синхронизировать положение всех экранов относительно друг друга при вращении.

Консоль управляется не только касанием экрана, но и действиями с самим кубом. Поворот или наклон куба позволяет переходить на нужную строку меню или управлять персонажами или объектами в играх, тройной тап по консоли включает выбранное приложение, а потряхивание выводит консоль в режим главного меню. Сила потряхиваний и тапов может быть любой, со временем умная система сама подстроится под владельца и будет различать даже легкие движения.

Пока в кубе не больше 20 игр, Большинство из них представляют собой головоломки в стиле Cut the Rope или 2048, игры, где персонажа надо провести по лабиринту, прокладывая ему с помощью куба новые дорожки, или аналоги Арканоида, где игроку нужно очистить игровое поле от разноцветных блоков, попадая по ним шариком, отскакивающего от платформы, которую можно передвигать вправо и влево.

Также в консоли есть более продвинутая версия классического Кубика-Рубика с разными уровнями сложности и подсказками для тех, кто играет в первый раз или долго не может разгадать головоломку.

Помимо этого, в WowCube есть стандартные виджеты вроде таймера или различных скринсейверов. По Bluetooth куб можно подключить к смартфону, телевизору или умному голосовому помощнику. Благодаря этому подключению куб может показывать прогноз погоды, лайки и личные сообщения в соцсетях, курс биткоина и другие данные. Наконец, WowCube можно использовать в качестве игровой приставки в паре с телевизором или смартфоном, рассказывает директор стартапа по сотрудничеству с партнерами и дистрибьюторами Алексей Степанов.

Также в WowCube можно загружать интерактивные детские сказки и комиксы, где действия персонажей меняются в зависимости от управления кубом. Сам куб будет полезен и в образовательной сфере, утверждает Степанов.

«Есть возможность с его помощью изучать математику, собирать структурные формулы молекул по химии и запоминать их, а также обучать детей программированию через специальные программы», — поясняет Степанов.

По его словам, консоль ориентирована больше на подростков, при этом по опросам самой компании, WowCube вызывает наибольший интерес у аудитории от 25 до 34 лет.

«Хотят они купить приставку себе или своим детям — это большой вопрос. Но в отличие от смартфона в этой игрушке взгляд не фокусируется в одной точке, ребенок держит игрушку на расстоянии и развивает не только моторику рук, но и пространственное мышление. К тому же, если его разломать, с ничем ничего не будет. Куб можно разделить на все восемь граней, и каждая из них будет работать. Если ребенок разобьет один из модулей, то можно просто докупить недостающую часть куба», — объясняет Степанов.

У WowСube есть свой магазин приложений для Android и iOS, с него через телефон можно будет загрузить необходимые приложения прямо в куб. Разработчики куба в данный момент также работают над созданием системы инструментов, которые помогут другим девелоперам создавать скины для игр и приложений и разрабатывать сами приложения на разных языках программирования.

Заряда рабочего прототипа куба хватает на 4 часа. Степанов объяснил, что компания работает над версиями WowCube с более мощным зарядом.

На данном этапе WowCube готовят к массовому производству в Китае. Весной 2022 года WowСube может появиться в продаже на Kickstarter, позже на Amazon и в разных магазинах по всему миру. По словам Степанова, к стартапу уже обратились дистрибьюторские сети, в первую очередь из США, Канады, а также стран Европы, Азии, Южной Америки и Австралии.

В комплект будет входить сам куб, док-станция для зарядки, кабель USB-C, зарядное устройство и подарочная карту для собственного магазина приложений. В рабочей версии куба будет от 12 до 18 готовых игр, магазин приложений будет постоянно пополняться.

Также к кубу можно будет докупить чехол и специальные бамперы, которые защитят его от поломок в случае частых падений.

WowCube достаточно универсальный, и потенциально он может быть полезен в разных сферах бизнеса, считает Никита Сурков, директор департамента дистанционных продаж в логистической компании ALIDI и эксперт по e-commerce в России.

Например, на нем можно будет выводить основные котировки валют, с помощью него можно будет оформлять заказы в ресторане или помогать изучать иностранные языки. Однако в игровой индустрии WowCube столкнется с серьезной конкуренцией.

«В качестве самостоятельной игровой платформы WowCube на рынке не выживет. Если не будет постоянных обновлений в качестве применения платформы, то она станет одноразовым продуктом — в этом случае доход будет с предпродаж, но не c дополнительных покупок. WowCube сможет занять нишу в узком игровом сегменте, например, в головоломках, тестах или сканвордах, но для дальнейшего развития продукта необходимо разрабатывать игры вместе с известными геймерскими студиями. Согласятся ли разработчики так сильно менять свои игры под формат куба, неизвестно», — рассуждает Сурков.

Михаил Шагин, один из разработчиков игровой студии из Нижнего Новгорода FiftyTwo, назвал платформу нишевой, но за счет оригинальности она сможет найти свою аудиторию.

«Думаю, оптимальной стратегией будет создание нескольких игр на гранты от WowCube, но таких, что полностью раскроют все особенности консоли. Не должно быть ощущения, что геймплей адаптирован под необычное управление. Нужно чувство, что так и было задумано, и что ни на какой другой платформе больше не получить такой игровой опыт», — заявил Шагин.