5 русских фишек в Cyberpunk 2077

В этой долгожданной игре так тщательно проработан мир, что в нем можно найти отсылки даже к легендарным советским и российским фильмам, музыкантам и блогерам.

1. Фильм «Брат 2»

Пользователь Twitter @darxtorn обнаружил отсылку к одному из фильмов великого режиссера Алексея Балабанова «Брат 2». В фильме главный герой Данила Багров говорит злодею-американцу: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал?»

Этот же культовый монолог произносит телохранитель русского фиксера в гостинице в Найт-Сити. Встретить его можно во время миссии «Фиксер, наемник, солдат, шпион».

2. Виктор Цой

TASS TASS

Еще одну пасхалку можно найти прямо в Мегабашне 10, где находится квартира главного героя игры Ви, пишет Алексей Егоров на сайте Kanobu.ru. Для этого надо выйти из квартиры, повернуть налево, затем направо - в коридоре на левой стене будет граффити с огромной надписью «Цой жив».

CD Projekt, 2020 CD Projekt, 2020

Это отсылка к легендарному советскому рок-музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою, погибшему в 1990 году. В знак уважения к артисту «Цой жив» до сих пор иногда пишут на стенах подъездов российских домов, и даже разрисовывают этими надписями стены в центре Москвы.

AP AP

3. Советская комедия «12 стульев»

Leonid Gaidai/Mosfilm, 1971 Leonid Gaidai/Mosfilm, 1971

Не забыли геймдизайнеры и про известную советскую комедию «12 стульев», где главные герои Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Киса) и Остап Бендер (Ося) пытались найти бриллианты, зашитые в один из стульев. Пасхалку можно найти в самом начале игры: нужно покинуть гараж, доехать до радиовышки и обратить внимание на надпись наверху - на одной из балок будет написано «Здесь были Киса и Ося». Аналогичный «автограф» герои книги оставили на одной из скал во время своего путешествия в книге.

CD Projekt, 2020 CD Projekt, 2020

4. Шутка про ошибку в подсчетах результатов голосования на выборах в России

Russia-24 Russia-24

В игре можно сканировать автомобили, чтобы узнавать дополнительные детали о мире игры - в описании к одной из машин корпорации «Кавказ» сказано, что журнал «Стахановец» называл его автомобилем в течении пяти лет, так как в народном голосовании он раз за разом получал стабильные 146%.

CD Projekt, 2020 CD Projekt, 2020

В 2011 году в эфире телеканала «Россия 24» подводили итоги голосования выборов в Государственную Думу. Объявляя результаты голосования по Ростовской области, журналисты ошиблись с цифрами, и заявили, что всего проголосовало 146% избирателей. Позже цифру назвали системным сбоем, но цифра 146% все равно стала популярным российским мемом.

5. Российский блогер BadComedian

В русскоязычном сегменте YouTube очень популярен блогер BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов), он снимает обзоры с критикой на плохие российские фильмы.

Okras (CC BY-SA 4.0) Okras (CC BY-SA 4.0)

Игроки и поклонники блогера уверены - именно его изобразили на одном из плакатов в игре. На плакате он выступает в роли некоего телевизионного шоумена, который обещает выбить из зрителя «всю дьявольскую дурь».

CD Projekt, 2020 CD Projekt, 2020

Помимо этого геймеры обнаружили фамилию Баженова и еще одного российского блогера Стаса Давыдова к финальным титрам в игре - блогеры озвучивали одних из персонажей игры в англоязычной версии, кого именно, пока неизвестно.