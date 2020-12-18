5 русских фишек в Cyberpunk 2077

Пользователь Twitter @darxtorn обнаружил отсылку к одному из фильмов великого режиссера Алексея Балабанова «Брат 2». В фильме главный герой Данила Багров говорит злодею-американцу: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал?»
Этот же культовый монолог произносит телохранитель русского фиксера в гостинице в Найт-Сити. Встретить его можно во время миссии «Фиксер, наемник, солдат, шпион».
Господи, тут ещё и отсылка на Балабанова есть! #PS5Share, #Cyberpunk2077pic.twitter.com/QDG8pCNR1z— Cyberslav 2077 (@darxtorn) December 13, 2020
Еще одну пасхалку можно найти прямо в Мегабашне 10, где находится квартира главного героя игры Ви, пишет Алексей Егоров на сайте Kanobu.ru. Для этого надо выйти из квартиры, повернуть налево, затем направо - в коридоре на левой стене будет граффити с огромной надписью «Цой жив».
Это отсылка к легендарному советскому рок-музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою, погибшему в 1990 году. В знак уважения к артисту «Цой жив» до сих пор иногда пишут на стенах подъездов российских домов, и даже разрисовывают этими надписями стены в центре Москвы.
Не забыли геймдизайнеры и про известную советскую комедию «12 стульев», где главные герои Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Киса) и Остап Бендер (Ося) пытались найти бриллианты, зашитые в один из стульев. Пасхалку можно найти в самом начале игры: нужно покинуть гараж, доехать до радиовышки и обратить внимание на надпись наверху - на одной из балок будет написано «Здесь были Киса и Ося». Аналогичный «автограф» герои книги оставили на одной из скал во время своего путешествия в книге.
В игре можно сканировать автомобили, чтобы узнавать дополнительные детали о мире игры - в описании к одной из машин корпорации «Кавказ» сказано, что журнал «Стахановец» называл его автомобилем в течении пяти лет, так как в народном голосовании он раз за разом получал стабильные 146%.
В 2011 году в эфире телеканала «Россия 24» подводили итоги голосования выборов в Государственную Думу. Объявляя результаты голосования по Ростовской области, журналисты ошиблись с цифрами, и заявили, что всего проголосовало 146% избирателей. Позже цифру назвали системным сбоем, но цифра 146% все равно стала популярным российским мемом.
В русскоязычном сегменте YouTube очень популярен блогер BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов), он снимает обзоры с критикой на плохие российские фильмы.
Игроки и поклонники блогера уверены - именно его изобразили на одном из плакатов в игре. На плакате он выступает в роли некоего телевизионного шоумена, который обещает выбить из зрителя «всю дьявольскую дурь».
Помимо этого геймеры обнаружили фамилию Баженова и еще одного российского блогера Стаса Давыдова к финальным титрам в игре - блогеры озвучивали одних из персонажей игры в англоязычной версии, кого именно, пока неизвестно.
Там ещё и BadComedian! pic.twitter.com/a943p9Diqo— Никита Казимиров (@FinDrm) December 9, 2020