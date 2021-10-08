Как менялся главный символ московского метро? (ФОТО)

От крупных световых надписей «Метро» до ярко-красных «М» с цветными кольцами. Символ главного московского транспорта за 86 лет изменился куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

В начале 1934 года московское метро уже вовсю строилось, а единого символа у него еще не было. Тогда одна из советских газет опубликовала такое объявление:

«Конкурс на составление проекта эмблемы метро. За относительно лучшие проекты <...> будут выдаваться следующие пять премий:

Первая премия — 2000 руб.

2 вторых премии по — 1000 руб.

2 третьих — 500 рублей».

Размер премий победителям всероссийского конкурса, объявленного метропроектом, был немалый, 2 тысячи рублей мог получить в то время преподаватель вуза за полгода работы.

Однако даже предложенное высокое вознаграждение не решило проблемы, специальная комиссия отвергла все 97 присланных вариантов. Но чтобы не обижать конкурсантов, вручила авторам двух лучших проектов по 1000 рублей, а еще двоим — по 500 рублей.

В итоге комиссия доверила работу профессиональным архитекторам. Автором логотипа московского метро стал архитектор Иван Таранов, он же вместе с женой Надеждой Быковой разработал проект самой первой станции московского метро «Сокольники».

Над станциях появилась большая буква «М» и впридачу световая громоздкая надпись «Метро». Все элементы оформления были объемными с электрической подсветкой в ночное время.

Библиотека им. Ленина, 1935 Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Впоследствии от массивной конструкции со словом «Метро» отказались, чтобы не отвлекать внимание от архитектуры вестибюлей станций. Оставили лишь символ с литерой «М», который уже стали узнавать жители столицы, пояснили Russia Beyond ведущие специалисты центра профориентации московского метро Андрей Комаров и Михаил Шульга.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Начиная с 1943 года, на станциях повсеместно оставалась уже известная литера «М», правда она не имела никаких определенных стандартов, и символ на входе отличался от печатной версии, которую использовали, например, в газетах, удостоверениях сотрудников метро и на билетах.

Вестибюль ст. Комсомольская, 1935

В 1950 году в метро открыли кольцевую линию, тогда же появились первые стандарты символа, устанавливаемого на вестибюлях станций – это была буква «М» с нижними засечками серого цвета и ярко-красной неоновой трубкой, которая подсвечивалась в ночное время.

Охотный ряд. Старый вестибюль Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

В 1967 году институт Метрогипротранс разработал новую систему указателей. Символ «М» должен был быть одинаковым и на схемах, и на билетах, и в вестибюлях. Однако навигацию внедрили только частично, и символы привести к единому стандарту не удалось. Сначала символ представлял собой чёрную окружность вокруг буквы «М», а в 1980-х годах ее поменяли на символическое очертание тоннеля синего цвета.

Макет Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

После распада СССР в 1990-е годы символ входа в метро стали делать из каркаса-очертания буквы без засечек, а в 1996 году логотип представлял собой букву «М» с красной гирляндой по ее контуру. Стандартов снова не было, и каждый дизайнер в разных материалах, связанных с метро, изображал символ по своему желанию.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Единый формат всех символов в метро появился лишь в 2014 году. Его разработала дизайн-студия Артемия Лебедева.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Логотип лишён подложки, обводки и представляет собой большую букву «М» с засечками.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Также Лебедев представил еще одну торжественную версию буквы с неоновыми трубками, но ее нигде не использовали.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Помимо этого, в 2016 году логотип в круге в форме «булавки» стал одним из элементов фирменного стиля бренда «Московский транспорт».