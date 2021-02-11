Рейв, поминки и выступление Сталина: самые необычные события в московском метро

1. Библиотека, роддом и зал для выступлений во время Великой Отечественной войны

Станция метро "Маяковская", 1941 TASS TASS

«Заезжаю почти ежедневно. Не потому, что еду домой через эту станцию, а специально почитать газеты и другую литературу...Единственный недостаток, который невозможно устранить, - это сквозной циркулирующий воздух от движения поездов и непрерывный сплошной поток пассажиров», — так инженер-строитель Богданов (имя его не указывается) описывал станцию метро «Курская» в первый год Великой Отечественной войны.

До начала войны построили три линии московского метро, и во время бомбежек столицы СССР людей эвакуировали именно в подземку. Трудно представить, но в годы войны метро работало круглосуточно - днем поезда развозили пассажиров, а по ночам станции превращались в убежища.

Подготовка к празднованию 7 ноября 1941 года. Выступление И. Сталина с докладом , посвященным 24-ой годовщине ВОСР на торжественном заседании Моссовета. Sputnik Sputnik

На станциях находились туалеты, фонтанчики для воды и множество лежаков и детских кроватей, на которых спали граждане. Женщины с младенцами, старики и инвалиды ночевали в вагонах, рассказывается в историческом материале на сайте мэра Москвы.

На некоторых станциях лечили людей и даже принимали роды, также работали магазины и парикмахерские. Были уроки труда для детей, их учили шить и рисовать, а для взрослых устраивали кинопоказы, концерты и исторические выставки.

В метро спускался и Иосиф Сталин - 6 ноября 1941 года он выступил на «Маяковской» во время Московского городского совета депутатов. Для него пол застелили ковром, установили кафедру для выступления, а на стену перед бюстом Ленина повесили портрет главнокомандующего. После официальной части был фуршет - гостям наливали пиво в вагонах, в качестве угощений на тарелках лежали баранки и бутерброды.

2. Презентация журнала «Птюч» на «Красных воротах»

Презентация журнала "Птюч" на станции метро "Красные ворота", 1994 Николай Малышев/TASS Николай Малышев/TASS

Одноразовые стаканы и тарелки с объедками лежат прямо на перилах эскалатора, вокруг него стоят несколько молодых людей, кто в болоньевой ветровке, кто в варенках и футболке с аппликацией, кто-то и вовсе в костюме.

Все это больше напоминало модный рейв, но именно так в 1994 году прошла презентация глянцевого журнала «Птюч» - прямо на московской станции метро «Красные ворота». Собственно, в журнале чаще всего и публиковались статьи о техно-музыке и эпатажные репортажи с рейвов, в том числе из одноименного клуба в Москве, владельцу которого принадлежал журнал. Нередко на обложку журнала попадали андрогинные модели, трансвеститы и просто дизайнеры и музыканты.

«Птюч» был не в пример радикальнее. <…> «Птюч» печатал на полосу писающих мальчиков с недетских размеров членами, охотно использовал матерщину — я отчетливо помню вынос «ИДИТЕ НА Х…». Я уж не говорю про то, что девушка с обложки могла спокойно объявить: «Наркотики — это такая вещь, которая будет всегда присутствовать в моей жизни». <…>, — так о журнале отзывался один из его бывших авторов Максим Семеляк.

«Птюч» закрылся в 2003 году вместе с ушедшей эпохой 90-х. По словам журналиста Дмитрия Мишенина, журнал и должен был «сдохнуть до миллениума, яркой, уже немолодой, но все равно чертовски красивой птичкой». Тем не менее, воспоминания о его таком же ярком запуске в метро до сих пор хранится в архивах.

3. Итальянская опера на «Кропоткинской»

Исполнение оперы итальянского композитора Пьетро Масканьи "Сельская честь" во время ночного оперного концерта на станции метро "Кропоткинская" Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Московское метро обычно работает до часу ночи, к этому моменту в метро еле успевают забежать несколько зевак и сесть на последний уходящий поезд. В ночь на 14 мая 2016 года у станции метро «Кропоткинская» собралась целая толпа посетителей. В это время сотрудники метро расставляли стулья прямо на перроне, а часть станции стала небольшой сценой, на которой стоял хор из 170 человек.

Итальянская опера на «Кропоткинской» Mos.ru Mos.ru

Таким образом московский метрополитен отпраздновал свое 81-летие - для заслуженных сотрудников метро прямо на станции хор, Президентский оркестр России, дирижеры и пятеро оперных солистов исполнили оперу композитора Пьетро Масканьи «Сельская честь».

Одну из сольных партий исполнила примадонна датской королевской оперы Наталья Леонтьева.

«Моя мама во время Второй Мировой войны пряталась от бомбежек именно на этой станции», — сказала Леонтьева.

Концерт симфонического оркестра проходил на этой же станции и в 2010 году, но опера в 2016 стала более масштабным выступлением в истории метро.

4. Показ мод в депо

Показ Givenchy в депо неподалеку от станции метро "Сокол" Ольга Швейцер/TASS Ольга Швейцер/TASS

Несколько полицейских в каждом вагоне метро, счастливые пассажирки в дорогих шубах на сидениях и официанты, разносящие шампанское гостям прямо в движущемся поезде. Поезд прибывает, сразу на выходе - несколько рядов стульев и подиум, на котором вот-вот начнут дефилировать модели под музыку как будто из сериала «Секс в большом городе».

Так в 1997 году начался показ Givenchy в депо Московского метрополитена недалеко от станции метро «Сокол». Александр Маккуин лично приехал в Москву, посетил собственный бутик в ГУМе и отправился на показ. По словам журналиста газеты «Коммерсантъ», Маккуин не вышел на подиум, а решил понаблюдать за реакцией гостей со стороны.

Следующий показ в метро состоялся лишь в 2016 году на станции «Достоевская», ее закрыли ради показа Alexander Terekhov. Подиума на этот раз не было, вместо него - скользкий мраморный пол вестибюля, по которому ходили модели.

Показ коллекции модельера Александра Терехова на платформе станции метро «Достоевская», 2016 Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Показы сразу нескольких российских дизайнеров прошли в 2019 году на станции «Деловой центр», они были приурочен к открытию Moscow Fashion Week.

Модель на показе коллекции магазина Section pop-up в рамках 42-й Московской недели моды на станции "Деловой центр" Московского метрополитена Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Джапаридзе/ТАСС

Модели спускались вниз прямо на эскалаторе, а в качестве музыкального сопровождения звучал стук колес поездов.

5. Поминки на Кольцевой линии

Обнаженная по пояс девушка сидит в вагоне метро и ест вилкой что-то вроде Оливье, позируя на камеру. На переднем плане - накрытый праздничный стол с водкой и множество людей вокруг, как мужчин, так и женщин. Все они едят и пьют прямо в вагоне метро, не чокаясь. Кто-то из них параллельно читает стихи или поет песни под гитару. Вошедших гостей также угощали напитками и едой, вокруг - ни одного полицейского.

В какой-то момент один из мужчин говорит «Все, спасибо, мы сделали круг коричневый». Все начинают собираться и выходить из поезда, оставив стол прямо в вагоне.

«А стол оставляем?? Я никуда от стола не уйду!», — произносит одна из девушек. Но схватить стол не успевает - двери закрываются и поезд с объедками едет дальше.

Это не рандомный пир, а поминки арт-группы “Война” спустя 40 дней со дня смерти авангардного российского писателя-поэта Дмитрия Пригова, которые прошли в ночь с 24 на 25 августа 2007 года. Акционисты проехали полный круг кольцевой линии московского метро. Пригов при жизни нередко устраивал необычные перфомансы, одной из его самый запоминающейся акций стала медиаопера «Россия», в которой он пытался обучить кошку произносить название страны.

«Перед началом акции мы гадали, через сколько станций нас будет принимать милиция. Удивительно, но ни одного милиционера рядом с нашим вагоном так и не появилось, и это несмотря на то, что на кольцевой линии все вагоны оборудованы камерами наблюдения», — приводит автор блога plucer слова участника акции Олега Воротникова.