10 самых красивых каменных мостовых России (ФОТО)

В царской России существовала мостовая повинность - землевладельцы и сельские общины обязаны были содержать дороги в хорошем состоянии. Грунтовые дороги весной и осенью превращались в непроходимую грязь.
С конца XVII века власти принялись мостить улицы в Москве и велели замостить главные улицы в других городах. Впрочем, долгие годы мостили улицы в основном деревом, благо недостатка в материале страна не испытывала. Такое покрытие хоть было и не слишком долговечным, но новое можно было наслаивать прямо поверх старого.
Укладка мостовой в Москве, конец XIX векаГМИИ им. А. С. Пушкина
Крупные проезжие улицы часто мостили необработанными булыжниками - такое покрытие было ужасно неровным, так что проезжающие брички, конечно, невероятно тряслись и пассажиры весьма вероятно испытывали дискомфорт.
Московские извозчики, конец XIX - начало XX векаПетр Павлов / МАММ / МДФ
На некоторых улицах впоследствии сделали гладкие каменные мостовые, но обработка камня до ровного края была процессом трудоемким и долгим.
Тесаная мостовая на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеLegion Media
В середине XIX века в России начались первые скромные эксперименты по асфальтовому покрытию. И лишь в 1873 году инженер Иван Буттац наладил изготовление асфальта на заводе в Сызрани. Однако тогда оказалось, что покрывать дороги асфальтом выходило дорого.
К первой четверти XX века более 90% всех дорог в стране оставались грунтовыми. Впервые основательное асфальтирование дорог провели большевики в 1924 в Ленинграде после наводнения, которое смыло бОльшую часть торцовых мостовых - выложенных шестиугольными деревянными шайбами.
Деревянная торцовая мостовая Петербурга после наводнения 1924 годаОбщественное достояние
После чего бетон и асфальт стали основными материалами для мощения, к тому же перекрыли асфальтом и многие царские каменные и булыжные мостовые.
Сейчас при реновации улиц в некоторых городах под слоями асфальта находят старые булыжные мостовые, гораздо более стойкие в условиях российского климата. Из-за резких смен температур асфальт трескается и в нем появляются дырки.
Реновация Петровской улицы в центре Таганрога: брусчатка, скрытая под слоями асфальтаАлександра Гузева
И все же старые мостовые еще остались во многих городах. И вот самые красивые из них.
Самая известна мостовая столицы - на Красной площади. До 1920-х годов она была булыжной, а в сталинское время ее заменили брусчаткой из диабаза, вулканического камня с берегов Онежского озера, который по прочности превосходит гранит. Позже сверху это покрытие обновили и положили на бетонную подложку.
Когда в начале XVIII века Петр I строил Петербург, то ввел «каменный налог» - приказал всем прибывающим сюда судам и повозкам приводить камни, - специально для того, чтобы сразу замостить все главные улицы города. В Кронштадте есть даже уникальная чугунная мостовая.
Выборг - это филиал старой Европы недалеко от Санкт-Петербурга. Город был основан шведами и почти во всей исторической средневековой части вокруг Выборгского замка сохранились булыжные мостовые.
Бывший немецкий Кёнигсберг стал частью России, а точнее СССР, лишь после второй мировой войны. Поэтому здесь, как и в Выборге, сохранились артефакты старой Европы, в том числе и мостовые.
В пряничном туристическом Суздале хорошо сохранился исторический древнерусский центр, а вот с дорогами там беда. Булыжная мостовая сохранилась на главной площади у Гостиного двора. Кроме того, в последнее время в городе возвращают брусчатку и на другие улицы, добавляя им древнерусского колорита.
Городок Изборск на западном рубеже России известен своей мощной крепостью 14 века, которая выдержала не одну осаду немецких рыцарских орденов. Уже в XXI веке в Изборске сняли часть грунта и раскопали булыжную мостовую 18 века, которая ведет к воротам замка.
Город Тобольск в 18 веке был важным опорным пунктом освоения Сибири. Здесь сохранился и единственный в Сибири каменный кремль. Старая булыжная дорога, ведущая в кремль, словно стиснута каменными подпорными стенами.
В 19 веке с согласия императора местный губернатор начал активное мощение городских улиц (здесь даже было введено подобие «каменного налога» для прибывающих судов). В 2019 году из-за обмеления Волги на ее берегу даже нашли старую булыжную мостовую, которая долгие годы была скрыта под водой! А вот мостовую у казанского кремля в советское время закатали асфальтом - и восстановили лишь к тысячелетию города в 2005 году.
Встретить булыжную мостовую в небольшом старинном городке - редкость. В этом городе на берегу Волги велась активная речная торговля, так что тащить грузы вверх по крутым улочкам по грунтовой дороге было бы тяжело. Булыжные мостовые здесь сохранились в нескольких местах, и археологи обнаружили даже остатки мостовой 12 века!
Большинство улиц Краснодара в советское время были покрыты асфальтом, но сохранились редкие булыжные мостовые - как на улице Горького, где проходят трамвайные пути. Восстановили и положили новые мостовые также на пешеходной части главной Красной улицы.