10 самых красивых каменных мостовых России (ФОТО)

Брусчатку нечасто встретишь в русских городах сегодня: многие улицы давно закатали в асфальт. Но мы собрали для вас самые лучшие из оставшихся.

В царской России существовала мостовая повинность - землевладельцы и сельские общины обязаны были содержать дороги в хорошем состоянии. Грунтовые дороги весной и осенью превращались в непроходимую грязь.

С конца XVII века власти принялись мостить улицы в Москве и велели замостить главные улицы в других городах. Впрочем, долгие годы мостили улицы в основном деревом, благо недостатка в материале страна не испытывала. Такое покрытие хоть было и не слишком долговечным, но новое можно было наслаивать прямо поверх старого.

Укладка мостовой в Москве, конец XIX века ГМИИ им. А. С. Пушкина ГМИИ им. А. С. Пушкина

Крупные проезжие улицы часто мостили необработанными булыжниками - такое покрытие было ужасно неровным, так что проезжающие брички, конечно, невероятно тряслись и пассажиры весьма вероятно испытывали дискомфорт.

Московские извозчики, конец XIX - начало XX века Петр Павлов / МАММ / МДФ

На некоторых улицах впоследствии сделали гладкие каменные мостовые, но обработка камня до ровного края была процессом трудоемким и долгим.

Тесаная мостовая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Legion Media Legion Media

В середине XIX века в России начались первые скромные эксперименты по асфальтовому покрытию. И лишь в 1873 году инженер Иван Буттац наладил изготовление асфальта на заводе в Сызрани. Однако тогда оказалось, что покрывать дороги асфальтом выходило дорого.

К первой четверти XX века более 90% всех дорог в стране оставались грунтовыми. Впервые основательное асфальтирование дорог провели большевики в 1924 в Ленинграде после наводнения, которое смыло бОльшую часть торцовых мостовых - выложенных шестиугольными деревянными шайбами.

Деревянная торцовая мостовая Петербурга после наводнения 1924 года Общественное достояние Общественное достояние

После чего бетон и асфальт стали основными материалами для мощения, к тому же перекрыли асфальтом и многие царские каменные и булыжные мостовые.

Сейчас при реновации улиц в некоторых городах под слоями асфальта находят старые булыжные мостовые, гораздо более стойкие в условиях российского климата. Из-за резких смен температур асфальт трескается и в нем появляются дырки.

Реновация Петровской улицы в центре Таганрога: брусчатка, скрытая под слоями асфальта Александра Гузева Александра Гузева

И все же старые мостовые еще остались во многих городах. И вот самые красивые из них.

1. Красная площадь, Москва

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Самая известна мостовая столицы - на Красной площади. До 1920-х годов она была булыжной, а в сталинское время ее заменили брусчаткой из диабаза, вулканического камня с берегов Онежского озера, который по прочности превосходит гранит. Позже сверху это покрытие обновили и положили на бетонную подложку.

2. Санкт-Петербург

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Когда в начале XVIII века Петр I строил Петербург, то ввел «каменный налог» - приказал всем прибывающим сюда судам и повозкам приводить камни, - специально для того, чтобы сразу замостить все главные улицы города. В Кронштадте есть даже уникальная чугунная мостовая.

3. Выборг, Ленинградская область

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Выборг - это филиал старой Европы недалеко от Санкт-Петербурга. Город был основан шведами и почти во всей исторической средневековой части вокруг Выборгского замка сохранились булыжные мостовые.

4. Калининград

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Бывший немецкий Кёнигсберг стал частью России, а точнее СССР, лишь после второй мировой войны. Поэтому здесь, как и в Выборге, сохранились артефакты старой Европы, в том числе и мостовые.

5. Суздаль, Владимирская область

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В пряничном туристическом Суздале хорошо сохранился исторический древнерусский центр, а вот с дорогами там беда. Булыжная мостовая сохранилась на главной площади у Гостиного двора. Кроме того, в последнее время в городе возвращают брусчатку и на другие улицы, добавляя им древнерусского колорита.

6. Изборск, Псковская область

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Городок Изборск на западном рубеже России известен своей мощной крепостью 14 века, которая выдержала не одну осаду немецких рыцарских орденов. Уже в XXI веке в Изборске сняли часть грунта и раскопали булыжную мостовую 18 века, которая ведет к воротам замка.

7. Тобольск, Тюменская область

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Город Тобольск в 18 веке был важным опорным пунктом освоения Сибири. Здесь сохранился и единственный в Сибири каменный кремль. Старая булыжная дорога, ведущая в кремль, словно стиснута каменными подпорными стенами.

8. Казань, республика Татарстан

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В 19 веке с согласия императора местный губернатор начал активное мощение городских улиц (здесь даже было введено подобие «каменного налога» для прибывающих судов). В 2019 году из-за обмеления Волги на ее берегу даже нашли старую булыжную мостовую, которая долгие годы была скрыта под водой! А вот мостовую у казанского кремля в советское время закатали асфальтом - и восстановили лишь к тысячелетию города в 2005 году.

9. Плес, Ивановская область

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Встретить булыжную мостовую в небольшом старинном городке - редкость. В этом городе на берегу Волги велась активная речная торговля, так что тащить грузы вверх по крутым улочкам по грунтовой дороге было бы тяжело. Булыжные мостовые здесь сохранились в нескольких местах, и археологи обнаружили даже остатки мостовой 12 века!

10. Краснодар

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Большинство улиц Краснодара в советское время были покрыты асфальтом, но сохранились редкие булыжные мостовые - как на улице Горького, где проходят трамвайные пути. Восстановили и положили новые мостовые также на пешеходной части главной Красной улицы.