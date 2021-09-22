7 необыкновенных крепостей России, которые не сохранились до наших дней

Множество удивительных оборонительных строений в России не сохранились до наших дней. Но мы можем увидеть их на старинных гравюрах, картинах и даже фото.

1. Китай-город

Китайгородская стена, фото 1887 Общественное достояние Общественное достояние

Кремль был не единственной крепостью в Москве. В середине XVI века правящая тогда Елена Глинская, мать Ивана Грозного, решила построить еще одну защитную линию вокруг сердца столицы. Китайгородская стена длиной 2.5 километров была сооружена за рекордное время, высотой она была ниже кремлевской, но толще - и более приспособлена для установки орудий.

Вид Китайгородской стены изнутри. Проломные ворота (слева) на Лубянскую пл. Вдали Ильинская башня, 1920-е Общественное достояние Общественное достояние

Стена оправдала себя и выдержала несколько нападений, однако, в конце XVIII века перестала иметь фортификационное значение. Долгое время она была просто символом старой Москвы, но в сталинское время город решили кардинально реконструировать. Требовалось расширить улицы и построить новые проезды, а Китайгородская стена сильно затрудняла движение - она имела лишь восемь въездных ворот.

Отреставрированный участок стены Legion Media Legion Media

В 1930-х годах ее снесли, однако, несколько участков стены уцелели, и в 1990-е и 2000-е их даже отреставрировали.

2. Белый город

Аполлинарий Васнецов. Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926 Музей Москвы Музей Москвы

Еще одним крепостным кольцом Москвы была Белогородская стена, построенная уже вокруг Китай-города в конце XVI века. В Смутное время стена «Белого города» сильно пострадала и вскоре перестала быть надежной защитой города. Горожане начали разбирать ее на камни и строить из них дома.

В конце XVIII века Екатерина II велела снести стену, а на ее месте появилась дорога - нынешнее Бульварное кольцо.

"Яма" на Хохловской площади Сергей Ведяшкин/Moskva Agency Сергей Ведяшкин/Moskva Agency

Останки фундамента стены в некоторых местах сохранились - например, на Хохловской площади вокруг такого кусочка стены теперь модное общественное пространство «Яма».

3. Серпуховский кремль

Аполлинарий Васнецов. Древний Серпухов. 1920 Серпуховский историко-художественный музей Серпуховский историко-художественный музей

Кремль были во многих русских городах, только в нынешней Московской области около десяти кремлей, однако, многие из них не уцелели до наших дней. Так от кремля XIV века в Серпухове осталось лишь пару фрагментов крепостной стены и фундамент.

Соборная гора, Серпухов Legion Media Legion Media

Строился он как важный оборонительный пункт на пути татаро-монгол на Москву. В середине же XVIII века Серпухов совершенно утратил свое военное значение и стену начали разбирать, в 1930-е же остатки стены пустили на строительство московского метро. Сейчас высокий холм, на котором располагался кремль, называют «Соборной горой».

4. Иркутский кремль

Николаас Витсен. План Иркутского кремля, 1692 Общественное достояние Общественное достояние

Он мог быть самым восточным кремлем России, если бы дожил до наших дней. Однако теперь в Сибири остался лишь один кремль - в Тобольске. Когда в XVII веке осваивали восточную Сибирь и Иркутск, то построили деревянный острог, а позже на его месте кремль.

Спасская церковь в Иркутстке Legion Media Legion Media

За свою историю он ни разу ни от кого не оборонялся, а границы России расширились и смысл в крепости совсем пропал, к тому же большой пожар сильно повредил стены. В XIX веке на территории бывшего кремля разбили сад, а о самом сооружении напоминает теперь лишь одна из самых старых каменных построек города - Спасская церковь.

5. Владимирский детинец

Макет древнего Владимира в местном историческом музее Voevoda (CC BY-SA 4.0) Voevoda (CC BY-SA 4.0)

Город Владимир в 200 км от Москвы был в XII—XIV веках столицей сильнейшего русского княжества и вообще претендовал на то, чтобы стать столицей всей Руси. В XII же веке здесь строится мощная фортификационная система с насыпными валами и несколькими уровнями крепостных стен. Стена была сильно повреждена во время штурма города татаро-монголами в XIII веке. Позже ее восстановили, но с усилением Москвы город утратил свое значение и стал постепенно приходить в упадок, а стена ветшала и в итоге была утрачена.

Успенский собор и древнейшая часть Владимира Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0) Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0)

С тех пор до наших дней сохранились каменные постройки XII века: Успенский собор, а также Золотые ворота в город. По легенде, проезжая в 1767 году во Владимир через Золотые ворота, карета Екатерины II завязла в луже, так что императрица разгневалась и велела срыть древние насыпные валы, чтобы можно было объехать ворота.

Золотые ворота Legion Media Legion Media

Фрагмент одного из валов видно на фото слева.

6. Крепость Ям

О. Косвинцев «Крепость Ямгород. XV век» (2004) Кингисеппский историко-краеведческий музей Кингисеппский историко-краеведческий музей

Сейчас это город Кингисепп Ленинградской области, а в XIV веке Новгородская республика построила на берегу реки Луги крепость для защиты от Ливонского ордена. Возведенная в рекордные 33 дня, крепость Ям выдержала все многочисленные осады.

Остатки угловой башни Дмитрий Кудряшов (CC BY-SA 4.0) Дмитрий Кудряшов (CC BY-SA 4.0)

Потом ее перестроили - она была захвачена шведами, те ее опять перестроили, и наконец в 1703 году ее отбил обратно Петр I. Опасность со стороны шведов миновала и крепость разобрали.

Вал крепостной стены - сейчас часть Летнего сада в городе Кингисепп, Ленинградская область Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

В настоящее время на месте крепости находится парк, а также крупная археологическая площадка - здесь находят останки стен, построенных в разные века.

7. Островская крепость

Крепость Остров, конец XIX века Общественное достояние Общественное достояние

На западной рубеже древней Руси, в Псковской области, было множество защитных крепостей, которые строили в страхе нападения Ливонского ордена. Одна из них - Изборская крепость - выдержала несколько осад рыцарей, но сохранилась до наших дней.

А вот крепости в городе Остров повезло меньше - серьезное разрушение принесло ей в конце XVI века войско польского короля Стефана Батория. После город пришел в упадок и нужды в восстановлении фортификационных сооружений не было - в XVII веке крепость почти полностью была утрачена.

Церковь Святого Николая в городе Остров Псковской области A.Savin/WikiCommons A.Savin/WikiCommons

Во время Второй Мировой Остров оккупировали нацисты и окончально разрушили древние постройки. Сегодня от Островской крепости осталась лишь одна каменная церковь Церковь Николая Чудотворца (построенная в 1542 году).