7 необыкновенных крепостей России, которые не сохранились до наших дней

Варварские ворота Китай-городаПетр Павлов/МАММ/МДФ
Китайгородская стена, фото 1887Общественное достояние
Кремль был не единственной крепостью в Москве. В середине XVI века правящая тогда Елена Глинская, мать Ивана Грозного, решила построить еще одну защитную линию вокруг сердца столицы. Китайгородская стена длиной 2.5 километров была сооружена за рекордное время, высотой она была ниже кремлевской, но толще - и более приспособлена для установки орудий.
Вид Китайгородской стены изнутри. Проломные ворота (слева) на Лубянскую пл. Вдали Ильинская башня, 1920-еОбщественное достояние
Стена оправдала себя и выдержала несколько нападений, однако, в конце XVIII века перестала иметь фортификационное значение. Долгое время она была просто символом старой Москвы, но в сталинское время город решили кардинально реконструировать. Требовалось расширить улицы и построить новые проезды, а Китайгородская стена сильно затрудняла движение - она имела лишь восемь въездных ворот.
Отреставрированный участок стеныLegion Media
В 1930-х годах ее снесли, однако, несколько участков стены уцелели, и в 1990-е и 2000-е их даже отреставрировали.
Аполлинарий Васнецов. Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926Музей Москвы
Еще одним крепостным кольцом Москвы была Белогородская стена, построенная уже вокруг Китай-города в конце XVI века. В Смутное время стена «Белого города» сильно пострадала и вскоре перестала быть надежной защитой города. Горожане начали разбирать ее на камни и строить из них дома.
В конце XVIII века Екатерина II велела снести стену, а на ее месте появилась дорога - нынешнее Бульварное кольцо.
"Яма" на Хохловской площадиСергей Ведяшкин/Moskva Agency
Останки фундамента стены в некоторых местах сохранились - например, на Хохловской площади вокруг такого кусочка стены теперь модное общественное пространство «Яма».
Аполлинарий Васнецов. Древний Серпухов. 1920Серпуховский историко-художественный музей
Кремль были во многих русских городах, только в нынешней Московской области около десяти кремлей, однако, многие из них не уцелели до наших дней. Так от кремля XIV века в Серпухове осталось лишь пару фрагментов крепостной стены и фундамент.
Соборная гора, СерпуховLegion Media
Строился он как важный оборонительный пункт на пути татаро-монгол на Москву. В середине же XVIII века Серпухов совершенно утратил свое военное значение и стену начали разбирать, в 1930-е же остатки стены пустили на строительство московского метро. Сейчас высокий холм, на котором располагался кремль, называют «Соборной горой».
Николаас Витсен. План Иркутского кремля, 1692Общественное достояние
Он мог быть самым восточным кремлем России, если бы дожил до наших дней. Однако теперь в Сибири остался лишь один кремль - в Тобольске. Когда в XVII веке осваивали восточную Сибирь и Иркутск, то построили деревянный острог, а позже на его месте кремль.
Спасская церковь в ИркутсткеLegion Media
За свою историю он ни разу ни от кого не оборонялся, а границы России расширились и смысл в крепости совсем пропал, к тому же большой пожар сильно повредил стены. В XIX веке на территории бывшего кремля разбили сад, а о самом сооружении напоминает теперь лишь одна из самых старых каменных построек города - Спасская церковь.
Макет древнего Владимира в местном историческом музееVoevoda (CC BY-SA 4.0)
Город Владимир в 200 км от Москвы был в XII—XIV веках столицей сильнейшего русского княжества и вообще претендовал на то, чтобы стать столицей всей Руси. В XII же веке здесь строится мощная фортификационная система с насыпными валами и несколькими уровнями крепостных стен. Стена была сильно повреждена во время штурма города татаро-монголами в XIII веке. Позже ее восстановили, но с усилением Москвы город утратил свое значение и стал постепенно приходить в упадок, а стена ветшала и в итоге была утрачена.
Успенский собор и древнейшая часть ВладимираMikhey77777 (CC BY-SA 4.0)
С тех пор до наших дней сохранились каменные постройки XII века: Успенский собор, а также Золотые ворота в город. По легенде, проезжая в 1767 году во Владимир через Золотые ворота, карета Екатерины II завязла в луже, так что императрица разгневалась и велела срыть древние насыпные валы, чтобы можно было объехать ворота.
Золотые воротаLegion Media
Фрагмент одного из валов видно на фото слева.
О. Косвинцев «Крепость Ямгород. XV век» (2004)Кингисеппский историко-краеведческий музей
Сейчас это город Кингисепп Ленинградской области, а в XIV веке Новгородская республика построила на берегу реки Луги крепость для защиты от Ливонского ордена. Возведенная в рекордные 33 дня, крепость Ям выдержала все многочисленные осады.
Остатки угловой башниДмитрий Кудряшов (CC BY-SA 4.0)
Потом ее перестроили - она была захвачена шведами, те ее опять перестроили, и наконец в 1703 году ее отбил обратно Петр I. Опасность со стороны шведов миновала и крепость разобрали.
Вал крепостной стены - сейчас часть Летнего сада в городе Кингисепп, Ленинградская областьЕкатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)
В настоящее время на месте крепости находится парк, а также крупная археологическая площадка - здесь находят останки стен, построенных в разные века.
Крепость Остров, конец XIX векаОбщественное достояние
На западной рубеже древней Руси, в Псковской области, было множество защитных крепостей, которые строили в страхе нападения Ливонского ордена. Одна из них - Изборская крепость - выдержала несколько осад рыцарей, но сохранилась до наших дней.
А вот крепости в городе Остров повезло меньше - серьезное разрушение принесло ей в конце XVI века войско польского короля Стефана Батория. После город пришел в упадок и нужды в восстановлении фортификационных сооружений не было - в XVII веке крепость почти полностью была утрачена.
Церковь Святого Николая в городе Остров Псковской областиA.Savin/WikiCommons
Во время Второй Мировой Остров оккупировали нацисты и окончально разрушили древние постройки. Сегодня от Островской крепости осталась лишь одна каменная церковь Церковь Николая Чудотворца (построенная в 1542 году).