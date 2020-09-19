Изборск - крепость, которая спасла Россию (ФОТО)

Сейчас это небольшая деревня в Псковской области. А в Древней Руси это был стратегически важный центр обороны, который не раз отбивал атаки самых разных захватчиков.

С города Изборск на западном рубеже России практически началось Российское государство. Согласно легенде, в 862 году разрозненные русские князья призвали варягов править ими. На Русь прибыло три викинга: Рюрик, который стал править сильной Новгородской республикой, а также его младшие братья: Синеус взял Белозерск, а Трувор отправился в Изборск. Однако Трувор умер через пару лет (его предположительная могила сохранилась до наших дней).

Strokin.ru (CC BY 3.0) Strokin.ru (CC BY 3.0)

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С XIII века на город регулярно нападали рыцарские ордены, с которыми Русь вела войну, поэтому в 1330 году здесь была построена мощная крепость. За столетие она выдержала восемь серьезных осад ливонцев, самая долгая длилась 18 дней. Ливонцы прозвали Изборск «железным городом» - стены крепости не пострадали даже от таранов. Лишь немногим удавалось взять крепость - одним из них был, например, польско-литовский король Стефан Баторий в XVI веке.

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Когда Петр I основал Санкт-Петербург, Изборск, как и Псков, потеряли свое значение и стали провинциальными захолустными городами. Во время Второй мировой войны город и крепость оккупировали немецкие войска.

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Сейчас крепость - место популярное среди туристов и православных паломников. Неподалеку есть Словенские ключи, которые считаются святыми. Они бьют прямо из склона холма и впадают в озеро, куда приплывают лебеди. Сюда приезжают паломники за святой водой.

Werru (CC BY-SA 3.0) Werru (CC BY-SA 3.0)

Strokin.ru (CC BY 3.0) Strokin.ru (CC BY 3.0)

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В крепости есть уникальный Никольский собор XIV века, а неподалеку, рядом с могилой Трувора, стоит Церковь Николы на Городище XVII века.