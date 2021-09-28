Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир

Даши Намдаков на открытии персональной выставке в Лондоне, 2014Ian Gavan/Getty Images for Halcyon Gallery
Имя художника переводится с бурятского как «удачливое солнце», а предки считали, что имя и судьба сакральным образом связаны. В детстве Намдаков серьезно заболел, и традиционная медицина оказалась бессильна. Отчаявшиеся родители ответили мальчика к шаманке. Она помогла, но сказала, что болезнь – плата за разрыв связей с природой. Полностью излечившись уже на следующий день, мальчик более не терял связи ни с природой, ни с корнями.
Художественный талант передался Даши по наследству - в семье было много мастеров, и отец был известным бурятским художником. «Любовь к творчеству передали мне предки и родители. Они прежде всего труженики, способные постоянно учиться новому. Да и большую семью надо было поднимать. Так и появилась в нашей семье склонность к ремеслам, созиданию и, я думаю, развитию», - говорит Даши.
В родном бурятском селе Даши буквально пропитался древними буддистскими легендами о сказочных существах, таинственных духах и силах стихии и природы. Поэтому именно они - основная тема его творчества.
Позже он поехал учиться в Новосибирск, а потом в Красноярск, а позже переехал в столицу Бурятии Улан-Удэ, обзавелся семьей. Путь к признанию был нелегким: Даши работал ювелиром, а на вырученные деньги покупал бронзу и другие материалы для своих скульптур. Жена не возражала - лишь бы творческий потенциал был реализован.
Первая персональная выставка 33-летнего художника состоялась в 2000 году в Иркутске, затем были показы скульптур в Бурятии и Монголии. Его заметили, и в 2002 году предложили поучаствовать в групповой выставке в Центральном Доме Художника в Москве, куда он вскоре переехал. Через год в столице состоялась уже персональная выставка в Музее Искусств народов Востока. Кроме того, скульптора наградили Серебряной медалью Академии Художеств. С тех пор началась его международная биография с выставками по всему миру, от Нью-Йорка до Гуанчжоу.
«Раньше я думал, что мое искусство интересно только жителям моего региона. Однако произошло так, что работы понравились людям в других местах. Надеюсь, что мои скульптуры интересны как нечто новое и будоражащее чувства», - говорит Даши.
Скульптура Чингисхана два года стояла в лондонском Гайд-паркеАрт-фонд Даши Намдакова
Сейчас его произведения хранятся в Российском этнографическом музее, Эрмитаже и многих других музеях мира.
Даже в московском метро на строящейся станции «Новомосковская» появится композиция Даши.
Но несмотря на успех, одной из своих самых больших творческих побед Даши считает композицию «Царская охота» в сибирском городе Кызыл, столице республики Тыва. «Тыва — изумительной красоты край, с такой древней историей, что дух захватывает», - говорит Даши.
Скульптурная композиция “Царская охота”Арт-фонд Даши Намдакова
«Я попытался передать поэтику ритуала, восстановив его не по науке, а по собственному воображению. Рядом начинается великая река Енисей, в окружении предгорья Саян. Эпичность разлита в воздухе».
Набережная Енисея в Кызыле - “Царская охота”. Вдали другая работа Даши - “Центр Азии”Арт-фонд Даши Намдакова
Попутешествовав по миру, пожив в Иркутске, Лондоне и Москве, известный скульптор вернулся в родную бурятскую деревню.
«Моя Родина, деревня Укурик в Забайкалье, в последние десятилетия опустела и могла совсем исчезнуть с карты региона, как и многие другие деревни. Поэтому мы с моими земляками решили оживить село», - говорит Даши.
В августе 2021 года он открыл здесь свою мастерскую и парк деревянных скульптур «Тужи». В планах - создание туристического бренда «Тужи», по название местности, которое переводится с бурятского как «долина ремесел».
В Тужи он начал активно работать с деревом. «Для меня это новый вызов, там другая фактура, нужно не сломать естество ствола, найти образ и передать его в гармонии с материалом, очень интересно».
«Мы бы хотели, чтобы внуки через десять лет с удовольствием приезжали и вместе учились обрабатывать дерево, чтобы общались на родном бурятском языке», - говорит Даши. По его словам, убежав из мегаполиса в тайгу, он стремится обрести свободу.
Вот работы Даши Намдакова в России и в разных странах мира: