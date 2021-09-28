Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир

Скульптуры Даши Намдакова можно увидеть и в лондонском парке, и в московском метро, и на байкальском острове Ольхон. Они передают неразрывность связи человека и природы в буддистском понимании.

Имя художника переводится с бурятского как «удачливое солнце», а предки считали, что имя и судьба сакральным образом связаны. В детстве Намдаков серьезно заболел, и традиционная медицина оказалась бессильна. Отчаявшиеся родители ответили мальчика к шаманке. Она помогла, но сказала, что болезнь – плата за разрыв связей с природой. Полностью излечившись уже на следующий день, мальчик более не терял связи ни с природой, ни с корнями.

От бурятского села до Лондона

Художественный талант передался Даши по наследству - в семье было много мастеров, и отец был известным бурятским художником. «Любовь к творчеству передали мне предки и родители. Они прежде всего труженики, способные постоянно учиться новому. Да и большую семью надо было поднимать. Так и появилась в нашей семье склонность к ремеслам, созиданию и, я думаю, развитию», - говорит Даши.

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

В родном бурятском селе Даши буквально пропитался древними буддистскими легендами о сказочных существах, таинственных духах и силах стихии и природы. Поэтому именно они - основная тема его творчества.

Позже он поехал учиться в Новосибирск, а потом в Красноярск, а позже переехал в столицу Бурятии Улан-Удэ, обзавелся семьей. Путь к признанию был нелегким: Даши работал ювелиром, а на вырученные деньги покупал бронзу и другие материалы для своих скульптур. Жена не возражала - лишь бы творческий потенциал был реализован.

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

Первая персональная выставка 33-летнего художника состоялась в 2000 году в Иркутске, затем были показы скульптур в Бурятии и Монголии. Его заметили, и в 2002 году предложили поучаствовать в групповой выставке в Центральном Доме Художника в Москве, куда он вскоре переехал. Через год в столице состоялась уже персональная выставка в Музее Искусств народов Востока. Кроме того, скульптора наградили Серебряной медалью Академии Художеств. С тех пор началась его международная биография с выставками по всему миру, от Нью-Йорка до Гуанчжоу.

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

«Раньше я думал, что мое искусство интересно только жителям моего региона. Однако произошло так, что работы понравились людям в других местах. Надеюсь, что мои скульптуры интересны как нечто новое и будоражащее чувства», - говорит Даши.

Скульптура Чингисхана два года стояла в лондонском Гайд-парке Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

Сейчас его произведения хранятся в Российском этнографическом музее, Эрмитаже и многих других музеях мира.

Даже в московском метро на строящейся станции «Новомосковская» появится композиция Даши.

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

Но несмотря на успех, одной из своих самых больших творческих побед Даши считает композицию «Царская охота» в сибирском городе Кызыл, столице республики Тыва. «Тыва — изумительной красоты край, с такой древней историей, что дух захватывает», - говорит Даши.

Скульптурная композиция “Царская охота” Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

«Я попытался передать поэтику ритуала, восстановив его не по науке, а по собственному воображению. Рядом начинается великая река Енисей, в окружении предгорья Саян. Эпичность разлита в воздухе».

Набережная Енисея в Кызыле - “Царская охота”. Вдали другая работа Даши - “Центр Азии” Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

Назад к корням

Попутешествовав по миру, пожив в Иркутске, Лондоне и Москве, известный скульптор вернулся в родную бурятскую деревню.

«Моя Родина, деревня Укурик в Забайкалье, в последние десятилетия опустела и могла совсем исчезнуть с карты региона, как и многие другие деревни. Поэтому мы с моими земляками решили оживить село», - говорит Даши.

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

В августе 2021 года он открыл здесь свою мастерскую и парк деревянных скульптур «Тужи». В планах - создание туристического бренда «Тужи», по название местности, которое переводится с бурятского как «долина ремесел».

В Тужи он начал активно работать с деревом. «Для меня это новый вызов, там другая фактура, нужно не сломать естество ствола, найти образ и передать его в гармонии с материалом, очень интересно».

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

«Мы бы хотели, чтобы внуки через десять лет с удовольствием приезжали и вместе учились обрабатывать дерево, чтобы общались на родном бурятском языке», - говорит Даши. По его словам, убежав из мегаполиса в тайгу, он стремится обрести свободу.

Вот работы Даши Намдакова в России и в разных странах мира:

1. «Трансформация», на территории кампуса Сибирского Федерального Университета в Красноярске

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

2. «Медитация», Сады Этрета в Нормандии, Франция

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

3. «Зиланты», Казань

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

4. «Хранительница», Гайд-парк в Лондоне (временная выставка 2015 год)

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

5. Барельеф в главном Храме Вооруженных сил в Кубинке (фрагмент)

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

6. «Птица и тигр», Галерея В. Бронштейна, Иркутск

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

7. «Хранитель Байкала», остров Ольхон, озеро Байкал

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

8. «Центр Азии», скульптурный комплекс в городе Кызыл, республика Тыва

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

9. «Золотая Шория», город Таштагол, Кемеровская область

Арт-фонд Даши Намдакова Арт-фонд Даши Намдакова

10. «Четверо дружных», поселок Агинское, Забайкальский край