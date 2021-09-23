Русский балет, каким вы его еще не видели (ФОТО)

Нина Аловерт (р. 1935) начала свою карьеру фотографа в Кировском театре, сейчас это Мариинский театр, один из самых известных балетных сцен не только Санкт-Петербурга, но и всей России. В 1970-х Нина эмигрировала в США, но продолжала снимать русских танцовщиков, когда они приезжали на гастроли.

Она получила несколько крупных балетных премий за то, претворяла в жизнь сложную миссию - сближение русской и американской культур. Фото Нины Аловерт опубликованы в авторитетных книгах о балете, кроме того, она выпустила несколько авторских альбомов. На ее фото величайшие танцоры: от Михаила Барышникова до Николая Цискаридзе. Давай взглянем на некоторые из них.

1. Наталья Макарова в балете «Баядерка». Американский балетный театр, 1980

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

2. Михаил Барышников в балете «Кающийся». Театр Марты Грэм, 1988

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

3. Андрис Лиепа в Бостоне, 1988

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

4. Жанна Аюпова танцует в балете «Жизель» А. Адана. Гастроли Кировского театра в Вашингтоне, 1989

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

5. Алтынай Асылмуратова и Константин Заклинский в балете «Аполлон» Игоря Стравинского. Хореография Джорджа Баланчина. Кировский театр, 1992

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

6. Владимир Малахов. Студийная съемка. Нью-Йорк, 1994

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

7. Елена Кузьмина и Игорь Марков в балете «Красная Жизель». Театр балета Бориса Эйфмана, 1997

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

8. Валерий Михайловский исполняет «Умирающего лебедя». Нью-Йорк, 1998

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

9. Светлана Захарова в балете «Жизель». Мариинский театр, 1998

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

10. Альберт Галичанин танцует Мольер в балете «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Театр балета Бориса Эйфмана, 2001

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

11. Диана Вишнева танцует «Умирающего Лебедя», 2008

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

12. Николай Цискаридзе танцует в балете «Нарцисс» Н. Черепнина в рамках тура «Короли танца», 2009

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

13. Нина Капцова и Артем Овчаренко в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Хореография Юрия Григоровича. Большой театр, 2011

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

14. Диана Вишнева в балете «Лабиринт». Театр Марты Грэм, 2012

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

15. Денис Родькин в балете Спартак. Большой театр на гастролях в Нью-Йорке, 2014

Нина Аловерт/Пресс фото Нина Аловерт/Пресс фото

Ретроспектива балетного фотографа Нины Аловерт «Мгновение танца» будет представлена в Музее П. И. Чайковского в Москве с 27 сентября 2021 года.