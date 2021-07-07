5 иностранцев, ставших сегодня звездами балета в России

1. Мей Нагахиса, Япония

Наталья Разина/Мариинский театр Наталья Разина/Мариинский театр

Недавно Мей Нагахису перевели в разряд первых солистов петербургского Мариинского театра. В театральном табели о рангах это последняя строчка перед вершиной – званием прима-балерины. Для одного из ведущих театров мира это невероятная скорость подъема. В Мариинском она дебютировала в 15 лет – случай в истории редчайший, а для иностранки, вероятно, первый. Тогда Мей была студенткой знаменитой Академии принцессы Грейс в Монако, в которую попала благодаря конкурсу Youth America Grand Prix. Казалось, сама судьба вела ее в знаменитый Балет Монте-Карло Жан-Кристофа Майо, но сам хореограф признал, что возможности хрупкой крошечной японки в классическом балете гораздо шире, чем требуют его постановки, и отпустил ее в большой мир. В 17 она приехала в Петербург. Несмотря на то, что после сенсационных дебютов за ней наблюдали Европа, Америка и Япония, непринужденно начала танцевать маленькие соло – и ее Амура в «Дон Кихоте» и Бабочку в «Карнавале» обсуждали так, будто они стали главными героинями. Но за трепетной внешностью скрывается отточенная солидная техника, которая позволила Мей превратиться и в ликующую на пороге взрослой жизни Машу из «Щелкунчика», и в умирающую от предательства Жизель, и в героиню восточных легенд принцессу Ширин.

2. Булган Рэнцэндорж, Монголия

Антон Завьялов/Пермский театр оперы и балета Антон Завьялов/Пермский театр оперы и балета

Новое поколение артистов балета с выпускных экзаменов в балетной школе сразу бросили на главные партии в трехактных балетах. Булган Рэнцэндорж к этому оказалась готова: в багаже была победа на одном из сложнейших международных конкурсов «Арабеск». В соревновании с опытными солистами ученица Булган завоевала вторую премию. «Арабеск» проводится в Перми. Это город, который еще с 1960-х готовит кадры для монгольского балета. Рэнцэндорж тоже провела там восемь лет и должна была после учебы вернуться домой. Но ей предложили остаться в Перми, где в театре происходила смена поколений. В первый же месяц работы она станцевала Одетту-Одиллию в «Лебедином озере». Ввод был настолько удачным, что партии хлынули, как из рога изобилия: за первый сезон она освоила половину репертуара и второй начала уже прима-балериной. В премьере «Баядерки» она танцевала в ансамбле с Марией Александровой, одной из самых виртуозных и харизматичных балерин Большого театра. И хотя сезон был смят налетевшей пандемией, для Рэнцэндорж он оказался плодотворным – Пермский театр транслировал в интернете большие классические спектакли с ее участием.

3. Томоха Терада, Япония

Ольга Керелюк Ольга Керелюк

Японский танцовщик приехал на Урал семь лет назад, зная о Екатеринбурге только то, что там есть обитающая в старинном театральном здании балетная труппа с первоклассным репертуаром. Выпускник академии Кировского балета, принесшей традиции русского балета в Америку, не предполагал, что жизнь в столице Урала ему покажется более комфортной, чем в Вашингтоне и родной Осаке. Найти себя в большом коллективе с собственными традициями было непросто. Но со временем невысокий и стремительный Томоха занял положение главного виртуоза. Этот статус он подтвердил золотой медалью престижного международного конкурса «Арабеск» в Перми. Зрители же впадают в экстаз, когда легконогий японец с огромным прыжком залихватски танцует в концертах гопак – вариацию Остапа из советского балета «Тарас Бульба».

4. Аманда Гомес, Бразилия

Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля

Балерина Татарского театра оперы и балета родилась в тысячах километров от балетных театров. Но ее детство совпало с созданием в родной Бразилии Школы Большого театра. Попав туда, она училась по программе российских хореографических училищ у экс-солистки Большого театра Галины Кравченко. Та и соединила Аманду с руководителями Татарского театра оперы и балета в Казани. Бразильянка с атакующей манерой танца прошла в труппе все ступени театральной иерархии. Право на звание примы она подтвердила «золотом» знаменитого международного конкурса в Москве в Большом театре. А всероссийской любимицей Аманда стала несколько лет назад благодаря телешоу «Большой балет», где от тура к туру она представала то французской принцессой Авророй, то героической Лауренсией, то героиней татарской сказки.

5. Марчелло Пелиццони, Италия

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

Итальянское имя этого танцовщика, представляющего Восточную Сибирь, выучили все балетоманы, год назад смотревшие телешоу «Большой балет». Дуэт Марчелло с Анной Федосовой оказался среди любимцев публики – высокий красавец выглядел настоящим принцем рядом с трепетной партнершей. В Сибирь уроженец Пармы попал транзитом через Москву, где он четыре года учился в академии хореографии. Выбрав для работы Красноярск, Марчелло получил то, о чем мечтают все выпускники: частые выходы на сцену, персональных репетиторов, ежегодные международные гастроли. Столичная подготовка позволила ему не выстаивать годами в кордебалете – на третьем сезоне службы в его репертуаре уже есть все «роли мечты»: Альберт в «Жизели», принцы во всех балетах Чайковского – «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике», Ромео, Принц в «Золушке», Хозе в «Кармен-сюите». А впереди участие в совершенно новой постановке забытого хита эпохи романтизма – «Катарине, дочери разбойника».