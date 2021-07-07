5 иностранцев, ставших сегодня звездами балета в России

Недавно Мей Нагахису перевели в разряд первых солистов петербургского Мариинского театра. В театральном табели о рангах это последняя строчка перед вершиной – званием прима-балерины. Для одного из ведущих театров мира это невероятная скорость подъема. В Мариинском она дебютировала в 15 лет – случай в истории редчайший, а для иностранки, вероятно, первый. Тогда Мей была студенткой знаменитой Академии принцессы Грейс в Монако, в которую попала благодаря конкурсу Youth America Grand Prix. Казалось, сама судьба вела ее в знаменитый Балет Монте-Карло Жан-Кристофа Майо, но сам хореограф признал, что возможности хрупкой крошечной японки в классическом балете гораздо шире, чем требуют его постановки, и отпустил ее в большой мир. В 17 она приехала в Петербург. Несмотря на то, что после сенсационных дебютов за ней наблюдали Европа, Америка и Япония, непринужденно начала танцевать маленькие соло – и ее Амура в «Дон Кихоте» и Бабочку в «Карнавале» обсуждали так, будто они стали главными героинями. Но за трепетной внешностью скрывается отточенная солидная техника, которая позволила Мей превратиться и в ликующую на пороге взрослой жизни Машу из «Щелкунчика», и в умирающую от предательства Жизель, и в героиню восточных легенд принцессу Ширин.
Новое поколение артистов балета с выпускных экзаменов в балетной школе сразу бросили на главные партии в трехактных балетах. Булган Рэнцэндорж к этому оказалась готова: в багаже была победа на одном из сложнейших международных конкурсов «Арабеск». В соревновании с опытными солистами ученица Булган завоевала вторую премию. «Арабеск» проводится в Перми. Это город, который еще с 1960-х готовит кадры для монгольского балета. Рэнцэндорж тоже провела там восемь лет и должна была после учебы вернуться домой. Но ей предложили остаться в Перми, где в театре происходила смена поколений. В первый же месяц работы она станцевала Одетту-Одиллию в «Лебедином озере». Ввод был настолько удачным, что партии хлынули, как из рога изобилия: за первый сезон она освоила половину репертуара и второй начала уже прима-балериной. В премьере «Баядерки» она танцевала в ансамбле с Марией Александровой, одной из самых виртуозных и харизматичных балерин Большого театра. И хотя сезон был смят налетевшей пандемией, для Рэнцэндорж он оказался плодотворным – Пермский театр транслировал в интернете большие классические спектакли с ее участием.
Японский танцовщик приехал на Урал семь лет назад, зная о Екатеринбурге только то, что там есть обитающая в старинном театральном здании балетная труппа с первоклассным репертуаром. Выпускник академии Кировского балета, принесшей традиции русского балета в Америку, не предполагал, что жизнь в столице Урала ему покажется более комфортной, чем в Вашингтоне и родной Осаке. Найти себя в большом коллективе с собственными традициями было непросто. Но со временем невысокий и стремительный Томоха занял положение главного виртуоза. Этот статус он подтвердил золотой медалью престижного международного конкурса «Арабеск» в Перми. Зрители же впадают в экстаз, когда легконогий японец с огромным прыжком залихватски танцует в концертах гопак – вариацию Остапа из советского балета «Тарас Бульба».
Балерина Татарского театра оперы и балета родилась в тысячах километров от балетных театров. Но ее детство совпало с созданием в родной Бразилии Школы Большого театра. Попав туда, она училась по программе российских хореографических училищ у экс-солистки Большого театра Галины Кравченко. Та и соединила Аманду с руководителями Татарского театра оперы и балета в Казани. Бразильянка с атакующей манерой танца прошла в труппе все ступени театральной иерархии. Право на звание примы она подтвердила «золотом» знаменитого международного конкурса в Москве в Большом театре. А всероссийской любимицей Аманда стала несколько лет назад благодаря телешоу «Большой балет», где от тура к туру она представала то французской принцессой Авророй, то героической Лауренсией, то героиней татарской сказки.
Итальянское имя этого танцовщика, представляющего Восточную Сибирь, выучили все балетоманы, год назад смотревшие телешоу «Большой балет». Дуэт Марчелло с Анной Федосовой оказался среди любимцев публики – высокий красавец выглядел настоящим принцем рядом с трепетной партнершей. В Сибирь уроженец Пармы попал транзитом через Москву, где он четыре года учился в академии хореографии. Выбрав для работы Красноярск, Марчелло получил то, о чем мечтают все выпускники: частые выходы на сцену, персональных репетиторов, ежегодные международные гастроли. Столичная подготовка позволила ему не выстаивать годами в кордебалете – на третьем сезоне службы в его репертуаре уже есть все «роли мечты»: Альберт в «Жизели», принцы во всех балетах Чайковского – «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике», Ромео, Принц в «Золушке», Хозе в «Кармен-сюите». А впереди участие в совершенно новой постановке забытого хита эпохи романтизма – «Катарине, дочери разбойника».