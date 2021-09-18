Волшебные ФОТО советского Ленинграда

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На фотографиях Владимира Богданова вы не найдете парадов и счастливых рабочих с транспарантами. Он запечатлел настоящую жизнь родного города: магические набережные, маленькие дворики и простых людей в их будничных заботах.

Байкеры, 1950-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На воротах, 1962

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Через проспект, 1963

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Через Неву, 1960-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ленинград, 1964

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Осень, 1960-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ленинградский дворик, 1965

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Еще одна весна», 1969

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Рыбалка на Неве, 1969

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Собака пьет, 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Троицкий мост, 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Львиный мостик, 1972

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Летний сад, 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На балконе, 1976

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Аничков мост, 1977

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Бар «Вечный зов», 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Белые ночи, 1984

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В ожидании троллейбуса, 1980-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Канал Грибоедова летом, 1986

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Канал Грибоедова зимой, 1986

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

История
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