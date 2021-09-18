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Волшебные ФОТО советского Ленинграда
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18 СЕНТЯБРЯ 2021
Russia Beyond
На фотографиях Владимира Богданова вы не найдете парадов и счастливых рабочих с транспарантами. Он запечатлел настоящую жизнь родного города: магические набережные, маленькие дворики и простых людей в их будничных заботах.
Байкеры, 1950-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
На воротах, 1962
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Через проспект, 1963
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Через Неву, 1960-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Ленинград, 1964
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Осень, 1960-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Ленинградский дворик, 1965
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Еще одна весна», 1969
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Рыбалка на Неве, 1969
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Собака пьет, 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Троицкий мост, 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Львиный мостик, 1972
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Летний сад, 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
На балконе, 1976
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Аничков мост, 1977
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Бар «Вечный зов», 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Белые ночи, 1984
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
В ожидании троллейбуса, 1980-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Канал Грибоедова летом, 1986
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Канал Грибоедова зимой, 1986
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
История
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