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Непарадные ФОТО советской Москвы
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11 СЕНТЯБРЯ 2021
Russia Beyond
Фотографу Владимиру Богданову удалось запечатлеть настоящую жизнь столицы: тихие дворики, детей, стариков и другие самые простые сюжеты городских будней.
В старом дворике, 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Площадь Дзержинского (ныне Лубянская), 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Косой переулок, 1972
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Филиппок», 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Дамы с собачками, 1970-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Парк «Сокольники», 1974
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Любопытство, 1975
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Куколка, 1976
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Цветной бульвар, 1978
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Работа такая». Пятницкая улица, 1980-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Московские старости», Хохловский переулок, 1980-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Мороженщик на улице Горького (ныне Тверская), 1980-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Последние новости, 1980-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Дом на Сретенском бульваре, 1982
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«В двух шагах от Кремля». Кисельный тупик, 1982
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Только вперед!» 1983
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сретенка, 1983
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Почетный караул у вечного огня, Александровский сад, 1988
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
1 мая, праздник мира и труда, 1988
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сретенский бульвар, 1989
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Воду отключили», 1990
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Очередь перед открытием магазина на улице Герцена (ныне Большая Никитская), 1990
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Перемена в школе, 1990
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Красная площадь, 1990-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
По мотивам произведений Дега, 1990-е
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Арбат, 1990
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Без названия, 1991
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Страстной бульвар, 1991
Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
История
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