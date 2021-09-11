Непарадные ФОТО советской Москвы

Смотреть
Russia Beyond
Фотографу Владимиру Богданову удалось запечатлеть настоящую жизнь столицы: тихие дворики, детей, стариков и другие самые простые сюжеты городских будней.

В старом дворике, 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Площадь Дзержинского (ныне Лубянская), 1970-е 

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Косой переулок, 1972

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Филиппок», 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дамы с собачками, 1970-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Парк «Сокольники», 1974

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Любопытство, 1975

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Куколка, 1976

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Цветной бульвар, 1978

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Работа такая». Пятницкая улица, 1980-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Московские старости», Хохловский переулок, 1980-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Мороженщик на улице Горького (ныне Тверская), 1980-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Последние новости, 1980-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дом на Сретенском бульваре, 1982

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«В двух шагах от Кремля». Кисельный тупик, 1982

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Только вперед!» 1983

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сретенка, 1983

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Почетный караул у вечного огня, Александровский сад, 1988

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

1 мая, праздник мира и труда, 1988

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сретенский бульвар, 1989

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Воду отключили», 1990

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Очередь перед открытием магазина на улице Герцена (ныне Большая Никитская), 1990

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Перемена в школе, 1990

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Красная площадь, 1990-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По мотивам произведений Дега, 1990-е

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Арбат, 1990

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Без названия, 1991

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Страстной бульвар, 1991

Владимир Богданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

История
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен