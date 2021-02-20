10 ФОТО Петербурга Достоевского

Фотограф Валерий Дегтярев (р. 1937) занимается художественной фотографией с 1969 года. Он всегда вдохновлялся “умышленной красотой” старого Петербурга - города, построенного по четкому проекту.

В его объектив попали непарадные уголки, которые он встречал бродя по лабиринтам фирменных петербургских дворов-колодцев. Даже если вы хорошо знаете город, вы удивитесь, как он преломляется во взгляде фотографа.

Кроме того, серия фотографий разных лет «Умышленный город» рождает мрачное таинственное настроение - кажется именно таким его видел Федор Достоевский.

1. Титаник, 2005

2. Круговерть, 1999

3. Опрокинутый мир, 2000

4. К свету, 2002

5. Апокалипсис, 2007

6. Связь времен, 2008

7. Черным по белому, 2008

8. Ритм, 2008

9. Голубка, 2000

10. Будни, 2002

Выставка «Умышленный город» откроется в петербургском музейно-выставочном центре РОСФОТО 20 февраля 2021 года