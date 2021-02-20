10 ФОТО Петербурга Достоевского

Фотограф Валерий Дегтярев (р. 1937) занимается художественной фотографией с 1969 года. Он всегда вдохновлялся “умышленной красотой” старого Петербурга - города, построенного по четкому проекту.
В его объектив попали непарадные уголки, которые он встречал бродя по лабиринтам фирменных петербургских дворов-колодцев. Даже если вы хорошо знаете город, вы удивитесь, как он преломляется во взгляде фотографа.
Кроме того, серия фотографий разных лет «Умышленный город» рождает мрачное таинственное настроение - кажется именно таким его видел Федор Достоевский.
Выставка «Умышленный город» откроется в петербургском музейно-выставочном центре РОСФОТО 20 февраля 2021 года