10 ФОТО Петербурга Достоевского

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Валерий Дегтярев
Один из старейших петербургских фотографов запечатлел самые потаенные уголки города.

Фотограф Валерий Дегтярев (р. 1937) занимается художественной фотографией с 1969 года. Он всегда вдохновлялся “умышленной красотой” старого Петербурга - города, построенного по четкому проекту. 

В его объектив попали непарадные уголки, которые он встречал бродя по лабиринтам фирменных петербургских дворов-колодцев. Даже если вы хорошо знаете город, вы удивитесь, как он преломляется во взгляде фотографа. 

Кроме того, серия фотографий разных лет «Умышленный город» рождает мрачное таинственное настроение - кажется именно таким его видел Федор Достоевский.

1. Титаник, 2005

Валерий Дегтярев

2. Круговерть, 1999

Валерий Дегтярев

3. Опрокинутый мир, 2000

Валерий Дегтярев

4. К свету, 2002

Валерий Дегтярев

5. Апокалипсис, 2007

Валерий Дегтярев

6. Связь времен, 2008

Валерий Дегтярев

7. Черным по белому, 2008

Валерий Дегтярев

8. Ритм, 2008

Валерий Дегтярев

9. Голубка, 2000

Валерий Дегтярев

10. Будни, 2002

Валерий Дегтярев

 

Выставка «Умышленный город» откроется в петербургском музейно-выставочном центре РОСФОТО 20 февраля 2021 года

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